Ўзбекистонликлар учун Таиландга 15 кунлик визасиз режим: Расмий қарор кучга кирдими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон фуқаролари учун Таиландга 15 кунлик визасиз кириш тартиби ҳали кучга кирмади ва амалиётга татбиқ этилмади.
- Таиланд Туризм сиёсати миллий қўмитаси вице-премер Супхаджи Сутхумпхан раислигида ушбу ташаббусни фақат консептуал жиҳатдан маъқуллаган.
- Қарор қонуний кучга кириши учун Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланиши ва «Қироллик газетаси»да эълон қилиниши талаб этилади.
Ижтимоий тармоқлар ва қатор ахборот манбаларида Ўзбекистон фуқаролари учун Таиландга 15 кунлик визасиз кириш тизими очилгани ҳақида тарқалаётган хабарлар кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бироқ Таиланд расмий идоралари тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу тартиб ҳали тўлиқ кучга кирмаган ва амалиётга татбиқ этилмаган — ташаббус ҳозирча давлат идоралари томонидан муҳокама қилиниш ва якуний тасдиқлаш босқичида турибди.
Сайёҳлар ва авиачипта харид қилишни режалаштираётган ҳамюртларимиз учун амалдаги қоидалар ва кутилаётган янгиликлар муҳим аҳамиятга эга.
Қандай қарор қабул қилинди ва кимларга тегишли?
Таиланд ҳукумати сайёҳлар оқимини кўпайтириш мақсадида бир қатор давлатлар учун виза талабларини соддалаштиришни кўриб чиқмоқда:
Миллий қўмита маъқуллови: Таиланд вице-премьери Супхаджи Сутхумпхан раислигида ўтказилган Туризм сиёсати миллий қўмитаси йиғилишида Ўзбекистон, Беларусь, Мексика ва Колумбия фуқаролари учун мамлакатга визасиз кириш имконини бериш ташаббуси концептуал жиҳатдан маъқулланди;
Таклиф этилаётган муддат: Лойиҳага кўра, Ўзбекистон фуқароларига Таиланд ҳудудида 15 кунгача визасиз бўлиб туриш ҳуқуқини бериш режалаштирилган (айрим расмий манбаларда бу муддатни 30 кунгача узайтириш таклифи ҳам кўриб чиқилмоқда).
Нега ҳозирча визасиз учиб бўлмайди? Жараён босқичлари
Қўмита маъқуллаган ташаббус қонуний кучга кириши учун ҳали расмий бюрократик йўлни босиб ўтиши шарт:
Якуний кўрик: Қарор лойиҳаси мамлакатнинг махсус Виза сиёсати қўмитаси томонидан батафсил кўриб чиқилиши ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан расман тасдиқланиб, «Қироллик газетаси»да (Royal Gazette) эълон қилиниши талаб этилади;
Амалдаги тартиб ўзгармаган: Ҳужжат кучга кирмагунча, айни пайтда Таиландга саёҳат ёки хизмат сафари билан йўл олаётган Ўзбекистон фуқаролари амалдаги қонунчиликка асосан албатта виза расмийлаштиришлари шарт.
Сайёҳлик агентликлари ва мустақил саёҳатчилардан чалғитувчи хабарларга ишониб, аэропортларда муаммоларга дуч келмаслик учун фақатгина Таиланд Ташқи ишлар вазирлиги ва элчихонаси томонидан бериладиган расмий эълонларни кутиш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…