Милан дербисида «Милан» «Интер»ни 3:1 ҳисобида таслим этиб, кучли тўртликка кирди

·17·Спорт
Милан дербисида «Милан» «Интер»ни 3:1 ҳисобида таслим этиб, кучли тўртликка кирди

Италия А Сериясининг 10-тури марказий тўқнашуви — миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган афсонавий Милан дербиси бўлиб ўтди. «Сан-Сиро»да кечган шиддатли қарама-қаршиликда Рубен Аморим бошчилигидаги «Милан» принципиал рақиби «Интер»ни 3:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, муҳим ва эсда қоларли ғалабани тантана қилди.

«Россонери» биринчи бўлимнинг ўзидаёқ уч бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, учрашув тақдирини деярли ҳал қилди.

Ўйин хроникаси: «Милан»нинг даҳшатли старти ва 4 та гол

Учрашув мезбонларнинг кескин ва тезкор ҳужумлари остида бошланди:

  • Тезкор голлар (4 ва 10-дақиқалар): Баҳс стартиданоқ катта босим ўрнатган «Милан» 4-дақиқадаёқ Кристиан Пулишичнинг аниқ зарбаси билан ҳисобни очди. Орадан атиги 6 дақиқа ўтиб, 10-дақиқада Адриен Рабьо ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (2:0);

  • Бастонининг жавоби (22-дақиқа): «Интер» тезкор голлардан сўнг ўзига келиб, 22-дақиқада Алессандро Бастонининг голи эвазига орадаги фарқни қисқартирди (2:1);

  • Танаффус олдидан нуқта (43-дақиқа): Биринчи бўлим якунланиши арафасида Диего Морейра рақиб дарвозабонини яна бир бор ранжитиб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди;

  • Иккинчи бўлим назорати: Иккинчи 45 дақиқаликда «россонери» ҳимояда интизомли ҳаракат қилиб, ҳисобни сақлаб қолди.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу дербидаги ғалаба А Серия пешқадамлари сафидаги рақобатни янада кучайтирди:

  • «Милан» кучли тўртликда: Қўлга киритилган 3 очко эвазига Рубен Аморим шогирдлари ўз очколари сонини 21 тага етказиб, мусобақа жадвалининг 4-поғонасига кўтарилди;

  • «Интер» 2-ўринда қолди: Мағлубиятга учраган «нерадзурри» 25 очко билан турнир жадвалининг 2-поғонасида қолмоқда.

Протокол ва таркиблар

  • А Серия. 10-тур

  • «Милан» — «Интер» 3:1

  • Голлар: Пулишич (4), Рабьо (10), Морейра (43) — Бастони (22).

  • Огоҳлантиришлар: Де Винтер (49), Морейра (52).

Асосий таркиблар:

  • «Милан»: Менян, Жила, Де Винтер, Павлович, Диавара (Бартезаги, 83), Морейра, Муса (Яшари, 83), Модрич, Пулишич (Сиссе, 83), Рабьо, Рамуш.

  • «Интер»: Мартинес, Биссек (Бонни, 82), Аканжи, Бастони (Димарко, 82), Спенс, Барелла (Эспозито, 82), Диуф (Мхитарян, 72), Чалхонўғли, Карлос Аугусто, Сучич, Тюрам.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди“Милан” сафарда “Удинезе”ни ишончли ҳисобда енгиб, кучли тўртликка қайтди26 октябр 07:00“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозонди“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозонди29 октябр 08:15Даҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирдиДаҳшатли камбэк!: «Интер» 0:2 ҳисобидан қайтиб «Удинезе»ни 5:3 ҳисобида тиз чўктирди15 сентябр 06:36Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!Майамида Месси ва Суаресдан гол: «Интер Майами» жанговар дуранг қайд этди!21 сентябр 10:26Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди10 сентябр 07:09Индзаги Бастонини Саудияга чорламоқда: «Интер» рози бўладими?Индзаги Бастонини Саудияга чорламоқда: «Интер» рози бўладими?25 июл 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози