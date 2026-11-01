Энцо Мареска “Брайтон”дан учралган мағлубият ва мудофаадаги хатоларни изоҳлади

·33·Спорт
Энцо Мареска “Брайтон”дан учралган мағлубият ва мудофаадаги хатоларни изоҳлади

Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашув якунлангач матбуот анжуманида иштирок этди. Нуфузли Sky Sports нашрига интервю берган италиялик мутахассис жамоанинг кетма-кет иккинчи турдаги муваффақиятсизлиги сабабларини, мудофаа чизиғидаги қўпол хатоларни ва яратилган вазиятлардан фойдалана олмаслик муаммосини очиқ таҳлил қилди.

Мареска шогирдлари ўйин давомида тўлиқ ташаббусга эга бўлган бўлса-да, яратилган имкониятларни голга айлантира олмаслик ва мудофаадаги якка хатолик очко йўқотишга олиб келди.

«Ҳеч бўлмаганда бир очкога лойиқ эдик»: Маресканинг таҳлили

Бош мураббий майдондаги кураш ва бой берилган вазиятлар ҳақида қуйидагича тўхталди:

«Бугун камида бир очко олиш учун етарлича қулай вазиятлар яратдик, аммо тўпни тўрга кирита олмадик. Кўрсатган ўйинимизга кўра, ҳеч бўлмаганда бир очкога муносиб ҳаракат қилгандик.

Футболда баъзан кутилмаган хатолар учраб туради. Афсуски, айни пайтда бизнинг футболчиларимиз айнан шундай хатоларга йўл қўйишмоқда. Энди вазиятни совуққонлик билан таҳлил қилиб, қайси жиҳатларни яхшироқ бажаришимиз мумкинлигини чуқур тушуниб олишимиз шарт».

«Олдини олиш осон бўлган голлар ва олдинга қадам»

«Сити» устози ўз дарвозасидан тўп олиб чиқиш эпизодлари хусусида танқидий фикр билдирди:

  • Мудофаадаги бўшлиқлар: «Биз жуда оддий, осонликча олдини олиш мумкин бўлган вазиятларда гол ўтказиб юбормоқдамиз. Бу ҳимоядаги концентрацияни оширишни талаб қилади»;

  • Кайфият ва хулоса: «Албатта, якуний натижадан барчамиз қаттиқ норозимиз. Мағлубиятдан кейин ҳеч ким хурсанд бўлмайди. Бироқ мавсумдаги барча учрашувларда ғалаба қозонишнинг имкони йўқлигини яхши билардик. Ҳар бир клубда бундай оғир паллалар бўлиб туради. Энди асосий вазифа — бундан тўғри хулоса чиқариб, имкон қадар тезроқ олдинга ҳаракат қилиш».

Турнир жадвалидаги вазият

Сўнгги икки баҳсдаги очко йўқотишларга қарамай, «Манчестер Сити» айни пайтда:

  • 21 очко жамғарган ҳолда АПЛ турнир жадвалининг 1-поғонасини банд этиб турибди;

  • Бироқ таъқибчилар билан орадаги фарқ минимал кўринишга келгани сабабли, «шаҳарликлар» энди хато қилишга ҳаққи йўқлигини яхши ҳис қилиб турибди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этдиКеча 22:09Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олди17 октябр 15:46Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?29 октябр 08:39«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!18 сентябр 05:31Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиЭнцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот берди12 сентябр 18:05«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска Гвардиолани алмаштирди29 июн 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози