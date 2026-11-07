Қирғизистонда дунёдаги энг узун 732 метрлик шиша кўприк қурилади

·16·Дунё
Қирғизистонда дунёдаги энг узун 732 метрлик шиша кўприк қурилади

Қирғизистонда сайёҳларни ҳайратга солиши кутилаётган йирик лойиҳа амалга оширилмоқда. Мамлакатдаги «Ала-Арча» миллий боғида узунлиги 732 метр бўлган осма шиша кўприк барпо этиш режалаштирилган. Ушбу иншоот дунёдаги энг узун шиша кўприк сифатида Гиннесс рекордлар китобига киритилиши мумкин.

Миллий боғ маъмурияти маълумотига кўра, Қирғизистон Президенти Иш бошқармаси томонидан лойиҳанинг дастлабки эскизлари тақдим этилган. Шунингдек, қурилиш ишларини амалга оширишга масъул Европа компанияси вакиллари билан учрашув ўтказилган.

Режага мувофиқ, қурилиш ишлари жорий йил ноябрь ойида бошланади. Лойиҳани тўлиқ якунлаш ва кўприкни сайёҳлар учун очиш 2027 йилнинг охирига мўлжалланган.

Янги иншоот йирик сайёҳлик мажмуасининг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда. Кўприк яқинида Тепши платосидан Теке-Тоо тоғи ва маҳаллий шаршарагача олиб борувчи экологик сайёҳлик йўлаги ҳам ташкил этилади.

Қайд этиш жоизки, «Ала-Арча» миллий боғида сайёҳлик инфратузилмасини ривожлантириш ишлари ҳам давом этмоқда. Бу ерда осма дор йўли ишга туширилган, дам олиш масканлари қурилган. Шунингдек, беш юлдузли меҳмонхона барпо этиш ишлари якунланиш арафасида.

Маълумот учун, «Ала-Арча» давлат табиат боғи Бишкек шаҳридан 30–40 километр жанубда, Қирғизистон тизмасининг шимолий ёнбағрида жойлашган. 1976 йилда ташкил этилган мазкур маскан баланд тоғлари, бетакрор манзаралари ва табиий гўзаллиги билан сайёҳлар ҳамда альпинистларни ўзига жалб қилиб келади.

732 метрлик шиша кўприк қуриб битказилса, Қирғизистоннинг энг диққатга сазовор туристик объектларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Ала-АрчаҚирғизистоншиша кўприктуризм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар 1600 йиллик Рим шишасининг ранг ўзгартириш хусусиятини қайта яратдиОлимлар 1600 йиллик Рим шишасининг ранг ўзгартириш хусусиятини қайта яратди26 октябр 11:05Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)Денгиз остидан ҳам ўтади: Хитойнинг 55 километрлик улкан кўприги (фото)21 сентябр 10:47Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди27 сентябр 08:13Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)Краковдаги қонли отишма: 25 ёшли шахс оломонни ўққа тутди, 5 киши ҳалок бўлди (видео)Бугун 22:37Хитойда бир хонадонга энг кўп одам жойлаштириш бўйича ўзига хос рекорд қайд этилди!Хитойда бир хонадонга энг кўп одам жойлаштириш бўйича ўзига хос рекорд қайд этилди!Бугун 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди