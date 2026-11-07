Тинч океанида 100 кун бедарак йўқолган 5 киши тирик ҳолда топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тинч океанида 100 кун давомида бедарак йўқолган беш нафар шахс Қирибати оролларидан тирик ҳолда топилди.
- 2026 йил 30 июлда Микронезиянинг Чуук штатидан йўлга чиққан тўққиз кишилик гуруҳ бўрон сабабли очиқ океанга чиқиб кетган ва улардан тўрт нафари сафар давомида вафот этган.
- Қутқарилган уч нафар эркак ва икки ўсмир кучли сувсизланиш ҳамда озиқ-овқат етишмаслигидан азият чеккан бўлиб, ҳозирда уларнинг аҳволи яхшиланмоқда.
Тинч океанида қарийб 100 кун давомида сарсон бўлган беш киши Қирибати оролларидан бирида тирик ҳолда топилди. Энг ҳайратланарлиси, улар денгизда минглаб километр масофани босиб ўтиб, ўз юртларидан 5 400 километр узоқликдаги оролга етиб борган.
Маълум бўлишича, воқеа 2026 йил 30 июль куни бошланган. Микронезиянинг Чуук штатида яшовчи тўққиз нафар оила аъзоси Мурило ва Руо ороллари ўртасидаги одатий, тахминан бир соатлик қайиқ саёҳатига йўл олган. Бироқ йўлда кучли бўрон бошланиб, уларнинг қайиғини очиқ океанга олиб кетган. Оқибатда қайиқ ёқилғисиз қолиб, оқим бўйлаб узоқ масофага сузиб кетган.
Қайиқ белгиланган манзилга етиб бормагач, АҚШ соҳил қўриқлаш хизмати қидирув ишларини бошлаган. Қарийб 10 кун давомида 85 минг квадрат километрдан ортиқ океан ҳудуди текширилган бўлса-да, улардан дарак топилмаган. Кейинчалик қидирув тўхтатилган.
Орадан қарийб уч ой ўтиб, 1 ноябрь куни Қирибатидаги Фаннинг ороли аҳолиси денгизда сузиб келаётган қайиқни кўриб қолган. Унинг ичида уч нафар катта ёшли эркак ва икки нафар ўсмир бўлган. Маҳаллий аҳоли уларни қутқариб, тиббий ёрдам кўрсатган. Маълум бўлишича, тўққиз кишидан иборат гуруҳнинг фақат беш нафари омон қолган, тўрт нафари эса сафар давомида вафот этган.
Қутқарилганларнинг аҳволи анча оғир бўлган: улар кучли сувсизланиш ва озиқ-овқат етишмаслигидан азият чеккан. Шифокорлар уларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатиб, томир орқали суюқлик юборишган. Ҳозирда уларнинг аҳволи яхшиланаётгани айтилмоқда.
Микронезиянинг Чуук штати губернатори Александр Наррунн тирик қолганларни ватанига қайтариш учун Қирибати ҳукумати билан музокаралар олиб бораётганини маълум қилган.
Манбаларга кўра, омон қолганлар қарийб уч ой давомида очиқ океанда қолиб кетган. Уларнинг қандай қилиб бундай оғир шароитда яшаб қолгани эса воқеанинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…