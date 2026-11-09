Инсониятнинг коинотдаги келажаги: NASA Ойда яшаш ва ишлаш учун қабул эълон қилди
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) «Артемида» (Artemis) дастурини кенгайтириш доирасида янги авлод астронавтларини қабул қилишни бошлади. Ушбу миссия иштирокчилари нафақат Ой юзасига қадам қўйиш, балки у ерда қуриладиган илмий базада яшаш ва фаолият юритиш, шунингдек, инсониятни Марсга олиб борадиган илк бошқариладиган парвозларга пойдевор яратиш вазифасини бажаради.
Аризалар қабули 3 декабргача давом этади. NASA раҳбари Жаред Айзекман Кеннеди номидаги коинот марказида бўлиб ўтган авиашоуда буни «NASA сафига қўшилиш ва инсониятнинг коинотдаги тақдирини белгилаш учун ноёб имконият» деб атади.
Номзодларга қўйиладиган асосий талаблар
NASA навбатдаги саралаш босқичида қатнашувчилар учун жуда юқори малакавий мезонларни белгилаган:
Фуқаролик: Номзодлар фақат АҚШ фуқароси бўлиши шарт;
Таълим даражаси: Табиий фанлар, технология, муҳандислик ёки математика (STEM йўналишлари) бўйича магистрлик даражаси, тиббий малака, синовчи-учувчи мактаби тайёргарлиги ёки тегишли докторантура бўйича камида 2 йиллик тажриба;
Касбий малака: Тегишли соҳада камида 3 йиллик профессионал амалий иш тажрибаси;
Учувчилар учун парвоз соати: Юқори тезликдаги реактив самолётларда экипаж командири сифатида камида 750 соат, бошқа турдаги самолётларда 1 500 соат ёки вертолётларда 1 000 соат умумий парвоз тажрибаси.
Саралаш жараёни ва рақамлар статистикаси
NASA астронавтлар корпуси 1960 йиллардан буён шакллантириб келинади. Янги қабулнинг асосий босқичлари ва тарихий рақамлар қуйидагича:
Кўрсаткич
Рақам / Муддат
Изоҳ
Ариза қабул қилиш муддати
3 декабргача
Танловнинг дастлабки босқичи
Якуний саралаш якунланиши
2027 йил охири
Ғолиблар аниқланиб, машғулотлар бошланади
Ҳозирда фаол астронавтлар сони
32 нафар
NASA штатидаги фаолият юритаётган фазогирлар
Тарих давомида тайёрланганлар
370 нафар
1960 йиллардан буён танлаб олинган мутахассислар
Охирги танлов натижаси (2024–2025)
10 нафар қабул
8 000 дан зиёд номзод орасидан саралаб олинган
2028 йилги режа ва юзага келаётган тўсиқлар
АҚШ маъмурияти 2028 йилда инсонни Ой сатҳига қайта қўндиришни мақсад қилган. Ушбу улкан лойиҳада Илон Маскнинг SpaceX ҳамда Жефф Безоснинг Blue Origin хусусий коинот компаниялари парвоз ва қўниш аппаратлари билан бевосита ёрдам беради.
Бироқ янги миссия айрим техник кечикишларга дуч келмоқда:
The Washington Post нашри хабарига кўра, янги авлод фазовий скафандрларини ишлаб чиқариш бўйича бош пудратчи сифатида танланган Axiom Space компанияси белгиланган муддатга улгурмаслик хавфи мавжуд.
Агар скафандрлар ва хавфсизлик тизимлари 2028 йилга қадар тўлиқ синовдан ўтмаса, Ойга пилотируемый (одамли) парвоз муддати яна орқага сурилиши мумкин.
Шунга қарамай, NASA Ой базаси инфратузилмасини яратиш ва Марс миссиясига номзодларни саралаш ишларини режа асосида жадаллаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…