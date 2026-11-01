Японияда йўловчи поезди улкан айиқ билан тўқнашиб, издан чиқиб кетди

·90·Дунё
Японияда йўловчи поезди улкан айиқ билан тўқнашиб, издан чиқиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хоккайдо оролида «Саробецу» йўловчи поезди ёввойи айиқ билан тўқнашиши оқибатида релсдан чиқиб кетди.
  • Ҳодиса вақтида поезд ичида бўлган 32 нафар йўловчи ва экипаж аъзолари йиртқич ҳужум қилиши мумкинлиги сабабли тонг отгунча вагон ичида қолишга мажбур бўлди.
  • Қутқарув хизматлари етиб келгач, одамлар хавфсиз эвакуация қилинди, бироқ Вакканай ва Отоинеппу стансиялари ўртасидаги 130 километрлик йўналишда поездлар ҳаракати тўхтатилди.

Япониянинг шимолий Хоккайдо оролида ғайриоддий ва хавфли темир йўл ҳодисаси юз берди — тўрт вагондан иборат «Саробецу» йўловчи тезюрар поезди ёввойи айиқ билан тўқнашиб кетиши оқибатида рельсдан чиқиб кетди. Мазкур фавқулодда ҳодиса ҳақида JR Hokkaido темир йўл компанияси матбуот хизмати расман ахборот тарқатди.

Тўқнашув Асаҳикава ва Вакканай шаҳарлари йўналишида, Тесио-Накагава ҳамда Тоикамбецу станциялари оралиғидаги ўрмонзор ҳудудда содир бўлган. Зарб кучидан поезднинг биринчи вагони бутунлай издан чиққан.

Қутқарув тафсилотлари: Нега одамлар вагонлардан чиқарилмади?

Ҳодиса вақтида поезд ичида 32 нафар йўловчи ҳамда экипаж аъзолари бўлган. Бахтли тасодиф туфайли фуқаролардан ҳеч ким тан жароҳати олмаган, бироқ улар учун кеч кутилмаган синовга айланди:

  • Машинистнинг кескин тақиқи: Машинист йўловчиларга ташқарига чиқишни қатъиян ман этди. Сабаби — кучли зарба еган йирик йиртқич тирик қолган, оғир ярадор бўлиб яқин атрофда ўта тажовузкор ҳолатда кутиб турган бўлиши мумкин эди;

  • Вагонларда ўтган тун: Одамлар қоронғида йиртқич хавфи сабабли қулфланган вагонлар ичида тонг отгунча кутишга мажбур бўлди;

  • Тонги эвакуация: Фақат эрталаб воқеа жойига махсус қутқарув хизматлари етиб келгач, йўловчилар хавфсиз тарзда ташқарига олиб чиқилди ва таксилар орқали энг яқин темир йўл бекатига эвакуация қилинди.

130 километрлик йўл ёпилди ва рекорд даражадаги ҳужумлар

Ҳодиса ортидан минтақавий транспорт қатновида жиддий муаммо юзага келди:

  • Ҳаракат тўхтатилди: Темир йўл оператори Вакканай ва Отоинеппу станциялари ўртасидаги 130 километрлик йўналишда барча поездлар ҳаракатини бутунлай тўхтатишга қарор қилди;

  • Қачон очилиши номаълум: Ҳозирда рельсларни тиклаш ва хавфсизликни таъминлаш бўйича техник ишлар олиб борилмоқда, ҳаракат қачон тикланишига аниқлик киритилмаган;

  • Айиқлар хавфи рекорд даражада: Япония Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги бир йил ичида мамлакат бўйлаб айиқларнинг аҳоли яшаш жойларига чиқиб келиши ва транспорт воситалари билан тўқнашувлар сони сўнгги ўн йилликдаги энг юқори рекорд кўрсаткичга етган.

ХоккайдоJR HokkaidoСаробецуЯпония
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиЯпония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайди29 июл 16:01Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)Доғистонлик йигитнинг айиқ билан «кураши» интернетни ларзага келтирди (видео)13 август 14:17Испаниядаги поездлар ҳалокатига олиб келган хатолар занжири маълум бўлдиИспаниядаги поездлар ҳалокатига олиб келган хатолар занжири маълум бўлдиКеча 18:55Одам билан дўстдек муносабатда бўлиб қучоқлайдиган айиқ тармоқларни ларзага солди (видео)Одам билан дўстдек муносабатда бўлиб қучоқлайдиган айиқ тармоқларни ларзага солди (видео)29 октябр 13:33АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)АҚШда айиқ кутубхонага кириб, асал ва егуликларни паққос туширди (видео)21 октябр 19:29Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?11 сентябр 00:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда