ММА афсоналари гиламга қайтадими? Емельяненко Хабиб билан эҳтимолий жанг жойини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Федор Емеляненко Хабиб Нурмагомедов билан самбо қоидалари асосида кўргазмали жанг ўтказишга розилигини билдирди.
- Яккакураш афсонаси ушбу тарихий тўқнашувни самбо бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати доирасида ташкил этиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
- Ҳозирда ҳар икки спортчи ҳам профессионал фаолиятини якунлаган бўлиб, жангнинг амалга ошиши Хабиб Нурмагомедовнинг қарорига боғлиқ бўлиб турибди.
Тошкент шаҳрида ўтказилаётган самбо бўйича 50-юбилей Жаҳон чемпионатида UFC чемпиони Ислам Махачев билан бирга фахрий меҳмон ва халқаро элчи сифатида иштирок этаётган яккакураш афсонаси Федор Емельяненко яккакураш оламини ларзага солувчи баёнот билан чиқди.
Россиялик собиқ оғир вазн юлдузи ўз ватандоши, енгилмас UFC собиқ чемпиони Хабиб Нурмагомедов билан самбо қоидалари бўйича кўргазмали беллашув ўтказишга тўлиқ рози эканини билдирди.
«Мен розиман, навбат Хабибда»: ТАСС хабари ва муҳим тафсилотлар
Россиянинг нуфузли ТАСС ахборот агентлигига интервью берган Федор Емельяненко икки буюк спортчи ўртасидаги тўқнашув реал ҳақиқатга айланиши мумкинлигини тасдиқлади:
Федорнинг шарти ва розилиги: «Агар Хабиб кўргазмали жангга қарши бўлмаса, буни бемалол амалга ошириш мумкин. Шахсан мен ўз розилигимни бердим», — деди афсонавий жангчи;
Қаерда ва қачон ўтказилади?: Емельяненко мазкур тарихий беллашув учун махсус платформа лозимлигини таъкидлади: «Қаерда? Бунинг учун майдон тайёрлаш керак, ҳозирча аниқ билмайман. Балки кейинги самбо бўйича жаҳон чемпионати доирасида бўлар? Ҳозирча кейинги мундиал қаерда бўлиши номаълум, бу масала айнан ҳал бўлиш арафасида турибди».
Икки афсонанинг спорт билан хайрлашуви
Ҳар икки жангчи ҳам айни пайтда расмий профессионал фаолиятини якунлаган бўлса-да, уларнинг гиламдаги учрашуви глобал спорт олами учун йил воқеасига айланиши тайин:
Хабибнинг мағлубиятсиз фаолияти: 29-0 рекорди билан тарихга кирган Хабиб Нурмагомедов 2020 йилнинг октябрь ойида Жастин Гэтжини муддатидан олдин таслим этганидан сўнг спортдаги фаолиятини расман якунлаган эди;
Емельяненконинг сўнгги жанги: Федор Емельяненко эса 2023 йилнинг февралида Bellator оғир вазн чемпионлик камари учун Райан Бейдерга қарши кечган жангдан сўнг қўлқопларини рингга қўйган.
Агар Нурмагомедов томонидан ҳам ушбу таклиф ижобий қабул қилинса, самбо спорти тарихидаги энг шов-шувли ва кўп сонли аудиторияга эга кўргазмали жанг гувоҳига айланишимиз мумкин.
Изоҳлар 0
…