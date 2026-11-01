Трамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот берди

·76·Дунё
Трамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп Binance биржасидан 6 миллиард доллардан ортиқ маблағ ўғирланган киберҳужумда Шимолий Кореянинг алоқаси исботланса, Пхенян билан тўғридан тўғри музокара ўтказиш эҳтимолини инкор этмади.
  • АҚШ Федерал қидирув бюроси ушбу жиноят ортида Шимолий Кореянинг ТрадерТраитор хакерлар гуруҳи турганини расман эълон қилди.

АҚШ Президенти Дональд Трамп дунёдаги энг йирик криптовалюта биржаси Binanceдан 6 миллиард доллардан зиёд маблағнинг ўғирланиши бўйича Шимолий Корея раҳбарияти билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш эҳтимолини инкор этмади. Флоридадаги Мар-а-Лаго қароргоҳида журналистлар билан учрашган Оқ уй раҳбари, агар хакерлик ҳужумига Пхеньяннинг алоқаси исботланса, Вашингтон бу масалани КХДР билан муҳокама қилишини маълум қилди.

Америка етакчисининг ушбу баёноти АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) мазкур жиноят ортида Шимолий Кореянинг махсус хакерлар бўлинмаси турганини эълон қилганидан сўнг янгради.

«Биз ўрганяпмиз, агар КХДР бўлса — гаплашамиз»: Трампнинг позицияси

АҚШ Президенти журналистларнинг глобал киберҳужум бўйича саволларига қуйидагича жавоб қайтарди:

«Биз ҳозир бу масалани диққат билан ўрганмоқдамиз. Бу ҳақиқатан ҳам КХДРми ёки йўқ — ҳали аниқ билмаймиз. Аммо агар бу ростдан ҳам шундай бўлиб чиқса, биз бу ҳақда Шимолий Корея билан албатта гаплашамиз».

ФҚБ хулосаси: «TraderTraitor» гуруҳи ва Ethereum тармоғи

Трампнинг эҳтиёткор оҳангига қарамай, АҚШ ҳуқуқ-тартибот органлари аллақачон Пхеньянни айбдор сифатида кўрсатган:

  • Элита хакерлар изи: ФҚБ талончилик ортида Шимолий Кореянинг TraderTraitor хакерлар гуруҳи турганини расман билдирди;

  • Маблағларни яшириш уриниши: Бюро маълумотларига кўра, жиноятчилар ўғирланган активларни зудлик билан Ethereum (ETH) криптовалютасига ўгириб, кейинчалик уларни децентрализациялашган тармоқлар орқали изсиз йўқотишга ҳаракат қилмоқда;

  • Мустақил таҳлилчилар тасдиғи: АҚШнинг TRM Labs ва Сингапурнинг Pangolin Intelligence таҳлилий компаниялари ҳам блокчейн излари айнан КХДР томон етаклаётганини тасдиқлаган.

Binance’дан тарихий қадам: Мижозларга 6,34 млрд доллар қайтарилади

30 октябрга ўтар кечаси амалга оширилган ушбу ҳужум кўлами бўйича криптосаноат тарихидаги энг йириги бўлди. Шунга қарамай, биржа фойдаланувчилар ишончини сақлаб қолиш учун кескин чоралар кўрмоқда:

  • Инженер қурилмасидан кириш: Дастлабки суриштирувга кўра, жиноятчилар Binance DevOps муҳандисларидан бирининг шахсий ноутбукига кириш орқали сервис контейнерларини бошқарган ва ноқонуний чиқариш транзакцияларини ишга туширган;

  • Шубҳасиз қоплама: Биржа нафақат операцияларни вақтинча чеклади, балки жабрланган фойдаланувчилар активларини тўлиқ қоплаш учун ўз ҳисобидан 6,34 миллиард доллар ажратганини ва компенсация жараёни аллақачон бошланганини маълум қилди.

Айни пайтда ишга АҚШ Махфий хизмати (USSS) ҳам жалб этилган бўлиб, текширув натижалари Вашингтон ва Пхеньян ўртасидаги мураккаб геосиёсий муносабатларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Дональд ТрампBinanceШимолий КореяФедерал тергов бюросиEthereum
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Binance биржасига ким ҳужум қилди? АҚШ махсус хизматлари шов-шувли маълумотларни ошкор этдиBinance биржасига ким ҳужум қилди? АҚШ махсус хизматлари шов-шувли маълумотларни ошкор этдиБугун 08:13Тарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирландиТарихдаги энг даҳшатли ўғрилик: Binance биржасидан 6,3 млрд доллар ўғирланди30 октябр 10:50Бектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушландиБектемирда крипто-ботлар орқали наркосавдо қилган фуқаро ушланди10 июл 11:10Bitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошладиBitcoin бозорида ваҳимали сотувлар камаймоқда: Инвесторлар сабрлироқ бўла бошлади18 июн 01:36БитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширдиБитГо Европада MiCA талаблари асосида янги крипто-сервис платформасини ишга туширди17 июн 19:35Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиЙирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилди13 июн 08:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда