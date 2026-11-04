Америкалик нафақахўр бир йилда 1 207 та фильм томоша қилиб, Гиннес рекордини ўрнатди

·46·Дунё
Америкалик нафақахўр бир йилда 1 207 та фильм томоша қилиб, Гиннес рекордини ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Пенсилвания штатида яшовчи 60 ёшли Гленвуд Хоскин бир йил давомида 1 207 та филм томоша қилиб, Гиннес рекордини ўрнатди.
  • У 2024 йил апрелидан 2025 йил апрелигача бўлган даврда кунига ўртача 3,3 та сеансга кириб, Закария Своупнинг 777 та филмдан иборат аввалги рекордини янгилади.
  • Собиқ солиқ ходими бўлган рекордчи ушбу натижага эришиш учун Регал Унлимитед обунасидан фойдаланган ва кинотеатр жадвалини синчиклаб режалаштирган.

АҚШнинг Пенсильвания штатида яшовчи 60 ёшли Гленвуд Хоскин кичик бир йил давомида кинтеатрларда 1 207 та фильм томоша қилиб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. У шу тариқа аввалги рекорд — 777 та фильмни ортда қолдирди. Бу ҳақда Guinness World Records хабар берди.

Гленвуд Хоскин 2024 йил апрелидан 2025 йил апрелигача Йорк-Хейвен шаҳридаги Regal кинотеатрида фильмлар томоша қилган. У кунига ўртача 3,3 та сеансга кирган. Бунинг учун эркак ҳар куни кинотеатр жадвалини олдиндан ўрганиб, эрталабдан ярим тунгача имкон қадар кўпроқ фильм кўришни режалаштирган.

«Уйдан ташқарига чиқиш менга жуда ёқарди. Бундан ташқари, ўз кучимни синаб кўриш ва олдимга мақсадлар қўйишни яхши кўраман. Мен тартибли инсонман, шу боис тайёргарлик ва режалаштириш жараёни ҳам завқ бағишлади», — дейди рекордчи.

Солиқ хизмати собиқ ходими бу натижага эришиш учун ойига тахминан 28 доллар турадиган Regal Unlimited обунасидан фойдаланган. Ушбу обуна унга кинотеатрда чекланмаган миқдорда фильм томоша қилиш имконини берган.

Хоскин харажатларни камайтириш учун овқатни уйда тайёрлаб, сеанслар оралиғида тановул қилган. Танаффусларда эса кинотеатр биноси ичида ва ташқарисида сайр қилиб, жисмоний фаоллик билан шуғулланган. У билан яқин муносабат ўрнатган кинотеатр ходимлари ва раҳбарияти ҳам кунлик жадвал тузишда, айниқса, қисқароқ фильмларни аниқлашда ёрдам берган.

Рекордчи томоша қилган фильмлари орасида «Ёввойи робот» («The Wild Robot») ва «Дэдпул ва Росомаха» («Deadpool & Wolverine») алоҳида ёққанини айтган. Унинг севимли жанрлари эса анимацион фильмлар ва комедиялар бўлган.

Гленвуд Хоскин шу тариқа бир йил ичида 777 та фильм томоша қилган америкалик Закария Своупнинг рекордини янгилади.

Гленвуд ХоскинГиннеснинг рекордлар китобиRegal кинотеатри
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

24 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами24 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами25 октябр 12:48Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатди21 август 10:0238 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади21 август 09:28498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!19 август 14:28Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!14 август 09:35Ҳиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатдиҲиндистонлик аёл соч узунлиги бўйича янги Гиннес рекордини ўрнатди12 август 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди