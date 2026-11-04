Ўзбекистонликлар учун Таиландга 15 кунлик визасиз режим: Расмий қарор кучга кирдими?

·89·Дунё
Ўзбекистонликлар учун Таиландга 15 кунлик визасиз режим: Расмий қарор кучга кирдими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон фуқаролари учун Таиландга 15 кунлик визасиз кириш тартиби ҳали кучга кирмади ва амалиётга татбиқ этилмади.
  • Таиланд Туризм сиёсати миллий қўмитаси вице-премер Супхаджи Сутхумпхан раислигида ушбу ташаббусни фақат консептуал жиҳатдан маъқуллаган.
  • Қарор қонуний кучга кириши учун Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланиши ва «Қироллик газетаси»да эълон қилиниши талаб этилади.

Ижтимоий тармоқлар ва қатор ахборот манбаларида Ўзбекистон фуқаролари учун Таиландга 15 кунлик визасиз кириш тизими очилгани ҳақида тарқалаётган хабарлар кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бироқ Таиланд расмий идоралари тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу тартиб ҳали тўлиқ кучга кирмаган ва амалиётга татбиқ этилмаган — ташаббус ҳозирча давлат идоралари томонидан муҳокама қилиниш ва якуний тасдиқлаш босқичида турибди.

Сайёҳлар ва авиачипта харид қилишни режалаштираётган ҳамюртларимиз учун амалдаги қоидалар ва кутилаётган янгиликлар муҳим аҳамиятга эга.

Қандай қарор қабул қилинди ва кимларга тегишли?

Таиланд ҳукумати сайёҳлар оқимини кўпайтириш мақсадида бир қатор давлатлар учун виза талабларини соддалаштиришни кўриб чиқмоқда:

  • Миллий қўмита маъқуллови: Таиланд вице-премьери Супхаджи Сутхумпхан раислигида ўтказилган Туризм сиёсати миллий қўмитаси йиғилишида Ўзбекистон, Беларусь, Мексика ва Колумбия фуқаролари учун мамлакатга визасиз кириш имконини бериш ташаббуси концептуал жиҳатдан маъқулланди;

  • Таклиф этилаётган муддат: Лойиҳага кўра, Ўзбекистон фуқароларига Таиланд ҳудудида 15 кунгача визасиз бўлиб туриш ҳуқуқини бериш режалаштирилган (айрим расмий манбаларда бу муддатни 30 кунгача узайтириш таклифи ҳам кўриб чиқилмоқда).

Нега ҳозирча визасиз учиб бўлмайди? Жараён босқичлари

Қўмита маъқуллаган ташаббус қонуний кучга кириши учун ҳали расмий бюрократик йўлни босиб ўтиши шарт:

  • Якуний кўрик: Қарор лойиҳаси мамлакатнинг махсус Виза сиёсати қўмитаси томонидан батафсил кўриб чиқилиши ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан расман тасдиқланиб, «Қироллик газетаси»да (Royal Gazette) эълон қилиниши талаб этилади;

  • Амалдаги тартиб ўзгармаган: Ҳужжат кучга кирмагунча, айни пайтда Таиландга саёҳат ёки хизмат сафари билан йўл олаётган Ўзбекистон фуқаролари амалдаги қонунчиликка асосан албатта виза расмийлаштиришлари шарт.

Сайёҳлик агентликлари ва мустақил саёҳатчилардан чалғитувчи хабарларга ишониб, аэропортларда муаммоларга дуч келмаслик учун фақатгина Таиланд Ташқи ишлар вазирлиги ва элчихонаси томонидан бериладиган расмий эълонларни кутиш тавсия этилади.

Таиландвизасиз режимЎзбекистон фуқаролариТуризм сиёсати миллий қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликларга Таиландга визасиз бориш имконияти яна пайдо бўлиши мумкинЎзбекистонликларга Таиландга визасиз бориш имконияти яна пайдо бўлиши мумкин28 октябр 15:52Таиланд ўзбекистонликларни бой бермаслик учун визасиз режимни қайтармоқдаТаиланд ўзбекистонликларни бой бермаслик учун визасиз режимни қайтармоқда28 октябр 15:41Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади3 сентябр 06:15АҚШда кучли жала: аҳоли эвакуация қилинмоқда, бир киши ҳалок бўлдиАҚШда кучли жала: аҳоли эвакуация қилинмоқда, бир киши ҳалок бўлдиБугун 15:38Хитой пандалар яшайдиган ўрмонларни тиклашга катта эътибор қаратмоқдаХитой пандалар яшайдиган ўрмонларни тиклашга катта эътибор қаратмоқдаБугун 15:29Ўзини BTS аъзоси Жимин деб таништирган фирибгар 68 ёшли аёлни 55 минг долларга чув туширдиЎзини BTS аъзоси Жимин деб таништирган фирибгар 68 ёшли аёлни 55 минг долларга чув туширдиБугун 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди