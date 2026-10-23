АҚШ армияси ноёб тузилишга эга гибрид юк самолётини синовдан ўтказмоқда
АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари ҳарбий логистика ва таъминот тизимини тубдан ўзгартиришга қаратилган истиқболли авиация лойиҳасига катта қизиқиш билдирди. Пентагон Natilus компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган KONA минтақавий юк самолёти дастурини ривожлантириш учун 3,5 миллион доллар миқдорида грант ажратди.
Ушбу инвестиция Operational Energy – Innovation дастури доирасида тақдим этилган бўлиб, лойиҳани тўлиқ ўлчамли самолётнинг реал парвоз синовларига олиб чиқиш ва унинг мураккаб ҳарбий шароитлардаги таъминот имкониятларини амалда намойиш этишга қаратилган.
Анъанавий авиациядан воз кечиш: «Интеграциялашган қанот» мўъжизаси
KONA самолётининг энг катта техник янгилиги унинг аэродинамик тузилишида намоён бўлади:
Инқилобий конструкция: Одатий самолётларда қувурсимон фюзеляжга қанотлар алоҳида бириктирилса, KONA аппаратида фюзеляж ва қанот бир бутун, ягона аэродинамик гавда сифатида интеграция қилинган;
30 фоизлик тежамкорлик: Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, мазкур аэродинамик тузилиш ҳаво қаршилигини кескин камайтириб, анъанавий тузилишдаги рақобатчиларига нисбатан ёнилғи сарфини қарийб 30 фоизгача тежаш имконини беради (мазкур кўрсаткич бўлажак амалий парвоз синовларида тўлиқ баҳоланади).
Ҳарбий имкониятлар: Юк ҳажми ва икки томонлама бошқарув
Лойиҳа ҳарбий таъминот учун муҳим бўлган бир қатор хусусиятларни ўзида жамлаган:
Икки хил бошқарув: Аппаратни одатий тарзда экипаж (учувчи) иштирокида ҳам, мураккаб ва хавфли шароитларда тўлиқ учувчисиз (дрон режимида) ҳам бошқариш кўзда тутилган;
Юк кўтариш ва масофа: Самолёт 3,8 тоннагача юк ташишга қодир ва унинг парвоз масофаси тахминан 1480 километрни ташкил этади;
Олис ва чекка базалар: Ушбу кўрсаткичлар KONA’ни бир-биридан узоқда жойлашган, ёнилғи таъминоти чекланган ҳарбий объектлар ўртасидаги таъминот занжири учун энг муқобил воситага айлантиради.
Тактик аҳамият: Cessna ва Hercules ўртасидаги олтин оралиқ
Янги ҳаво кемаси енгил Cessna C-208 ҳамда оғир C-130 Hercules тактик транспорт самолётлари ўртасидаги бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда:
Қисқа йўлакларда парвоз: Самолёт қисқа учиш-қўниш йўлакларидан ҳам бемалол фойдалана олади, бу эса уни стандарт аэродромлардан ташқари кўплаб дала майдончаларида қўллашга шароит яратади;
Йирик самолётларга қарамлик камаяди: Мавжуд юк инфратузилмасига тўлиқ мослашув АҚШ ҳарбийларига кичик юкларни етказишда қиммат ва йирик самолётлардан фойдаланмаслик, шу орқали харажатларни сезиларли қисқартириш имконини беради.
Ажратилган маблағ тайёр аппаратни харид қилишга эмас, балки KONA лойиҳасининг муҳандислик ва синов босқичларини тўлиқ якунлашга йўналтирилади.
Изоҳлар 0
…