Японияда йўловчи поезди улкан айиқ билан тўқнашиб, издан чиқиб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хоккайдо оролида «Саробецу» йўловчи поезди ёввойи айиқ билан тўқнашиши оқибатида релсдан чиқиб кетди.
- Ҳодиса вақтида поезд ичида бўлган 32 нафар йўловчи ва экипаж аъзолари йиртқич ҳужум қилиши мумкинлиги сабабли тонг отгунча вагон ичида қолишга мажбур бўлди.
- Қутқарув хизматлари етиб келгач, одамлар хавфсиз эвакуация қилинди, бироқ Вакканай ва Отоинеппу стансиялари ўртасидаги 130 километрлик йўналишда поездлар ҳаракати тўхтатилди.
Япониянинг шимолий Хоккайдо оролида ғайриоддий ва хавфли темир йўл ҳодисаси юз берди — тўрт вагондан иборат «Саробецу» йўловчи тезюрар поезди ёввойи айиқ билан тўқнашиб кетиши оқибатида рельсдан чиқиб кетди. Мазкур фавқулодда ҳодиса ҳақида JR Hokkaido темир йўл компанияси матбуот хизмати расман ахборот тарқатди.
Тўқнашув Асаҳикава ва Вакканай шаҳарлари йўналишида, Тесио-Накагава ҳамда Тоикамбецу станциялари оралиғидаги ўрмонзор ҳудудда содир бўлган. Зарб кучидан поезднинг биринчи вагони бутунлай издан чиққан.
Қутқарув тафсилотлари: Нега одамлар вагонлардан чиқарилмади?
Ҳодиса вақтида поезд ичида 32 нафар йўловчи ҳамда экипаж аъзолари бўлган. Бахтли тасодиф туфайли фуқаролардан ҳеч ким тан жароҳати олмаган, бироқ улар учун кеч кутилмаган синовга айланди:
Машинистнинг кескин тақиқи: Машинист йўловчиларга ташқарига чиқишни қатъиян ман этди. Сабаби — кучли зарба еган йирик йиртқич тирик қолган, оғир ярадор бўлиб яқин атрофда ўта тажовузкор ҳолатда кутиб турган бўлиши мумкин эди;
Вагонларда ўтган тун: Одамлар қоронғида йиртқич хавфи сабабли қулфланган вагонлар ичида тонг отгунча кутишга мажбур бўлди;
Тонги эвакуация: Фақат эрталаб воқеа жойига махсус қутқарув хизматлари етиб келгач, йўловчилар хавфсиз тарзда ташқарига олиб чиқилди ва таксилар орқали энг яқин темир йўл бекатига эвакуация қилинди.
130 километрлик йўл ёпилди ва рекорд даражадаги ҳужумлар
Ҳодиса ортидан минтақавий транспорт қатновида жиддий муаммо юзага келди:
Ҳаракат тўхтатилди: Темир йўл оператори Вакканай ва Отоинеппу станциялари ўртасидаги 130 километрлик йўналишда барча поездлар ҳаракатини бутунлай тўхтатишга қарор қилди;
Қачон очилиши номаълум: Ҳозирда рельсларни тиклаш ва хавфсизликни таъминлаш бўйича техник ишлар олиб борилмоқда, ҳаракат қачон тикланишига аниқлик киритилмаган;
Айиқлар хавфи рекорд даражада: Япония Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги бир йил ичида мамлакат бўйлаб айиқларнинг аҳоли яшаш жойларига чиқиб келиши ва транспорт воситалари билан тўқнашувлар сони сўнгги ўн йилликдаги энг юқори рекорд кўрсаткичга етган.
Изоҳлар 0
…