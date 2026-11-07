Тинч океанида 100 кун бедарак йўқолган 5 киши тирик ҳолда топилди

·44·Дунё
Тинч океанида 100 кун бедарак йўқолган 5 киши тирик ҳолда топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тинч океанида 100 кун давомида бедарак йўқолган беш нафар шахс Қирибати оролларидан тирик ҳолда топилди.
  • 2026 йил 30 июлда Микронезиянинг Чуук штатидан йўлга чиққан тўққиз кишилик гуруҳ бўрон сабабли очиқ океанга чиқиб кетган ва улардан тўрт нафари сафар давомида вафот этган.
  • Қутқарилган уч нафар эркак ва икки ўсмир кучли сувсизланиш ҳамда озиқ-овқат етишмаслигидан азият чеккан бўлиб, ҳозирда уларнинг аҳволи яхшиланмоқда.

Тинч океанида қарийб 100 кун давомида сарсон бўлган беш киши Қирибати оролларидан бирида тирик ҳолда топилди. Энг ҳайратланарлиси, улар денгизда минглаб километр масофани босиб ўтиб, ўз юртларидан 5 400 километр узоқликдаги оролга етиб борган.

Маълум бўлишича, воқеа 2026 йил 30 июль куни бошланган. Микронезиянинг Чуук штатида яшовчи тўққиз нафар оила аъзоси Мурило ва Руо ороллари ўртасидаги одатий, тахминан бир соатлик қайиқ саёҳатига йўл олган. Бироқ йўлда кучли бўрон бошланиб, уларнинг қайиғини очиқ океанга олиб кетган. Оқибатда қайиқ ёқилғисиз қолиб, оқим бўйлаб узоқ масофага сузиб кетган.

Қайиқ белгиланган манзилга етиб бормагач, АҚШ соҳил қўриқлаш хизмати қидирув ишларини бошлаган. Қарийб 10 кун давомида 85 минг квадрат километрдан ортиқ океан ҳудуди текширилган бўлса-да, улардан дарак топилмаган. Кейинчалик қидирув тўхтатилган.

Орадан қарийб уч ой ўтиб, 1 ноябрь куни Қирибатидаги Фаннинг ороли аҳолиси денгизда сузиб келаётган қайиқни кўриб қолган. Унинг ичида уч нафар катта ёшли эркак ва икки нафар ўсмир бўлган. Маҳаллий аҳоли уларни қутқариб, тиббий ёрдам кўрсатган. Маълум бўлишича, тўққиз кишидан иборат гуруҳнинг фақат беш нафари омон қолган, тўрт нафари эса сафар давомида вафот этган.

Қутқарилганларнинг аҳволи анча оғир бўлган: улар кучли сувсизланиш ва озиқ-овқат етишмаслигидан азият чеккан. Шифокорлар уларга дастлабки тиббий ёрдам кўрсатиб, томир орқали суюқлик юборишган. Ҳозирда уларнинг аҳволи яхшиланаётгани айтилмоқда.

Микронезиянинг Чуук штати губернатори Александр Наррунн тирик қолганларни ватанига қайтариш учун Қирибати ҳукумати билан музокаралар олиб бораётганини маълум қилган.

Манбаларга кўра, омон қолганлар қарийб уч ой давомида очиқ океанда қолиб кетган. Уларнинг қандай қилиб бундай оғир шароитда яшаб қолгани эса воқеанинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири бўлиб қолмоқда.

МикронезияҚирибатиТинч океаниАҚШ соҳил қўриқлаш хизмати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Океандаги мўъжиза: деярли 3 ой сувда оқиб юрган 5 киши 5500 км узоқликдан топилдиОкеандаги мўъжиза: деярли 3 ой сувда оқиб юрган 5 киши 5500 км узоқликдан топилди2 ноябр 22:3334 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди34 йилдан сўнг музликдан икки альпинист жасади топилди21 август 13:3024 йиллик изланишдан сўнг ота йўқолган қизини қандай топди?24 йиллик изланишдан сўнг ота йўқолган қизини қандай топди?13 октябр 08:40Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиКаньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилди19 сентябр 14:18Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди9 сентябр 14:47Филиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолдиФилиппинда йўловчи паромда даҳшатли ёнғин: 80 дан ортиқ одам бедарак йўқолди10 сентябр 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди