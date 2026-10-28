Ўзбекистонликларга Таиландга визасиз бориш имконияти яна пайдо бўлиши мумкин

·40·Ўзбекистон
Ўзбекистонликларга Таиландга визасиз бориш имконияти яна пайдо бўлиши мумкин

Таиланд ҳукумати Ўзбекистон фуқароларига мамлакатга 15 кунгача визасиз киришга рухсат беришни таклиф қилмоқда. Ушбу ташаббус 9 ноябрь куни Виза сиёсати қўмитаси йиғилишида кўриб чиқилиши режалаштирилган.

Агар таклиф маъқулланса, ўзбекистонликлар Таиландга 15 кунгача визасиз саёҳат қилиш имкониятига эга бўлиши мумкин. Бу эса мамлакатда дам олишни режалаштираётган сайёҳлар учун қулайлик яратади.

Эслатиб ўтамиз, Таиланд аввалроқ Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз кириш тартибини бекор қилган эди. 15-сентябрдан бошлаб мамлакатга боришни истаган ўзбекистонликлардан олдиндан виза расмийлаштириш талаб этилмоқда.

Виза олиш билан боғлиқ қийинчиликлар сабабли Ўзбекистондаги айрим сайёҳлик компаниялари бошқа йўналишларга, жумладан, Вьетнамга кўпроқ эътибор қарата бошлаган.

Ҳозирча визасиз тартибни қайта жорий этиш бўйича таклиф маъқуллангани ҳақида маълумот йўқ.

Таиландвизасиз режимЎзбекистон-Таиландтуристик виза
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд ўзбекистонликларни бой бермаслик учун визасиз режимни қайтармоқдаТаиланд ўзбекистонликларни бой бермаслик учун визасиз режимни қайтармоқдаБугун 15:41Ўзбекистонликлар учун Таиландга визасиз кириш тартиби ўзгармоқдаЎзбекистонликлар учун Таиландга визасиз кириш тартиби ўзгармоқда25 май 13:44Ўзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушдиЎзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушдиБугун 15:49Ноябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқдаНоябрь бошида Ўзбекистонда 10 кунлик кучли ёмғирлар кутилмоқдаБугун 13:16Ҳайдовчилар диққатига: Тошкент – Водий йўналишида ҳаракат 3 кунга ёпилдиҲайдовчилар диққатига: Тошкент – Водий йўналишида ҳаракат 3 кунга ёпилдиБугун 08:18“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилди“Инсон соғлиғига хизмат улуғдир”: Президент шифокорлар учун янги имтиёзларни эълон қилдиКеча 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)