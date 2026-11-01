Лондон дербиси: “Тоттенҳэм” ўз майдонида “Кристал Пэлас”ни ишончли ҳисобда енгди

·12·Спорт
Лондон дербиси: “Тоттенҳэм” ўз майдонида “Кристал Пэлас”ни ишончли ҳисобда енгди

Англия Премер-лигасининг 9-туридан ўрин олган шиддатли Лондон дербисида «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Кристал Пэлас»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.

Учрашув тақдирига меҳмонлар ҳужумчиси Жан-Филипп Матетанинг дастлабки дақиқалардаёқ майдондан четлатилиши катта таъсир кўрсатди. Сон жиҳатдан устунликка эга бўлган «тақачилар» рақиб дарвозасига иккита жавобсиз тўп киритиб, муҳим 3 очкони қўлга киритди.

Ўйин хроникаси: Эрта қизил карточка ва икки гол

Беллашув кескин тўқнашувлар билан старт олди:

  • 13-дақиқадаги бурилиш нуқтаси: «Кристал Пэлас» етакчи ҳужумчиси Жан-Филипп Матета қўполлиги учун тўғридан-тўғри майдондан четлатилди ва меҳмонлар деярли бутун баҳсни бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлди;

  • Грэй ҳисобни очди (25-дақиқа): Рақибнинг камчиликда қолганидан унумли фойдаланган «Тоттенҳэм» босимни оширди — Арчи Грэй аниқ зарба билан ҳисобни очди (1:0);

  • Ван Ҳеккенинг ҳал қилувчи зарбаси (73-дақиқа): Меҳмонлар ҳимояланишга зўр бераётган бир пайтда Ян Пол ван Ҳекке рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол этиб, учрашувдаги интригага батамом нуқта қўйди — 2:0.

Мусобақа жадвалидаги вазият

Ушбу муваффақият жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига қуйидагича таъсир кўрсатди:

  • «Тоттенҳэм» юқорилади: Қўлга киритилган 3 очко эвазига «тақачилар» ўз ҳисобидаги очколар сонини 12 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалининг 9-поғонасига кўтарилди;

  • «Кристал Пэлас» хавфли зонада: 7 очко билан қолиб кетган «бургутлар» жадвалнинг 17-ўрнида, қуйи хавфли ҳудуд ёқасида бормоқда.

Протокол ва таркиблар

  • АПЛ. 9-тур

  • «Тоттенҳэм» — «Кристал Пэлас» 2:0

  • Голлар: Грэй (25), ван Ҳекке (73).

  • Четлатиш: Матета (13, «Кристал Пэлас»).

Асосий таркиблар:

  • «Тоттенҳэм»: Кински, ван Ҳекке, ван де Вен, Робертсон, Фернандеш, Тонали, Кудус, Грэй (Порро, 46), Мармуш (Кулусевски, 77), Соланке (Галлаҳер, 66), Тел.

  • «Кристал Пэлас»: Ҳендерсон, Ричардс, Дисаси, Канвот, Уортон (Лерма, 88), Митчелл, Камада (Хьюз, 88), Пино (Нкетиа, 60), Макнилл (Осорио, 77), Мингеса, Матета.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхэм — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнТоттенхэм — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнКеча 21:19Англияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этдиАнглияда сенсациялар кечаси: “Астон Вилла” тор-мор этилди, “Фулҳэм” кубокни тарк этди29 октябр 08:09Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36Кристал Пэлас — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнКристал Пэлас — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн25 октябр 17:48Бешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнБешиктош — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн22 октябр 22:50«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади19 сентябр 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози