АҚШ армияси ноёб тузилишга эга гибрид юк самолётини синовдан ўтказмоқда

·7·Дунё
АҚШ армияси ноёб тузилишга эга гибрид юк самолётини синовдан ўтказмоқда

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари ҳарбий логистика ва таъминот тизимини тубдан ўзгартиришга қаратилган истиқболли авиация лойиҳасига катта қизиқиш билдирди. Пентагон Natilus компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган KONA минтақавий юк самолёти дастурини ривожлантириш учун 3,5 миллион доллар миқдорида грант ажратди.

Ушбу инвестиция Operational Energy – Innovation дастури доирасида тақдим этилган бўлиб, лойиҳани тўлиқ ўлчамли самолётнинг реал парвоз синовларига олиб чиқиш ва унинг мураккаб ҳарбий шароитлардаги таъминот имкониятларини амалда намойиш этишга қаратилган.

Анъанавий авиациядан воз кечиш: «Интеграциялашган қанот» мўъжизаси

KONA самолётининг энг катта техник янгилиги унинг аэродинамик тузилишида намоён бўлади:

  • Инқилобий конструкция: Одатий самолётларда қувурсимон фюзеляжга қанотлар алоҳида бириктирилса, KONA аппаратида фюзеляж ва қанот бир бутун, ягона аэродинамик гавда сифатида интеграция қилинган;

  • 30 фоизлик тежамкорлик: Ишлаб чиқарувчининг маълум қилишича, мазкур аэродинамик тузилиш ҳаво қаршилигини кескин камайтириб, анъанавий тузилишдаги рақобатчиларига нисбатан ёнилғи сарфини қарийб 30 фоизгача тежаш имконини беради (мазкур кўрсаткич бўлажак амалий парвоз синовларида тўлиқ баҳоланади).

Ҳарбий имкониятлар: Юк ҳажми ва икки томонлама бошқарув

Лойиҳа ҳарбий таъминот учун муҳим бўлган бир қатор хусусиятларни ўзида жамлаган:

  • Икки хил бошқарув: Аппаратни одатий тарзда экипаж (учувчи) иштирокида ҳам, мураккаб ва хавфли шароитларда тўлиқ учувчисиз (дрон режимида) ҳам бошқариш кўзда тутилган;

  • Юк кўтариш ва масофа: Самолёт 3,8 тоннагача юк ташишга қодир ва унинг парвоз масофаси тахминан 1480 километрни ташкил этади;

  • Олис ва чекка базалар: Ушбу кўрсаткичлар KONA’ни бир-биридан узоқда жойлашган, ёнилғи таъминоти чекланган ҳарбий объектлар ўртасидаги таъминот занжири учун энг муқобил воситага айлантиради.

Тактик аҳамият: Cessna ва Hercules ўртасидаги олтин оралиқ

Янги ҳаво кемаси енгил Cessna C-208 ҳамда оғир C-130 Hercules тактик транспорт самолётлари ўртасидаги бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда:

  • Қисқа йўлакларда парвоз: Самолёт қисқа учиш-қўниш йўлакларидан ҳам бемалол фойдалана олади, бу эса уни стандарт аэродромлардан ташқари кўплаб дала майдончаларида қўллашга шароит яратади;

  • Йирик самолётларга қарамлик камаяди: Мавжуд юк инфратузилмасига тўлиқ мослашув АҚШ ҳарбийларига кичик юкларни етказишда қиммат ва йирик самолётлардан фойдаланмаслик, шу орқали харажатларни сезиларли қисқартириш имконини беради.

Ажратилган маблағ тайёр аппаратни харид қилишга эмас, балки KONA лойиҳасининг муҳандислик ва синов босқичларини тўлиқ якунлашга йўналтирилади.

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлариNatilusKONAПентагон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг янги гипертовушли ракетаси ҳаво мудофааси тизимларини қандай айланиб ўтади?АҚШнинг янги гипертовушли ракетаси ҳаво мудофааси тизимларини қандай айланиб ўтади?6 октябр 16:51АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирди31 август 17:58АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирди3 август 06:51АҚШда деразасиз йўловчи самолёти яратиш режалаштирилмоқдаАҚШда деразасиз йўловчи самолёти яратиш режалаштирилмоқда12 октябр 13:11Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)Таиланд қироли рафиқаси JAS 39C Gripen қирувчи самолётини ёлғиз бошқарди (видео)10 октябр 17:42Қозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтдиҚозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтди16 октябр 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда