Трамп Binance биржасидаги энг йирик крипто-талончилик бўйича баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп Binance биржасидан 6 миллиард доллардан ортиқ маблағ ўғирланган киберҳужумда Шимолий Кореянинг алоқаси исботланса, Пхенян билан тўғридан тўғри музокара ўтказиш эҳтимолини инкор этмади.
- АҚШ Федерал қидирув бюроси ушбу жиноят ортида Шимолий Кореянинг ТрадерТраитор хакерлар гуруҳи турганини расман эълон қилди.
АҚШ Президенти Дональд Трамп дунёдаги энг йирик криптовалюта биржаси Binanceдан 6 миллиард доллардан зиёд маблағнинг ўғирланиши бўйича Шимолий Корея раҳбарияти билан тўғридан-тўғри мулоқот қилиш эҳтимолини инкор этмади. Флоридадаги Мар-а-Лаго қароргоҳида журналистлар билан учрашган Оқ уй раҳбари, агар хакерлик ҳужумига Пхеньяннинг алоқаси исботланса, Вашингтон бу масалани КХДР билан муҳокама қилишини маълум қилди.
Америка етакчисининг ушбу баёноти АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) мазкур жиноят ортида Шимолий Кореянинг махсус хакерлар бўлинмаси турганини эълон қилганидан сўнг янгради.
«Биз ўрганяпмиз, агар КХДР бўлса — гаплашамиз»: Трампнинг позицияси
АҚШ Президенти журналистларнинг глобал киберҳужум бўйича саволларига қуйидагича жавоб қайтарди:
«Биз ҳозир бу масалани диққат билан ўрганмоқдамиз. Бу ҳақиқатан ҳам КХДРми ёки йўқ — ҳали аниқ билмаймиз. Аммо агар бу ростдан ҳам шундай бўлиб чиқса, биз бу ҳақда Шимолий Корея билан албатта гаплашамиз».
ФҚБ хулосаси: «TraderTraitor» гуруҳи ва Ethereum тармоғи
Трампнинг эҳтиёткор оҳангига қарамай, АҚШ ҳуқуқ-тартибот органлари аллақачон Пхеньянни айбдор сифатида кўрсатган:
Элита хакерлар изи: ФҚБ талончилик ортида Шимолий Кореянинг TraderTraitor хакерлар гуруҳи турганини расман билдирди;
Маблағларни яшириш уриниши: Бюро маълумотларига кўра, жиноятчилар ўғирланган активларни зудлик билан Ethereum (ETH) криптовалютасига ўгириб, кейинчалик уларни децентрализациялашган тармоқлар орқали изсиз йўқотишга ҳаракат қилмоқда;
Мустақил таҳлилчилар тасдиғи: АҚШнинг TRM Labs ва Сингапурнинг Pangolin Intelligence таҳлилий компаниялари ҳам блокчейн излари айнан КХДР томон етаклаётганини тасдиқлаган.
Binance’дан тарихий қадам: Мижозларга 6,34 млрд доллар қайтарилади
30 октябрга ўтар кечаси амалга оширилган ушбу ҳужум кўлами бўйича криптосаноат тарихидаги энг йириги бўлди. Шунга қарамай, биржа фойдаланувчилар ишончини сақлаб қолиш учун кескин чоралар кўрмоқда:
Инженер қурилмасидан кириш: Дастлабки суриштирувга кўра, жиноятчилар Binance DevOps муҳандисларидан бирининг шахсий ноутбукига кириш орқали сервис контейнерларини бошқарган ва ноқонуний чиқариш транзакцияларини ишга туширган;
Шубҳасиз қоплама: Биржа нафақат операцияларни вақтинча чеклади, балки жабрланган фойдаланувчилар активларини тўлиқ қоплаш учун ўз ҳисобидан 6,34 миллиард доллар ажратганини ва компенсация жараёни аллақачон бошланганини маълум қилди.
Айни пайтда ишга АҚШ Махфий хизмати (USSS) ҳам жалб этилган бўлиб, текширув натижалари Вашингтон ва Пхеньян ўртасидаги мураккаб геосиёсий муносабатларга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Изоҳлар 0
…