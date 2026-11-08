Балиқ овига чиққан эркак тасодифан махсус белгиланган балиқни тутиб 1 миллион доллар ютиб олди!

·0·Дунё
Балиқ овига чиққан эркак тасодифан махсус белгиланган балиқни тутиб 1 миллион доллар ютиб олди!

Австралиянинг Дарвин шаҳрида яшовчи 26 ёшли Мите Морис махсус белгиланган балиқни тутиб 1 миллион долларлик совринни қўлга киритди. Балиқ овлашни ёқтирадиган эркак оддий машғулот вақтида кутилмаган омадга дуч келди. У акаси билан суҳбатлашиб ўтирган пайтда махсус белги қўйилган балиқни тутиб, 1 миллион долларлик мукофот соҳибига айланди.

Маълум қилинишича, эркак узунлиги тахминан 80 сантиметр бўлган баррамунди туридаги балиқни овлаган. Унинг бошқа балиқлардан фарқи танасидаги қизил рангли махсус белгиси эди. Айнан шу белги балиқнинг йирик пул мукофоти билан боғлиқ мусобақага тегишли эканини кўрсатган.

Гап «Миллион Доллар Фиш» деб номланган танлов ҳақида бормоқда. Мусобақа ташкилотчилари олдиндан белгиланган балиқларни сув ҳавзаларига қўйиб юборади. Улардан бирини тутган балиқчи эса танлов шартларига мувофиқ 1 миллион доллар ютиб олиш имкониятига эга бўлади.

Эркакнинг одатий балиқ овлаш жараёни шу тариқа кутилмаган воқеага айланган. У шунчаки балиқ тутиш ниятида бўлган бўлса-да, омад унга катта пул мукофотини олиб келган.

ДарвинМиллион Доллар Фишбаррамундибалиқ овлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди13 август 10:29Балиқ ичидан телефон чиқди: Хитойдаги ғаройиб топилма ҳайратга солдиБалиқ ичидан телефон чиқди: Хитойдаги ғаройиб топилма ҳайратга солди30 сентябр 14:4978 ёшли эркак Нью-Йорк марафонида 43-марта маррага етиб, барчани ҳайратда қолдирди78 ёшли эркак Нью-Йорк марафонида 43-марта маррага етиб, барчани ҳайратда қолдирдиБугун 00:00Тинч океанида 100 кун бедарак йўқолган 5 киши тирик ҳолда топилдиТинч океанида 100 кун бедарак йўқолган 5 киши тирик ҳолда топилдиКеча 23:47Қирғизистонда дунёдаги энг узун 732 метрлик шиша кўприк қуриладиҚирғизистонда дунёдаги энг узун 732 метрлик шиша кўприк қуриладиКеча 23:36Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)Кеча 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди