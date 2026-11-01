Binance биржасига ким ҳужум қилди? АҚШ махсус хизматлари шов-шувли маълумотларни ошкор этди
АҚШ Федерал қидирув бюроси (ФҚБ) дунёдаги энг йирик криптовалюта биржаси Binance платформасига уюштирилган мисли кўрилмаган хакерлик ҳужуми учун жавобгарликни расман Шимолий Корея зиммасига юклади. Ведомство матбуот хизмати берган баёнотга кўра, талончилик ортида КХДРнинг элита хакерлар бўлинмаси ҳисобланган TraderTraitor гуруҳи турибди.
Агар дастлабки баҳолар тўлиқ тасдиқланса, 30 октябрга ўтар кечаси амалга оширилган ва зарари 6 миллиард доллардан ошган ушбу киберҳужум рақамли активлар тарихидаги энг улкан ўғрилик сифатида қайд этилади.
Тўғридан-тўғри Ethereum’га конвертация: Пуллар қандай ювилмоқда?
ФҚБ, АҚШ Махфий хизмати (USSS) ҳамда Солиқ бошқармасининг Жиноий қидирув бўлими (IRS-CI) ҳамкорликда ўтказган суриштирувлари хакерларнинг маблағларни изсиз йўқотиш схемасини фош этди:
Ethereum (ETH) тармоғига ўтиш: Ўғирланган криптоактивларнинг асосий қисми зудлик билан Ethereum криптовалютасига конвертация қилинмоқда;
DeFi платформалари орқали ювиш: Махсус хизматлар хакерлар ушбу активларни децентрализациялашган молиявий сервислар (DeFi) ва тезкор алмашинув хизматлари орқали ювишни мақсад қилганини аниқлади;
Блокчейн таҳлили далиллари: Аввалроқ АҚШнинг TRM Labs ва Сингапурнинг Pangolin Intelligence таҳлилий компаниялари блокчейндаги транзакцияларни ўрганиб, ҳужум имзоси Шимолий Кореяга тегишли эканини билдирган эди.
Ҳужум қандай содир бўлди? Муҳандиснинг ноутбуки ва активларни қайтариш
Маълумотларга кўра, хакерларнинг тизимга кириб бориши техник ходимнинг шахсий қурилмаси орқали амалга ошган:
Кириш нуқтаси: Жиноятчилар Binance биржасининг DevOps йўналиши муҳандисларидан бирининг шахсий ноутбукига кириш имконини қўлга киритган. Бу орқали сервис контейнери назоратга олиниб, ноқонуний равишда пул чиқариш транзакциялари ишга туширилган;
Фойдаланувчиларга тўловлар: Ҳужумдан сўнг Binance дарҳол маблағларни киритиш ва чиқаришни вақтинча тўхтатди. Кейинчалик биржа жабрланган мижозларга кўрилган зарарни қоплаш ва активларни қайтариш жараёни аллақачон бошланганини маълум қилди.
КХДР ва кибержиноятчилик: Янги рекордлар
Криптовалюта тармоғидаги киберҳужумлар шимолий кореялик хакерлар учун муҳим даромад манбаига айланиб улгурган:
2 миллиарддан ортиқ зарар: Chainalysis ҳисоботига кўра, биргина 2025 йилда КХДРга алоқадор гуруҳлар 2,02 миллиард долларлик криптоактивларни ўғирлаган — бу олдинги йилга нисбатан 51 фоизга кўп бўлиб, тарихдаги энг юқори кўрсаткич бўлган эди;
Пхеньяннинг раддияси: Шимолий Корея Ташқи ишлар вазирлиги ўз навбатида киберҳужумлар бўйича барча айбловларни қатъиян рад этиб, бундай баёнотларни Вашингтоннинг навбатдаги сиёсий бўҳтони ва кибермаконни можаро майдонига айлантиришга уриниши деб атади.
Изоҳлар 0
…