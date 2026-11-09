Инсониятнинг коинотдаги келажаги: NASA Ойда яшаш ва ишлаш учун қабул эълон қилди

·10·Дунё
Инсониятнинг коинотдаги келажаги: NASA Ойда яшаш ва ишлаш учун қабул эълон қилди

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) «Артемида» (Artemis) дастурини кенгайтириш доирасида янги авлод астронавтларини қабул қилишни бошлади. Ушбу миссия иштирокчилари нафақат Ой юзасига қадам қўйиш, балки у ерда қуриладиган илмий базада яшаш ва фаолият юритиш, шунингдек, инсониятни Марсга олиб борадиган илк бошқариладиган парвозларга пойдевор яратиш вазифасини бажаради.

Аризалар қабули 3 декабргача давом этади. NASA раҳбари Жаред Айзекман Кеннеди номидаги коинот марказида бўлиб ўтган авиашоуда буни «NASA сафига қўшилиш ва инсониятнинг коинотдаги тақдирини белгилаш учун ноёб имконият» деб атади.

Номзодларга қўйиладиган асосий талаблар

NASA навбатдаги саралаш босқичида қатнашувчилар учун жуда юқори малакавий мезонларни белгилаган:

  • Фуқаролик: Номзодлар фақат АҚШ фуқароси бўлиши шарт;

  • Таълим даражаси: Табиий фанлар, технология, муҳандислик ёки математика (STEM йўналишлари) бўйича магистрлик даражаси, тиббий малака, синовчи-учувчи мактаби тайёргарлиги ёки тегишли докторантура бўйича камида 2 йиллик тажриба;

  • Касбий малака: Тегишли соҳада камида 3 йиллик профессионал амалий иш тажрибаси;

  • Учувчилар учун парвоз соати: Юқори тезликдаги реактив самолётларда экипаж командири сифатида камида 750 соат, бошқа турдаги самолётларда 1 500 соат ёки вертолётларда 1 000 соат умумий парвоз тажрибаси.

Саралаш жараёни ва рақамлар статистикаси

NASA астронавтлар корпуси 1960 йиллардан буён шакллантириб келинади. Янги қабулнинг асосий босқичлари ва тарихий рақамлар қуйидагича:

Кўрсаткич

Рақам / Муддат

Изоҳ

Ариза қабул қилиш муддати

3 декабргача

Танловнинг дастлабки босқичи

Якуний саралаш якунланиши

2027 йил охири

Ғолиблар аниқланиб, машғулотлар бошланади

Ҳозирда фаол астронавтлар сони

32 нафар

NASA штатидаги фаолият юритаётган фазогирлар

Тарих давомида тайёрланганлар

370 нафар

1960 йиллардан буён танлаб олинган мутахассислар

Охирги танлов натижаси (2024–2025)

10 нафар қабул

8 000 дан зиёд номзод орасидан саралаб олинган

2028 йилги режа ва юзага келаётган тўсиқлар

АҚШ маъмурияти 2028 йилда инсонни Ой сатҳига қайта қўндиришни мақсад қилган. Ушбу улкан лойиҳада Илон Маскнинг SpaceX ҳамда Жефф Безоснинг Blue Origin хусусий коинот компаниялари парвоз ва қўниш аппаратлари билан бевосита ёрдам беради.

Бироқ янги миссия айрим техник кечикишларга дуч келмоқда:

  • The Washington Post нашри хабарига кўра, янги авлод фазовий скафандрларини ишлаб чиқариш бўйича бош пудратчи сифатида танланган Axiom Space компанияси белгиланган муддатга улгурмаслик хавфи мавжуд.

  • Агар скафандрлар ва хавфсизлик тизимлари 2028 йилга қадар тўлиқ синовдан ўтмаса, Ойга пилотируемый (одамли) парвоз муддати яна орқага сурилиши мумкин.

Шунга қарамай, NASA Ой базаси инфратузилмасини яратиш ва Марс миссиясига номзодларни саралаш ишларини режа асосида жадаллаштирмоқда.

NASAАртемидаSpaceXAxiom Space
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампнинг ўғли аралашган: Нега америкалик астронавтлар Ойга учишга либоссиз қолмоқда?Трампнинг ўғли аралашган: Нега америкалик астронавтлар Ойга учишга либоссиз қолмоқда?Кеча 12:55NASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олдиNASA раҳбари АҚШ Ойга фақат хусусий компаниялар ёрдамида қайтишини тан олди29 август 10:25NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқда3 сентябр 20:57АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқда15 август 09:51SpaceX 13 октябрь куни навбатдаги юк кемасини фазога учирадиSpaceX 13 октябрь куни навбатдаги юк кемасини фазога учиради8 октябр 16:13SpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этдиSpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этди29 сентябр 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди