Таиланд ўзбекистонликларни бой бермаслик учун визасиз режимни қайтармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Таиланд ҳукумати ўзбекистонлик сайёҳлар оқимининг камайиб кетиши сабабли улар учун 15 кунлик визасиз режимни қайта тиклаш ташаббуси билан чиқди.
- Ушбу енгиллик 15 сентябрда бекор қилинган 60 кунлик тартиб ўрнига жорий этилиши режалаштирилмоқда.
- Мазкур масала 9 ноябр куни Таиланднинг Виза сиёсати қўмитаси йиғилишида расман кўриб чиқилади.
Таиланд ҳукумати Ўзбекистондан бораётган сайёҳлар оқимининг кескин камайиб кетиши ва туроператорларнинг йўналишларни ўзгартириши ортидан виза сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда. Аввалроқ жорий этилган 60 кунлик визасиз режим бекор қилингани ортидан туризм бозорида юзага келган йўқотишларни бартараф этиш мақсадида қироллик янги енгилликни таклиф қилди.
Мамлакат Туризм вазирлиги Ўзбекистон, Мексика ва Колумбия фуқаролари учун 15 кунлик визасиз режимни қайта тиклаш ташаббуси билан чиқди. Ушбу муҳим масала 9 ноябрь куни Таиланднинг Виза сиёсати қўмитаси йиғилишида расман кўриб чиқилади.
Нима сабабдан бундай қарорга келинди?
Сайёҳлик бозоридаги кескин ўзгаришлар қуйидаги омиллар билан изоҳланади:
15 сентябрдаги бекор қилиш оқибатлари: Таиланд 15 сентябрдан бошлаб Ўзбекистон фуқаролари учун амалда бўлган 60 кунлик визасиз тартибни кутилмаганда бекор қилган эди;
Виза олишдаги мураккабликлар: Расмийлаштириш жараёни қийинлашиши ва ортиқча вақт талаб қилиши сайёҳларнинг саёҳат режаларига салбий таъсир кўрсатди;
Туроператорларнинг кескин жавоби ва Вьетнам муқобили: Ўзбекистондаги йирик сайёҳлик фирмалари виза тўсиқлари туфайли Таиланд йўналишидаги турларни бекор қилиб, ўз мижозларига шартлари қулай бўлган Вьетнам курортларини муқобил сифатида фаол таклиф қила бошлади;
Сайёҳларни бой бериш хавфи: Ўзбек сайёҳларининг оқими бошқа Осиё мамлакатларига бурилиб кетгани Таиланд сайёҳлик бизнеси ва Туризм вазирлигини зудлик билан ҳаракат қилишга ундади.
Янги тартиб қачон ва қандай кучга кириши мумкин?
Визасиз муддат: Илгаригидек 60 кун эмас, балки классик таътил ва дам олиш даврини қамраб олувчи 15 кунлик муддат таклиф этилмоқда;
Қарор қабул қилиш санаси: Ташаббус 9 ноябрь куни Виза сиёсати қўмитаси томонидан муҳокама қилинади ва маъқулланган тақдирда тегишли норматив ҳужжатлар билан тасдиқланади;
Кенг қамров: Ўзбекистондан ташқари, ушбу рўйхатга Мексика ва Колумбия давлатлари ҳам киритилган бўлиб, улар ҳам Таиландга 15 кунгача визасиз кириш имконига эга бўлиши кутилмоқда.
Агар таклиф 9 ноябрь кунги йиғилишда маъқулланса, ўзбекистонлик сайёҳлар кузги-қишки таътил мавсумида Таиланднинг Пхукет, Паттайя ва бошқа машҳур курортларига ортиқча виза оворагарчиликларисиз эркин саёҳат қилиш имкониятига қайта эга бўлади.
Изоҳлар 0
…