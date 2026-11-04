Тошкентда гашишли ширинликлар тайёрловчи яширин нарколаборатория фош этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидаги ижара хонадонларидан бирида гашиш мойи қўшилган печене ва мармеладлар ишлаб чиқарувчи яширин нарколаборатория аниқланди.
- Ички ишлар вазирлиги ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда 19 200 дозадан ортиқ гиёҳванд моддалар, шунингдек, уларни тайёрлаш ва қадоқлаш учун мўлжалланган жиҳозлар мусодара қилинди.
Тошкент шаҳрида таркибида гиёҳванд моддалар бўлган ширинликлар — гашиш мойи қўшилган печенье ва мармеладлар ишлаб чиқарувчи яширин нарколаборатория фаолиятига чек қўйилди. Ички ишлар вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, мазкур хавфли лаборатория Чилонзор тумани, «Домбробод» маҳалласида жойлашган ижара хонадонларининг бирида ташкил этилган.
Тезкор тадбир давомида хонадондан қарийб 6 килограммга яқин гашиш ва унинг мойлари, жами 19 200 дозадан ортиқ наркотик моддалар аниқланиб, мусодара қилинди. Тармоқ орқали заҳар тарқатиш билан шуғулланган 23 ёшли шахс қўлга олинди.
Нарколабораториядан нималар топилди?
Ҳуқуқ-тартибот органлари хонадонни кўздан кечириш давомида гиёҳванд моддаларнинг улкан партияси ва тайёрлаш цехини аниқлади:
Моддалар ҳажми: 3,5 кг гашиш мойи, тарқатиш учун тайёрланган 350 грамм модда (361 та алоҳида ўрам), гашиш ва гашиш мойи аралашмалари ҳамда 600 грамм тоза гашиш моддаси;
«Заҳарли» ширинликлар: Лаборатория ичида 1,5 кг гашиш мойи ишлатилиб пиширилган печеньелар ҳамда 4 та қадоққа жойланган гашишли мармеладлар борлиги фош этилди;
Ишлаб чиқариш ва қадоқлаш қуроллари: Гиёҳвандлик воситаларини дозаларга бўлиш ва тайёрлашда ишлатилган тиббий шприцлар, электрон тарозилар, зип-пакетлар, изоленталар ва 500 та бўш флакон далилий ашё сифатида олинди.
Жиноят занжири қандай очилди?
Тезкор операция босқичма-босқич амалга оширилиб, тарқатувчидан тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчига чиқилди:
Биринчи зарба — Яшнободда: Ходимлар дастлаб Яшнобод тумани ҳудудида Telegram ва интернет-дўконлар орқали наркотикларни яширинча жойлаштириш («закладка») билан шуғулланган 23 ёшли йигитни ушлади. Унинг ёнидан 74 грамм гашиш мойи чиқди;
Улгуржи таъминотчининг фош этилиши: Ушланган шахснинг кўрсатмалари ва тезкор суриштирувлар натижасида унга заҳар етказиб берувчи асосий таъминотчи ҳамда унинг Чилонзордаги лабораторияси изига тушилди.
Қатъий жазо ва жиноий иш
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» банди (Гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда йирик миқдорда тайёрлаш ва сотиш) билан жиноят иши қўзғатилди.
Ушбу модда бўйича айбдор деб топилган шахслар 20 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Ҳозирда жиноий тармоқнинг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…