Яшил, сариқ ёки доғли банан: қайси бири фойдали?

2 дақиқа ўқиш39
Яшил, сариқ ёки доғли банан: қайси бири фойдали?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бананнинг фойдали хусусиятлари унинг пишганлик даражасига қараб турлича бўлади.
  • Яшил бананлар ичак фаолияти учун муҳим бўлган чидамли крахмалга бой бўлса, сариқ бананлар организмни тез энергия билан таъминлайди.
  • Қобиғида қўнғир доғлар пайдо бўлган меваларда эса антиоксидантлар миқдори юқорироқ бўлиши мумкин.
  • Танлов инсоннинг овқатланиш мақсади, ҳазм қилиш хусусияти ва қондаги қанд миқдорига қараб амалга оширилиши керак.

Бананнинг фойдаси унинг қанчалик пишганига қараб ўзгаради. Яшил бананда ичак фаолияти учун муҳим бўлган чидамли крахмал кўпроқ бўлса, сариқ банан осон ҳазм бўлади ва организмга тез энергия беради. Қобиғида қўнғир доғлар пайдо бўлган бананларда эса айрим антиоксидантлар миқдори юқорироқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда MSN нашри VnExpress материалига таяниб хабар берди.

Яшил банан ичаклар учун фойдали

Ҳали тўлиқ пишмаган яшил банан таркибида чидамли крахмал кўп бўлади. У оддий крахмалдан фарқли равишда ингичка ичакда тўлиқ ҳазм бўлмайди ва йўғон ичакка етиб боради. У ерда ичакдаги фойдали бактериялар томонидан парчаланади.

Бу жараён ҳазм тизими саломатлигини қўллаб-қувватлайди. Чидамли крахмал углеводларнинг сўрилишини секинлаштиргани учун овқатдан кейин қондаги қанд миқдорининг кескин кўтарилишини ҳам чеклаши мумкин.

Банан пишган сари ундаги ферментлар крахмални оддий шакарларга айлантиради. Шунинг учун мева юмшоқроқ ва ширинроқ бўлиб боради, чидамли крахмал миқдори эса камаяди.

Бироқ яшил банан ҳаммага ҳам бирдек мос келмаслиги мумкин. Унинг қаттиқроқ тузилиши ва тахир таъми бор, айрим одамлар учун ҳазм қилиш ҳам қийинроқ кечади.

Сал пишган банан мувозанатли танлов

Қобиғи сарғайишни бошлаган, аммо ҳали яшил рангини қисман сақлаб турган бананда чидамли крахмалнинг бир қисми қолади. Шу билан бирга, у тўлиқ яшил бананга нисбатан юмшоқроқ ва ширинроқ бўлади.

Бундай босқичдаги банан ичаклар учун фойдали крахмал ва осон ҳазм бўлиш хусусиятлари ўртасидаги мувозанатни таъминлаши мумкин. Қондаги қанд миқдорини назорат қиладиган одамлар учун ҳам пишганлик даражаси аҳамиятли. Бироқ бунда бананнинг қанча миқдорда истеъмол қилиниши ва уни қандай маҳсулотлар билан бирга ейиш ҳам муҳим.

Сариқ банан тез энергия беради

Банан тўлиқ сарғайганда унинг таркибидаги крахмалнинг катта қисми глюкоза, фруктоза ва сахароза каби оддий шакарларга айланади. Натижада мева ширинлашади, юмшайди ва осонроқ ҳазм бўлади.

Углеводлар тезроқ ўзлаштирилгани сабабли сариқ банан жисмоний машғулотдан олдин ёки кейин истеъмол қилиш учун қулай. У организмни энергия билан таъминлайди.

Ўртача катталикдаги битта бананда тахминан 105 килокалория бор. Пишганлик даражасидан қатъи назар, банан калий, С витамини ва В6 витамини манбаи бўлиб қолади.

Қўнғир доғли бананда антиоксидантлар кўпроқ бўлиши мумкин

Банан жуда пишиб, қобиғида қўнғир доғлар пайдо бўлганда унинг чидамли крахмали янада камаяди, ширинлиги эса ортади. Айрим антиоксидант бирикмалар, жумладан, феноллар ва флавоноидлар миқдори ҳам кўпайиши мумкин.

Антиоксидантлар ҳужайраларни оксидланиш стрессидан ҳимоя қилишга ёрдам беради. Шунинг учун қўнғир доғли банан ҳам озуқавий қийматини йўқотмайди.

Бироқ қондаги қанд миқдори ёки углевод истеъмолини назорат қиладиганлар камроқ пишган бананни танлаши мумкин. Чунки жуда пишган мевада табиий шакар миқдори юқорироқ бўлади.

Қайси бананни танлаш керак?

Бананнинг ҳар бир пишганлик босқичи ўзига хос хусусиятга эга. Яшил банан ичак фаолияти учун фойдали чидамли крахмалга бой. Сал сарғайгани крахмал ва ширинлик ўртасидаги мувозанатни сақлайди. Тўлиқ сариқ банан тез энергия беради, қўнғир доғли бананда эса айрим антиоксидантлар кўпроқ бўлиши мумкин.

Шунинг учун ҳамма учун бир хил энг фойдали банан тури йўқ. Танлов инсоннинг овқатланиш мақсади, ҳазм қилиш хусусияти ва қондаги қанд миқдорига боғлиқ.

Мақола сизга ёқдими?
Нодирбек Раззоқов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари