Онлайн-ставкаларнинг тақиқланиши ортидан Бразилия футболи катта йўқотиш ёқасида
Бразилия футбол конфедерацияси (CBF) мамлакатда онлайн-ставкаларнинг тақиқланиши маҳаллий футбол тизимига етказадиган молиявий зарарларни расман баҳолаб чиқди. Федерал олий суддаги очиқ эшитувларда маълум қилинишича, янги чекловлар туфайли фақатгина 2027 йилнинг ўзида Бразилия футболининг йўқотишлари тахминан 420 миллион реални (қарийб 80 миллион доллар) ташкил этади. Қолаверса, келгуси йилларда бу молиявий зарар янада ортиб бориши мумкин.
Букмекерлар ва клублар ўртасидаги миллионлик шартномалар
Конфедерация тақдим этган маълумотларга кўра, айни пайтда букмекерлик компаниялари Бразилия чемпионатининг иккита юқори дивизионидаги 40 та клубдан 27 тасининг асосий (титул) ҳомийлари ҳисобланади. Ушбу ҳомийлик шартномаларининг умумий қиймати тахминан 1 миллиард реалга тенг бўлиб, бу кўрсаткич мазкур жамоаларнинг барча ҳомийлик даромадларининг нақ 35 фоизини ташкил қилади.
CBF фикрича, букмекерларнинг бозордан кетиши ҳомийлик келишувлари қийматининг кескин пасайишига олиб келади. Натижада, юзага келадиган молиявий тешикларни ва йўқотишларни қоплаш мақсадида клублар ўз футболчиларини фаолроқ сотишга мажбур бўлишади, бу эса ўз навбатида трансфер бозорига ҳам жиддий таъсир кўрсатади.
Молиявий ва ташкилий кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва маълумотлар
2027 йилдаги тахминий йўқотиш
Тахминан 420 млн реал (қарийб 80 млн доллар)
Ҳомий клублар сони
40 та клубдан 27 тасининг титул ҳомийси
Шартномаларнинг умумий қиймати
Тахминан 1 миллиард реал
Ҳомийлик улуши
Клублар барча ҳомийлик даромадларининг 35 фоизи
А Сериясидаги ҳолат (илгари)
20 та клубдан 14 тасининг титул ҳомийси бўлган
«Бутун Бразилия футболи учун қор уюми эффекти юзага келади. Бутун экотизим ўз қадрини йўқотади. Ҳукуматни аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш ва футболнинг иқтисодий манфаатларини ҳисобга оладиган мувозанатли ечим топишга чақирамиз», — дейилади конфедерация расмий баёнотида.
Қонун қабул қилиниши ва букмекерлик фаолиятининг тўхтатилиши
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 25 сентябрь куни Бразилия президенти Лула да Силва букмекерлик фаолияти ва қимор ўйинлари рекламасини тўлиқ тақиқловчи ҳужжатни имзолаган эди. Шундан сўнг, 6 октябрдан бошлаб барча қонуний операторларнинг сайтлари ва мобил иловалари ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлди. Чекловлар жорий этилгунга қадар букмекерлар Бразилия А Сериясидаги 20 та клубдан 14 тасининг асосий ҳомийси сифатида ишлаб келаётган эди.
Сизнингча, ҳукуматнинг аҳоли саломатлигини ўйлаб жорий этган бундай қатъий тақиқлари Бразилия футболининг иқтисодий барқарорлигини кескин пасайтириб юбормайдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…