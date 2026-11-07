ММА афсоналари гиламга қайтадими? Емельяненко Хабиб билан эҳтимолий жанг жойини айтди

·56·Спорт
ММА афсоналари гиламга қайтадими? Емельяненко Хабиб билан эҳтимолий жанг жойини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Федор Емеляненко Хабиб Нурмагомедов билан самбо қоидалари асосида кўргазмали жанг ўтказишга розилигини билдирди.
  • Яккакураш афсонаси ушбу тарихий тўқнашувни самбо бўйича навбатдаги жаҳон чемпионати доирасида ташкил этиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
  • Ҳозирда ҳар икки спортчи ҳам профессионал фаолиятини якунлаган бўлиб, жангнинг амалга ошиши Хабиб Нурмагомедовнинг қарорига боғлиқ бўлиб турибди.

Тошкент шаҳрида ўтказилаётган самбо бўйича 50-юбилей Жаҳон чемпионатида UFC чемпиони Ислам Махачев билан бирга фахрий меҳмон ва халқаро элчи сифатида иштирок этаётган яккакураш афсонаси Федор Емельяненко яккакураш оламини ларзага солувчи баёнот билан чиқди.

Россиялик собиқ оғир вазн юлдузи ўз ватандоши, енгилмас UFC собиқ чемпиони Хабиб Нурмагомедов билан самбо қоидалари бўйича кўргазмали беллашув ўтказишга тўлиқ рози эканини билдирди.

«Мен розиман, навбат Хабибда»: ТАСС хабари ва муҳим тафсилотлар

Россиянинг нуфузли ТАСС ахборот агентлигига интервью берган Федор Емельяненко икки буюк спортчи ўртасидаги тўқнашув реал ҳақиқатга айланиши мумкинлигини тасдиқлади:

  • Федорнинг шарти ва розилиги: «Агар Хабиб кўргазмали жангга қарши бўлмаса, буни бемалол амалга ошириш мумкин. Шахсан мен ўз розилигимни бердим», — деди афсонавий жангчи;

  • Қаерда ва қачон ўтказилади?: Емельяненко мазкур тарихий беллашув учун махсус платформа лозимлигини таъкидлади: «Қаерда? Бунинг учун майдон тайёрлаш керак, ҳозирча аниқ билмайман. Балки кейинги самбо бўйича жаҳон чемпионати доирасида бўлар? Ҳозирча кейинги мундиал қаерда бўлиши номаълум, бу масала айнан ҳал бўлиш арафасида турибди».

Икки афсонанинг спорт билан хайрлашуви

Ҳар икки жангчи ҳам айни пайтда расмий профессионал фаолиятини якунлаган бўлса-да, уларнинг гиламдаги учрашуви глобал спорт олами учун йил воқеасига айланиши тайин:

  • Хабибнинг мағлубиятсиз фаолияти: 29-0 рекорди билан тарихга кирган Хабиб Нурмагомедов 2020 йилнинг октябрь ойида Жастин Гэтжини муддатидан олдин таслим этганидан сўнг спортдаги фаолиятини расман якунлаган эди;

  • Емельяненконинг сўнгги жанги: Федор Емельяненко эса 2023 йилнинг февралида Bellator оғир вазн чемпионлик камари учун Райан Бейдерга қарши кечган жангдан сўнг қўлқопларини рингга қўйган.

Агар Нурмагомедов томонидан ҳам ушбу таклиф ижобий қабул қилинса, самбо спорти тарихидаги энг шов-шувли ва кўп сонли аудиторияга эга кўргазмали жанг гувоҳига айланишимиз мумкин.

Федор ЕмельяненкоХабиб НурмагомедовСамбо бўйича Жаҳон чемпионатиИслам Махачев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланадиТошкентда жаҳон юлдузлари: Эртага самбо бўйича 50-жаҳон чемпионати бошланадиКеча 09:53UFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келдиUFC қироли Тошкентда: Ислом Махачев ва Фёдор Емельяненко Ўзбекистонга етиб келди5 ноябр 21:50Ислам Махачев Тошкентда Баҳодир Жалоловдан бокс сирларини ўрганмоқда (видео)Ислам Махачев Тошкентда Баҳодир Жалоловдан бокс сирларини ўрганмоқда (видео)Бугун 20:01Тошкентда янграган кутилмаган баёнот: Ислам Махачев ММА билан хайрлашмоқдами?Тошкентда янграган кутилмаган баёнот: Ислам Махачев ММА билан хайрлашмоқдами?Кеча 23:06Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...19 август 12:30UFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалдиUFC 330 финалидан сўнг Ҳабиб Нурмагомедовнинг шов-шувли пости тарқалди17 август 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди