Лондон дербиси: “Тоттенҳэм” ўз майдонида “Кристал Пэлас”ни ишончли ҳисобда енгди
Англия Премер-лигасининг 9-туридан ўрин олган шиддатли Лондон дербисида «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Кристал Пэлас»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.
Учрашув тақдирига меҳмонлар ҳужумчиси Жан-Филипп Матетанинг дастлабки дақиқалардаёқ майдондан четлатилиши катта таъсир кўрсатди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган «тақачилар» рақиб дарвозасига иккита жавобсиз тўп киритиб, муҳим 3 очкони қўлга киритди.
Ўйин хроникаси: Эрта қизил карточка ва икки гол
Беллашув кескин тўқнашувлар билан старт олди:
13-дақиқадаги бурилиш нуқтаси: «Кристал Пэлас» етакчи ҳужумчиси Жан-Филипп Матета қўполлиги учун тўғридан-тўғри майдондан четлатилди ва меҳмонлар деярли бутун баҳсни бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлди;
Грэй ҳисобни очди (25-дақиқа): Рақибнинг камчиликда қолганидан унумли фойдаланган «Тоттенҳэм» босимни оширди — Арчи Грэй аниқ зарба билан ҳисобни очди (1:0);
Ван Ҳеккенинг ҳал қилувчи зарбаси (73-дақиқа): Меҳмонлар ҳимояланишга зўр бераётган бир пайтда Ян Пол ван Ҳекке рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол этиб, учрашувдаги интригага батамом нуқта қўйди — 2:0.
Мусобақа жадвалидаги вазият
Ушбу муваффақият жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига қуйидагича таъсир кўрсатди:
«Тоттенҳэм» юқорилади: Қўлга киритилган 3 очко эвазига «тақачилар» ўз ҳисобидаги очколар сонини 12 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалининг 9-поғонасига кўтарилди;
«Кристал Пэлас» хавфли зонада: 7 очко билан қолиб кетган «бургутлар» жадвалнинг 17-ўрнида, қуйи хавфли ҳудуд ёқасида бормоқда.
Протокол ва таркиблар
АПЛ. 9-тур
«Тоттенҳэм» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голлар: Грэй (25), ван Ҳекке (73).
Четлатиш: Матета (13, «Кристал Пэлас»).
Асосий таркиблар:
«Тоттенҳэм»: Кински, ван Ҳекке, ван де Вен, Робертсон, Фернандеш, Тонали, Кудус, Грэй (Порро, 46), Мармуш (Кулусевски, 77), Соланке (Галлаҳер, 66), Тел.
«Кристал Пэлас»: Ҳендерсон, Ричардс, Дисаси, Канвот, Уортон (Лерма, 88), Митчелл, Камада (Хьюз, 88), Пино (Нкетиа, 60), Макнилл (Осорио, 77), Мингеса, Матета.
Изоҳлар 0
…