Онлайн-ставкаларнинг тақиқланиши ортидан Бразилия футболи катта йўқотиш ёқасида

2 дақиқа ўқиш0
Онлайн-ставкаларнинг тақиқланиши ортидан Бразилия футболи катта йўқотиш ёқасида

Бразилия футбол конфедерацияси (CBF) мамлакатда онлайн-ставкаларнинг тақиқланиши маҳаллий футбол тизимига етказадиган молиявий зарарларни расман баҳолаб чиқди. Федерал олий суддаги очиқ эшитувларда маълум қилинишича, янги чекловлар туфайли фақатгина 2027 йилнинг ўзида Бразилия футболининг йўқотишлари тахминан 420 миллион реални (қарийб 80 миллион доллар) ташкил этади. Қолаверса, келгуси йилларда бу молиявий зарар янада ортиб бориши мумкин.

Букмекерлар ва клублар ўртасидаги миллионлик шартномалар

Конфедерация тақдим этган маълумотларга кўра, айни пайтда букмекерлик компаниялари Бразилия чемпионатининг иккита юқори дивизионидаги 40 та клубдан 27 тасининг асосий (титул) ҳомийлари ҳисобланади. Ушбу ҳомийлик шартномаларининг умумий қиймати тахминан 1 миллиард реалга тенг бўлиб, бу кўрсаткич мазкур жамоаларнинг барча ҳомийлик даромадларининг нақ 35 фоизини ташкил қилади.

CBF фикрича, букмекерларнинг бозордан кетиши ҳомийлик келишувлари қийматининг кескин пасайишига олиб келади. Натижада, юзага келадиган молиявий тешикларни ва йўқотишларни қоплаш мақсадида клублар ўз футболчиларини фаолроқ сотишга мажбур бўлишади, бу эса ўз навбатида трансфер бозорига ҳам жиддий таъсир кўрсатади.

Молиявий ва ташкилий кўрсаткичлар

Тафсилотлар ва маълумотлар

2027 йилдаги тахминий йўқотиш

Тахминан 420 млн реал (қарийб 80 млн доллар)

Ҳомий клублар сони

40 та клубдан 27 тасининг титул ҳомийси

Шартномаларнинг умумий қиймати

Тахминан 1 миллиард реал

Ҳомийлик улуши

Клублар барча ҳомийлик даромадларининг 35 фоизи

А Сериясидаги ҳолат (илгари)

20 та клубдан 14 тасининг титул ҳомийси бўлган

«Бутун Бразилия футболи учун қор уюми эффекти юзага келади. Бутун экотизим ўз қадрини йўқотади. Ҳукуматни аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш ва футболнинг иқтисодий манфаатларини ҳисобга оладиган мувозанатли ечим топишга чақирамиз», — дейилади конфедерация расмий баёнотида.

Қонун қабул қилиниши ва букмекерлик фаолиятининг тўхтатилиши

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 25 сентябрь куни Бразилия президенти Лула да Силва букмекерлик фаолияти ва қимор ўйинлари рекламасини тўлиқ тақиқловчи ҳужжатни имзолаган эди. Шундан сўнг, 6 октябрдан бошлаб барча қонуний операторларнинг сайтлари ва мобил иловалари ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлди. Чекловлар жорий этилгунга қадар букмекерлар Бразилия А Сериясидаги 20 та клубдан 14 тасининг асосий ҳомийси сифатида ишлаб келаётган эди.

Сизнингча, ҳукуматнинг аҳоли саломатлигини ўйлаб жорий этган бундай қатъий тақиқлари Бразилия футболининг иқтисодий барқарорлигини кескин пасайтириб юбормайдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари