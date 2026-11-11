Қуролланиш ва хавфсизлик: Франция Германиянинг ракета дастуридан хавотирда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия ҳукумати Германияни узоқ масофага учувчи ракеталарни қўллаш тартибини ўзининг ядровий доктринасига мослаштиришга чақирди.
- Париж расмийлари Берлиннинг 500 километрдан 2 минг километрдан ортиқ масофагача етиб борувчи ракеталар арсеналини кенгайтираётганидан хавотирда.
Франция Германияни ўз ҳудудида ишлаб чиқарилаётган ва сотиб олинаётган узоқ масофага учувчи ракеталарни ҳарбий можаро ёки зиддиятлар вақтида қўллаш тартибини қатъий белгилашга чақирди. Бу ҳақда Financial Times нашри ўз манбаларига таяниб хабар берди.
Франциянинг ядровий доктринаси ва хавотирлар
Нашрнинг маълумотларига кўра, Париж Германиядан бундай қуроллардан фойдаланиш қоидаларини Франциянинг ядровий доктринасига тўлиқ мослаштиришни талаб қилмоқчи. Франциялик масъул амалдорларнинг фикрича, Россия ҳудудидаги объектларга оддий қуроллар билан зарба берилиши Россия томонидан атом қуролини қўллаш орқали жавоб қайтарилишига олиб келиши мумкин.
«Агар россияликлар сигнални нотўғри талқин қилсалар, буни англамаган ҳолда ҳам ядровий пориққа яқинлашиб қолиш мумкин», — дея таъкидлаган француз расмийларидан бири.
Қолаверса, Париж Берлиннинг ўз узоқ масофага учувчи қуроллар арсеналини сезиларли даражада кенгайтираётганидан жиддий хавотирда экани билдирилмоқда. Германия айни пайтда Россия ҳудудининг ички қисмларига зарба бериш имкониятига эга бўлган, узоқлиги 500 километрдан 2 минг километрдан ортиққача бўлган кўплаб ер усти ракеталарини фаол равишда сотиб олиб, ишлаб чиқмоқда.
Ҳарбий-сиёсий жараёнлар ва кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва маълумотлар
Асосий талаб қилган томон
Франция (Париж)
Мурожаат қилинган давлат
Германия (Берлин)
Асосий хавотир сабаби
Узоқ масофага учувчи ракеталарнинг Россия объектларига зарба бериши ва ядровий хавф
Ракеталарнинг давомийлиги
500 километрдан 2 минг километрдан ортиқ масофадаги ер усти ракеталари
Ахборот манбаси
Financial Times нашри
«Халқаро хавфсизликни таъминлаш ва ракеталардан фойдаланишда ҳар қандай нотўғри ҳисоб-китоб глобал миқёсдаги фалокатларга сабаб бўлиши мумкин».
Москванинг муносабати ва расмий баёнотлар
Эслатиб ўтамиз, Россия томони ўз навбатида ҳеч қачон НАТО давлатларига ҳужум қилиш ниятида бўлмаганини бир неча бор қатъий таъкидлаб ўтган. Бироқ, Москва Россия Федерациясининг манфаатларига ва хавфсизлигига потенциал таҳдид солувчи ҳар қандай хавфли ҳаракатлар эътиборсиз қолдирилмаслигини ва тегишли чоралар кўрилишини доимо қатъий равишда баёнот қилиб келади.
Сизнингча, Европа давлатларининг узоқ масофага учувчи ракеталарни кенгайтириши ва бу борадаги келишмовчиликлар глобал хавфсизликка қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…