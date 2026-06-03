АҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олинди

·106·Дунё
АҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олинди
Аудио версияси

АҚШнинг Оҳайо штатида ноқонуний кўча пойгаларига қарши ўтказилган рейд давомида бир гуруҳ ўзбекистонликлар ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ҳибсга олинди. Ҳодиса Цинциннати шаҳридаги машҳур “Пейкор” стадиони атрофида содир бўлган.

Маҳаллий WCPO нашри тарқатган маълумотларга кўра, стадион хавфсизлик хизмати ярим тунда ҳудудда автомобиллар иштирокида хавфли манёврлар ва ноқонуний пойгалар ўтказилаётгани ҳақида полицияга хабар берган.

Воқеа жойига етиб келган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар олти нафар шахсни қўлга олган. Суд материалларида уларнинг барчаси Ўзбекистон фуқаролари экани қайд этилган.

Тергов маълумотларига кўра, 28 ёшли Темур Нурматов ноқонуний драг-пойга ташкил қилиш ва хусусий мулк ҳудудига рухсатсиз киришда айбланмоқда. Айтилишича, у Ford Mustang автомобилида хавфли ҳаракатлар қилиб, ғилдиракларни айлантириш орқали асфальтда махсус излар қолдирган.

Полициянинг дронлар бўлинмаси уни қарийб ярим соат давомида кузатгани маълум қилинди.

Шунингдек, 19 ёшли Мадина Эсенова, 23 ёшли Бекдилло Ҳамидуллаев, 21 ёшли Дилмурод Нурматов, 28 ёшли Аҳмаджон Валиев ва 23 ёшли Мумтозахон Забурова ҳам стадион ҳудудига ноқонуний кирганликда гумон қилинмоқда.

Тезкор тадбирлар давомида бешта автомобиль жарима майдончасига жойлаштирилган. Ҳуқуқ-тартибот ходимлари стадион дарвозаси атрофида хавфли айлана ҳаракатлар натижасида қолган кўплаб изларни ҳам аниқлаган.

Мазкур воқеа шаҳар раҳбариятининг ҳам эътиборини тортди. Ҳодисадан бир неча соат ўтиб, Цинциннати шаҳар кенгашининг Жамоат хавфсизлиги қўмитаси ноқонуний кўча пойгаларига қарши янги қатъий чораларни назарда тутувчи қарор лойиҳасини маъқуллади.

Таклифга кўра, бундай пойгаларда иштирок этган шахслар биринчи марта қоидабузарлик содир этса 1 250 доллар, такрорий ҳолатларда эса 2 500 долларгача жаримага тортилиши мумкин. Бундан ташқари, қоидабузарликка алоқадор автомобилларни олти ойгача мусодара қилиш ҳам режалаштирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23АҚШ ва Эрон янги зарбалар берди, Қувайт аэропорти нишонга олиндиКеча, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди