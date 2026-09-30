Балиқ ичидан телефон чиқди: Хитойдаги ғаройиб топилма ҳайратга солди
Хитойда катта дарё балиқини тозалаётган одамлар кутилмаган топилмага дуч келишди. Балиқнинг ичидан мобил телефон чиқди. Қурилма балиқ организмига қандай тушгани эса ҳозирча номаълум.
Балиқни тозалаш жараёнида унинг ичидан телефон топилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Ғаройиб ҳолатни кўрганлар эса табиий равишда бир саволга жавоб изламоқда: балиқ телефонни қандай ютган?
Телефон сувда қанча вақт қолган ва балиқ уни қандай ютиб юборгани ҳам номаълум. Балиқ ичидан одатда кутилмайдиган буюм — телефоннинг чиқиши воқеани янада қизиқарли қилган. Видеони кўрган фойдаланувчилар балиқнинг телефонни қандай қилиб ютгани ҳақида турли тахминларни билдирмоқда.
Бироқ ҳодисанинг барча тафсилотлари расман тасдиқланмагунча, телефоннинг балиқ ичига айнан қандай тушгани ҳақида аниқ хулоса қилиш қийин.
Изоҳлар 0
…