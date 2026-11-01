Милан дербисида «Милан» «Интер»ни 3:1 ҳисобида таслим этиб, кучли тўртликка кирди
Италия А Сериясининг 10-тури марказий тўқнашуви — миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган афсонавий Милан дербиси бўлиб ўтди. «Сан-Сиро»да кечган шиддатли қарама-қаршиликда Рубен Аморим бошчилигидаги «Милан» принципиал рақиби «Интер»ни 3:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, муҳим ва эсда қоларли ғалабани тантана қилди.
«Россонери» биринчи бўлимнинг ўзидаёқ уч бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, учрашув тақдирини деярли ҳал қилди.
Ўйин хроникаси: «Милан»нинг даҳшатли старти ва 4 та гол
Учрашув мезбонларнинг кескин ва тезкор ҳужумлари остида бошланди:
Тезкор голлар (4 ва 10-дақиқалар): Баҳс стартиданоқ катта босим ўрнатган «Милан» 4-дақиқадаёқ Кристиан Пулишичнинг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди. Орадан атиги 6 дақиқа ўтиб, 10-дақиқада Адриен Рабьо ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (2:0);
Бастонининг жавоби (22-дақиқа): «Интер» тезкор голлардан сўнг ўзига келиб, 22-дақиқада Алессандро Бастонининг голи эвазига орадаги фарқни қисқартирди (2:1);
Танаффус олдидан нуқта (43-дақиқа): Биринчи бўлим якунланиши арафасида Диего Морейра рақиб дарвозабонини яна бир бор ранжитиб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди;
Иккинчи бўлим назорати: Иккинчи 45 дақиқаликда «россонери» ҳимояда интизомли ҳаракат қилиб, ҳисобни сақлаб қолди.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу дербидаги ғалаба А Серия пешқадамлари сафидаги рақобатни янада кучайтирди:
«Милан» кучли тўртликда: Қўлга киритилган 3 очко эвазига Рубен Аморим шогирдлари ўз очколари сонини 21 тага етказиб, мусобақа жадвалининг 4-поғонасига кўтарилди;
«Интер» 2-ўринда қолди: Мағлубиятга учраган «нерадзурри» 25 очко билан турнир жадвалининг 2-поғонасида қолмоқда.
Протокол ва таркиблар
А Серия. 10-тур
«Милан» — «Интер» 3:1
Голлар: Пулишич (4), Рабьо (10), Морейра (43) — Бастони (22).
Огоҳлантиришлар: Де Винтер (49), Морейра (52).
Асосий таркиблар:
«Милан»: Менян, Жила, Де Винтер, Павлович, Диавара (Бартезаги, 83), Морейра, Муса (Яшари, 83), Модрич, Пулишич (Сиссе, 83), Рабьо, Рамуш.
«Интер»: Мартинес, Биссек (Бонни, 82), Аканжи, Бастони (Димарко, 82), Спенс, Барелла (Эспозито, 82), Диуф (Мхитарян, 72), Чалхонўғли, Карлос Аугусто, Сучич, Тюрам.
Изоҳлар 0
…