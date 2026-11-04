Тошкентда гашишли ширинликлар тайёрловчи яширин нарколаборатория фош этилди (видео)

·73·Жамият
Тошкентда гашишли ширинликлар тайёрловчи яширин нарколаборатория фош этилди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидаги ижара хонадонларидан бирида гашиш мойи қўшилган печене ва мармеладлар ишлаб чиқарувчи яширин нарколаборатория аниқланди.
  • Ички ишлар вазирлиги ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда 19 200 дозадан ортиқ гиёҳванд моддалар, шунингдек, уларни тайёрлаш ва қадоқлаш учун мўлжалланган жиҳозлар мусодара қилинди.

Тошкент шаҳрида таркибида гиёҳванд моддалар бўлган ширинликлар — гашиш мойи қўшилган печенье ва мармеладлар ишлаб чиқарувчи яширин нарколаборатория фаолиятига чек қўйилди. Ички ишлар вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, мазкур хавфли лаборатория Чилонзор тумани, «Домбробод» маҳалласида жойлашган ижара хонадонларининг бирида ташкил этилган.

Тезкор тадбир давомида хонадондан қарийб 6 килограммга яқин гашиш ва унинг мойлари, жами 19 200 дозадан ортиқ наркотик моддалар аниқланиб, мусодара қилинди. Тармоқ орқали заҳар тарқатиш билан шуғулланган 23 ёшли шахс қўлга олинди.

Нарколабораториядан нималар топилди?

Ҳуқуқ-тартибот органлари хонадонни кўздан кечириш давомида гиёҳванд моддаларнинг улкан партияси ва тайёрлаш цехини аниқлади:

  • Моддалар ҳажми: 3,5 кг гашиш мойи, тарқатиш учун тайёрланган 350 грамм модда (361 та алоҳида ўрам), гашиш ва гашиш мойи аралашмалари ҳамда 600 грамм тоза гашиш моддаси;

  • «Заҳарли» ширинликлар: Лаборатория ичида 1,5 кг гашиш мойи ишлатилиб пиширилган печеньелар ҳамда 4 та қадоққа жойланган гашишли мармеладлар борлиги фош этилди;

  • Ишлаб чиқариш ва қадоқлаш қуроллари: Гиёҳвандлик воситаларини дозаларга бўлиш ва тайёрлашда ишлатилган тиббий шприцлар, электрон тарозилар, зип-пакетлар, изоленталар ва 500 та бўш флакон далилий ашё сифатида олинди.

Жиноят занжири қандай очилди?

Тезкор операция босқичма-босқич амалга оширилиб, тарқатувчидан тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчига чиқилди:

  • Биринчи зарба — Яшнободда: Ходимлар дастлаб Яшнобод тумани ҳудудида Telegram ва интернет-дўконлар орқали наркотикларни яширинча жойлаштириш («закладка») билан шуғулланган 23 ёшли йигитни ушлади. Унинг ёнидан 74 грамм гашиш мойи чиқди;

  • Улгуржи таъминотчининг фош этилиши: Ушланган шахснинг кўрсатмалари ва тезкор суриштирувлар натижасида унга заҳар етказиб берувчи асосий таъминотчи ҳамда унинг Чилонзордаги лабораторияси изига тушилди.

Қатъий жазо ва жиноий иш

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 273-моддаси 6-қисми «а» банди (Гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда йирик миқдорда тайёрлаш ва сотиш) билан жиноят иши қўзғатилди.

Ушбу модда бўйича айбдор деб топилган шахслар 20 йилгача озодликдан маҳрум этилиши мумкин. Ҳозирда жиноий тармоқнинг бошқа аъзоларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ИИВЧилонзор туманинарколабораториягиёҳвандлик воситалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)22 сентябр 09:11Наманганда яширин нарколаборатория фош этилдиНаманганда яширин нарколаборатория фош этилди4 июл 11:32Самарқанддаги даҳшатли воқеа: тириклайин кўмилган эркак 28 кунлик комадан сўнг вафот этдиСамарқанддаги даҳшатли воқеа: тириклайин кўмилган эркак 28 кунлик комадан сўнг вафот этдиБугун 15:45Фарғонада бир ҳафта ичида икки оиланинг 12 аъзоси ис газидан вафот этдиФарғонада бир ҳафта ичида икки оиланинг 12 аъзоси ис газидан вафот этдиБугун 15:42Бугун Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева таваллуд кунини нишонламоқдаБугун Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева таваллуд кунини нишонламоқдаБугун 12:40“Ижтимоий реестр”га киритиш рад этилдими? Энди уйдан чиқмай шикоят қилиш мумкин“Ижтимоий реестр”га киритиш рад этилдими? Энди уйдан чиқмай шикоят қилиш мумкинБугун 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади