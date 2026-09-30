Балиқ ичидан телефон чиқди: Хитойдаги ғаройиб топилма ҳайратга солди

·10·Дунё
Балиқ ичидан телефон чиқди: Хитойдаги ғаройиб топилма ҳайратга солди

Хитойда катта дарё балиқини тозалаётган одамлар кутилмаган топилмага дуч келишди. Балиқнинг ичидан мобил телефон чиқди. Қурилма балиқ организмига қандай тушгани эса ҳозирча номаълум.

Балиқни тозалаш жараёнида унинг ичидан телефон топилгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Ғаройиб ҳолатни кўрганлар эса табиий равишда бир саволга жавоб изламоқда: балиқ телефонни қандай ютган?

Телефон сувда қанча вақт қолган ва балиқ уни қандай ютиб юборгани ҳам номаълум. Балиқ ичидан одатда кутилмайдиган буюм — телефоннинг чиқиши воқеани янада қизиқарли қилган. Видеони кўрган фойдаланувчилар балиқнинг телефонни қандай қилиб ютгани ҳақида турли тахминларни билдирмоқда.

Бироқ ҳодисанинг барча тафсилотлари расман тасдиқланмагунча, телефоннинг балиқ ичига айнан қандай тушгани ҳақида аниқ хулоса қилиш қийин.

Хитойбалиқмобил телефонтозалаш жараёни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди13 август 10:29"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди"Оддий тангалар" деб ўйлаган 18 ёшли йигит аслида девор ичидан миллионлаб евролик олтин топди17 сентябр 15:31Сувсиз қолса тошдек қотиб, сув тегса тириладиган балиқ (видео)Сувсиз қолса тошдек қотиб, сув тегса тириладиган балиқ (видео)24 август 21:01Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатдиКалифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатди19 сентябр 21:43Бошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солдиБошисиз икки ҳафта яшаган тилла балиқ олимларни ҳайратга солди29 июн 13:59Ер остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукЕр остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узук10 июн 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота