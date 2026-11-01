Энцо Мареска “Брайтон”дан учралган мағлубият ва мудофаадаги хатоларни изоҳлади
Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашув якунлангач матбуот анжуманида иштирок этди. Нуфузли Sky Sports нашрига интервю берган италиялик мутахассис жамоанинг кетма-кет иккинчи турдаги муваффақиятсизлиги сабабларини, мудофаа чизиғидаги қўпол хатоларни ва яратилган вазиятлардан фойдалана олмаслик муаммосини очиқ таҳлил қилди.
Мареска шогирдлари ўйин давомида тўлиқ ташаббусга эга бўлган бўлса-да, яратилган имкониятларни голга айлантира олмаслик ва мудофаадаги якка хатолик очко йўқотишга олиб келди.
«Ҳеч бўлмаганда бир очкога лойиқ эдик»: Маресканинг таҳлили
Бош мураббий майдондаги кураш ва бой берилган вазиятлар ҳақида қуйидагича тўхталди:
«Бугун камида бир очко олиш учун етарлича қулай вазиятлар яратдик, аммо тўпни тўрга кирита олмадик. Кўрсатган ўйинимизга кўра, ҳеч бўлмаганда бир очкога муносиб ҳаракат қилгандик.
Футболда баъзан кутилмаган хатолар учраб туради. Афсуски, айни пайтда бизнинг футболчиларимиз айнан шундай хатоларга йўл қўйишмоқда. Энди вазиятни совуққонлик билан таҳлил қилиб, қайси жиҳатларни яхшироқ бажаришимиз мумкинлигини чуқур тушуниб олишимиз шарт».
«Олдини олиш осон бўлган голлар ва олдинга қадам»
«Сити» устози ўз дарвозасидан тўп олиб чиқиш эпизодлари хусусида танқидий фикр билдирди:
Мудофаадаги бўшлиқлар: «Биз жуда оддий, осонликча олдини олиш мумкин бўлган вазиятларда гол ўтказиб юбормоқдамиз. Бу ҳимоядаги концентрацияни оширишни талаб қилади»;
Кайфият ва хулоса: «Албатта, якуний натижадан барчамиз қаттиқ норозимиз. Мағлубиятдан кейин ҳеч ким хурсанд бўлмайди. Бироқ мавсумдаги барча учрашувларда ғалаба қозонишнинг имкони йўқлигини яхши билардик. Ҳар бир клубда бундай оғир паллалар бўлиб туради. Энди асосий вазифа — бундан тўғри хулоса чиқариб, имкон қадар тезроқ олдинга ҳаракат қилиш».
Турнир жадвалидаги вазият
Сўнгги икки баҳсдаги очко йўқотишларга қарамай, «Манчестер Сити» айни пайтда:
21 очко жамғарган ҳолда АПЛ турнир жадвалининг 1-поғонасини банд этиб турибди;
Бироқ таъқибчилар билан орадаги фарқ минимал кўринишга келгани сабабли, «шаҳарликлар» энди хато қилишга ҳаққи йўқлигини яхши ҳис қилиб турибди.
Изоҳлар 0
…