Таиланд ўзбекистонликларни бой бермаслик учун визасиз режимни қайтармоқда

·48·Дунё
Таиланд ўзбекистонликларни бой бермаслик учун визасиз режимни қайтармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таиланд ҳукумати ўзбекистонлик сайёҳлар оқимининг камайиб кетиши сабабли улар учун 15 кунлик визасиз режимни қайта тиклаш ташаббуси билан чиқди.
  • Ушбу енгиллик 15 сентябрда бекор қилинган 60 кунлик тартиб ўрнига жорий этилиши режалаштирилмоқда.
  • Мазкур масала 9 ноябр куни Таиланднинг Виза сиёсати қўмитаси йиғилишида расман кўриб чиқилади.

Таиланд ҳукумати Ўзбекистондан бораётган сайёҳлар оқимининг кескин камайиб кетиши ва туроператорларнинг йўналишларни ўзгартириши ортидан виза сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Аввалроқ жорий этилган 60 кунлик визасиз режим бекор қилингани ортидан туризм бозорида юзага келган йўқотишларни бартараф этиш мақсадида қироллик янги енгилликни таклиф қилди.

Мамлакат Туризм вазирлиги Ўзбекистон, Мексика ва Колумбия фуқаролари учун 15 кунлик визасиз режимни қайта тиклаш ташаббуси билан чиқди. Ушбу муҳим масала 9 ноябрь куни Таиланднинг Виза сиёсати қўмитаси йиғилишида расман кўриб чиқилади.

Нима сабабдан бундай қарорга келинди?

Сайёҳлик бозоридаги кескин ўзгаришлар қуйидаги омиллар билан изоҳланади:

  • 15 сентябрдаги бекор қилиш оқибатлари: Таиланд 15 сентябрдан бошлаб Ўзбекистон фуқаролари учун амалда бўлган 60 кунлик визасиз тартибни кутилмаганда бекор қилган эди;

  • Виза олишдаги мураккабликлар: Расмийлаштириш жараёни қийинлашиши ва ортиқча вақт талаб қилиши сайёҳларнинг саёҳат режаларига салбий таъсир кўрсатди;

  • Туроператорларнинг кескин жавоби ва Вьетнам муқобили: Ўзбекистондаги йирик сайёҳлик фирмалари виза тўсиқлари туфайли Таиланд йўналишидаги турларни бекор қилиб, ўз мижозларига шартлари қулай бўлган Вьетнам курортларини муқобил сифатида фаол таклиф қила бошлади;

  • Сайёҳларни бой бериш хавфи: Ўзбек сайёҳларининг оқими бошқа Осиё мамлакатларига бурилиб кетгани Таиланд сайёҳлик бизнеси ва Туризм вазирлигини зудлик билан ҳаракат қилишга ундади.

Янги тартиб қачон ва қандай кучга кириши мумкин?

  • Визасиз муддат: Илгаригидек 60 кун эмас, балки классик таътил ва дам олиш даврини қамраб олувчи 15 кунлик муддат таклиф этилмоқда;

  • Қарор қабул қилиш санаси: Ташаббус 9 ноябрь куни Виза сиёсати қўмитаси томонидан муҳокама қилинади ва маъқулланган тақдирда тегишли норматив ҳужжатлар билан тасдиқланади;

  • Кенг қамров: Ўзбекистондан ташқари, ушбу рўйхатга Мексика ва Колумбия давлатлари ҳам киритилган бўлиб, улар ҳам Таиландга 15 кунгача визасиз кириш имконига эга бўлиши кутилмоқда.

Агар таклиф 9 ноябрь кунги йиғилишда маъқулланса, ўзбекистонлик сайёҳлар кузги-қишки таътил мавсумида Таиланднинг Пхукет, Паттайя ва бошқа машҳур курортларига ортиқча виза оворагарчиликларисиз эркин саёҳат қилиш имкониятига қайта эга бўлади.

Таиландвизасиз режимтуризмЎзбекистон-Таиланд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликларга Таиландга визасиз бориш имконияти яна пайдо бўлиши мумкинЎзбекистонликларга Таиландга визасиз бориш имконияти яна пайдо бўлиши мумкинБугун 15:52Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади3 сентябр 06:15Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?15 сентябр 10:36Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашди4 сентябр 13:49Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўради1 август 19:02Қирғизистонда икки фарзандли курьер онага уй олиб берилди (видео)Қирғизистонда икки фарзандли курьер онага уй олиб берилди (видео)Бугун 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда