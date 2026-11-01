Binance биржасига ким ҳужум қилди? АҚШ махсус хизматлари шов-шувли маълумотларни ошкор этди

·3·Дунё
Binance биржасига ким ҳужум қилди? АҚШ махсус хизматлари шов-шувли маълумотларни ошкор этди

АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) дунёдаги энг йирик криптовалюта биржаси Binance платформасига уюштирилган мисли кўрилмаган хакерлик ҳужуми учун жавобгарликни расман Шимолий Корея зиммасига юклади. Ведомство матбуот хизмати берган баёнотга кўра, талончилик ортида КХДРнинг элита хакерлар бўлинмаси ҳисобланган TraderTraitor гуруҳи турибди.

Агар дастлабки баҳолар тўлиқ тасдиқланса, 30 октябрга ўтар кечаси амалга оширилган ва зарари 6 миллиард доллардан ошган ушбу киберҳужум рақамли активлар тарихидаги энг улкан ўғрилик сифатида қайд этилади.

Тўғридан-тўғри Ethereum’га конвертация: Пуллар қандай ювилмоқда?

ФҚБ, АҚШ Махфий хизмати (USSS) ҳамда Солиқ бошқармасининг Жиноий қидирув бўлими (IRS-CI) ҳамкорликда ўтказган суриштирувлари хакерларнинг маблағларни изсиз йўқотиш схемасини фош этди:

  • Ethereum (ETH) тармоғига ўтиш: Ўғирланган криптоактивларнинг асосий қисми зудлик билан Ethereum криптовалютасига конвертация қилинмоқда;

  • DeFi платформалари орқали ювиш: Махсус хизматлар хакерлар ушбу активларни децентрализациялашган молиявий сервислар (DeFi) ва тезкор алмашинув хизматлари орқали ювишни мақсад қилганини аниқлади;

  • Блокчейн таҳлили далиллари: Аввалроқ АҚШнинг TRM Labs ва Сингапурнинг Pangolin Intelligence таҳлилий компаниялари блокчейндаги транзакцияларни ўрганиб, ҳужум имзоси Шимолий Кореяга тегишли эканини билдирган эди.

Ҳужум қандай содир бўлди? Муҳандиснинг ноутбуки ва активларни қайтариш

Маълумотларга кўра, хакерларнинг тизимга кириб бориши техник ходимнинг шахсий қурилмаси орқали амалга ошган:

  • Кириш нуқтаси: Жиноятчилар Binance биржасининг DevOps йўналиши муҳандисларидан бирининг шахсий ноутбукига кириш имконини қўлга киритган. Бу орқали сервис контейнери назоратга олиниб, ноқонуний равишда пул чиқариш транзакциялари ишга туширилган;

  • Фойдаланувчиларга тўловлар: Ҳужумдан сўнг Binance дарҳол маблағларни киритиш ва чиқаришни вақтинча тўхтатди. Кейинчалик биржа жабрланган мижозларга кўрилган зарарни қоплаш ва активларни қайтариш жараёни аллақачон бошланганини маълум қилди.

КХДР ва кибержиноятчилик: Янги рекордлар

Криптовалюта тармоғидаги киберҳужумлар шимолий кореялик хакерлар учун муҳим даромад манбаига айланиб улгурган:

  • 2 миллиарддан ортиқ зарар: Chainalysis ҳисоботига кўра, биргина 2025 йилда КХДРга алоқадор гуруҳлар 2,02 миллиард долларлик криптоактивларни ўғирлаган — бу олдинги йилга нисбатан 51 фоизга кўп бўлиб, тарихдаги энг юқори кўрсаткич бўлган эди;

  • Пхеньяннинг раддияси: Шимолий Корея Ташқи ишлар вазирлиги ўз навбатида киберҳужумлар бўйича барча айбловларни қатъиян рад этиб, бундай баёнотларни Вашингтоннинг навбатдаги сиёсий бўҳтони ва кибермаконни можаро майдонига айлантиришга уриниши деб атади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкин16 июн 19:36Болалар учун ижтимоий тармоқлар ёпилди: Туркияда шов-шувли қонун кучга кирдиБолалар учун ижтимоий тармоқлар ёпилди: Туркияда шов-шувли қонун кучга кирдиБугун 08:03Қозоғистонга киришда янги тартиб: 1 ноябрдан электрон рухсатнома тизими ишга тушдиҚозоғистонга киришда янги тартиб: 1 ноябрдан электрон рухсатнома тизими ишга тушдиБугун 07:57Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)Кеча 22:52АҚШда икки бор заҳарли инъекция юборилса-да, тирик қолган аёл даҳшатли тафсилотларни очдиАҚШда икки бор заҳарли инъекция юборилса-да, тирик қолган аёл даҳшатли тафсилотларни очдиКеча 20:33Bugatti раҳбарининг 3 миллион евролик автомобили ўғирланди (видео)Bugatti раҳбарининг 3 миллион евролик автомобили ўғирланди (видео)Кеча 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда