Тожикистон хавфсизлигига оид 2000 та ҳужжат ўғирланди: Киберҳужум ортида ким турибди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон билан алоқадорлиги тахмин қилинаётган хакерлар сунъий интеллект ёрдамида Тожикистон хавфсизлигига оид 2000 дан ортиқ махфий ҳужжатни ўғирлади.
- Сингапурнинг CloudСЕК компанияси томонидан ўтказилган текширувлар ушбу гуруҳ Ўзбекистоннинг Смарт Форестрй платформасига ҳам киришга уринганини аниқлади.
- Мазкур ҳолат Марказий Осиё минтақасидаги рақамли инфратузилмалар хавфсизлигини кучайтириш заруратини кўрсатмоқда.
Киберхавфсизлик соҳасида яна бир йирик ва шов-шувли воқелик юз берди. Reuters агентлиги тарқатган хабарга кўра, Қозоғистон билан алоқадорлиги тахмин қилинаётган хакерлар сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланган ҳолда Тожикистон давлатининг хавфсизлигига оид 2000 дан ортиқ махфий ҳужжатларни қўлга киритган.
CloudSEK компанияси текшируви ва Ўзбекистон платформасига таъсири
Сингапурнинг нуфузли киберхавфсизлик компанияси — CloudSEK томонидан ўтказилган махсус текширув натижалари ҳам кенг жамоатчиликни ташвишга солмоқда. Тадқиқот давомида ушбу киберҳужумни амалга оширган хакерлар қўшни Ўзбекистоннинг ўрмон хўжалигида фойдаланиладиган замонавий Smart Forestry платформасига ҳам киришга урингани ёки тизимда тегишли аломатлар қолдиргани аниқланган.
Киберҳужум ва текширув тафсилотлари
Асосий маълумотлар
Жабрланган томон ва йўқотиш
Тожикистон хавфсизлигига оид 2000 дан ортиқ махфий ҳужжатлар
Хакерларнинг гумон қилиниши
Қозоғистон билан алоқадор гуруҳлар
Қўлланилган технология
Сунъий интеллект воситалари
Текширув ўтказган ташкилот
Сингапурнинг CloudSEK компанияси
Қўшимча аниқланган ҳолат
Ўзбекистоннинг Smart Forestry платформасига кириш аломатлари
«Сунъий интеллект технологияларининг кибержиноятчилар қўлида кучли қуролга айланиб бораётгани Марказий Осиё минтақасидаги рақамли инфратузилмалар хавфсизлигини янада кучайтиришни талаб қилмоқда».
Минтақавий киберхавфсизлик ва янги чақирувлар
Мазкур воқеа минтақа давлатларининг рақамли хавфсизлиги ва маълумотларни ҳимоя қилиш тизимлари нақадар устувор вазифа эканини кўрсатиб қўйди. Хакерларнинг нафақат Тожикистоннинг махфий баҳоларини, балки Ўзбекистондаги ўрмон хўжалиги рақамли платформаси каби муҳим тизимларни ҳам нишонга олгани киберҳужумлар кўлами кенглигидан далолат беради.
Сизнингча, сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда амалга оширилаётган бундай киберҳужумларга қарши курашиш учун минтақа мамлакатлари қандай қўшма чораларни кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…