Тожикистон хавфсизлигига оид 2000 та ҳужжат ўғирланди: Киберҳужум ортида ким турибди?

1 дақиқа ўқиш61
Тожикистон хавфсизлигига оид 2000 та ҳужжат ўғирланди: Киберҳужум ортида ким турибди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон билан алоқадорлиги тахмин қилинаётган хакерлар сунъий интеллект ёрдамида Тожикистон хавфсизлигига оид 2000 дан ортиқ махфий ҳужжатни ўғирлади.
  • Сингапурнинг CloudСЕК компанияси томонидан ўтказилган текширувлар ушбу гуруҳ Ўзбекистоннинг Смарт Форестрй платформасига ҳам киришга уринганини аниқлади.
  • Мазкур ҳолат Марказий Осиё минтақасидаги рақамли инфратузилмалар хавфсизлигини кучайтириш заруратини кўрсатмоқда.

Киберхавфсизлик соҳасида яна бир йирик ва шов-шувли воқелик юз берди. Reuters агентлиги тарқатган хабарга кўра, Қозоғистон билан алоқадорлиги тахмин қилинаётган хакерлар сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланган ҳолда Тожикистон давлатининг хавфсизлигига оид 2000 дан ортиқ махфий ҳужжатларни қўлга киритган.

CloudSEK компанияси текшируви ва Ўзбекистон платформасига таъсири

Сингапурнинг нуфузли киберхавфсизлик компанияси — CloudSEK томонидан ўтказилган махсус текширув натижалари ҳам кенг жамоатчиликни ташвишга солмоқда. Тадқиқот давомида ушбу киберҳужумни амалга оширган хакерлар қўшни Ўзбекистоннинг ўрмон хўжалигида фойдаланиладиган замонавий Smart Forestry платформасига ҳам киришга урингани ёки тизимда тегишли аломатлар қолдиргани аниқланган.

Киберҳужум ва текширув тафсилотлари

Асосий маълумотлар

Жабрланган томон ва йўқотиш

Тожикистон хавфсизлигига оид 2000 дан ортиқ махфий ҳужжатлар

Хакерларнинг гумон қилиниши

Қозоғистон билан алоқадор гуруҳлар

Қўлланилган технология

Сунъий интеллект воситалари

Текширув ўтказган ташкилот

Сингапурнинг CloudSEK компанияси

Қўшимча аниқланган ҳолат

Ўзбекистоннинг Smart Forestry платформасига кириш аломатлари

«Сунъий интеллект технологияларининг кибержиноятчилар қўлида кучли қуролга айланиб бораётгани Марказий Осиё минтақасидаги рақамли инфратузилмалар хавфсизлигини янада кучайтиришни талаб қилмоқда».

Минтақавий киберхавфсизлик ва янги чақирувлар

Мазкур воқеа минтақа давлатларининг рақамли хавфсизлиги ва маълумотларни ҳимоя қилиш тизимлари нақадар устувор вазифа эканини кўрсатиб қўйди. Хакерларнинг нафақат Тожикистоннинг махфий баҳоларини, балки Ўзбекистондаги ўрмон хўжалиги рақамли платформаси каби муҳим тизимларни ҳам нишонга олгани киберҳужумлар кўлами кенглигидан далолат беради.

Сизнингча, сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда амалга оширилаётган бундай киберҳужумларга қарши курашиш учун минтақа мамлакатлари қандай қўшма чораларни кўриши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари