503,17 км/соат: BYD тарихда илк бор “сеҳрли чегара”ни забт этиб, жаҳон рекордини ўрнатди

·20·Авто
503,17 км/соат: BYD тарихда илк бор “сеҳрли чегара”ни забт этиб, жаҳон рекордини ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • BYD консернининг Янгванг U9 Хтреме гиперкари Абу-Дабидаги синовларда 503,17 км/соат тезликни қайд этиб, 500 км/соатлик тўсиқни енгиб ўтган илк серияли автомобилга айланди.
  • Халқаро автомобил федерацияси томонидан тасдиқланган ушбу натижа Гиннеснинг рекордлар китобига серияли автомобиллар ва электрокарлар ўртасидаги мутлақ жаҳон рекорди сифатида киритилди.

Хитойнинг BYD консерни автосаноат тарихида янги саҳифа очди. Компаниянинг флагман брендига тегишли Yangwang U9 Xtreme гиперкари Абу-Дабидаги расмий синовлар чоғида 503,17 км/соат тезлик қайд этиб, 500 км/соатлик афсонавий тўсиқни енгиб ўтган ер юзидаги илк серияли автомобилга айланди.

Халқаро автомобиль федерацияси (FIA) ушбу натижани расман тасдиқлади ҳамда мазкур кўрсаткич бир йўналишли ҳаракатда серияли автомобиллар ва серияли электрокарлар орасидаги мутлақ жаҳон рекорди сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.

Трасса, вақт ва рулдаги афсона: Рекорд тафсилотлари

Тарихий синов жараёни энг юқори хавфсизлик ва халқаро стандартлар асосида ташкил этилди:

  • Рекорд майдони: Синовлар 2026 йил 1 ноябрь куни БААнинг Абу-Даби амирлиги Ал-Дафра ҳудудидан ўтган Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11) халқаро автомагистралининг тўлиқ ёпилган 10 километрлик махсус тўғри қисмида ўтказилди;

  • Рул бошқарувида тажрибали пилот: Ушбу рекорд тезликда экстремал гиперкарни германиялик таниқли пойгачи Марк Бассенг маҳорат билан бошқариб, маррага етказди.

3000 от кучи ва муҳандислик мўъжизаси

Yangwang U9 Xtreme шунчаки тезюрар машина эмас, балки электромобиллар муҳандислигининг чўққиси сифатида баҳоланмоқда:

  • Тўртта мустақил электромотор: Автомобил 4 та мустақил юқори унумли двигатель билан таъминланган бўлиб, уларнинг умумий қуввати 3000 от кучидан ошади (2978 bhp);

  • 1200 вольтли архитектура: Электр қувватини бир зумда максимал самара билан етказиб берувчи илғор 1200V платформаси ўрнатилган;

  • Экстремал шиналар: 500 км/соатдан юқори улкан босим ва ҳароратга чидаш учун Giti компанияси билан ҳамкорликда махсус юқори чидамли шиналар ишлаб чиқилган;

  • Элита ва чекланган нусха: Ушбу модел расман серияли ишлаб чиқариш мақомига эга бўлишига қарамай, бутун дунё бўйича бор-йўғи 30 дона чекланган тиражда сотувга чиқарилади.

Автосаноатдаги янги давр: Bugatti ва Koenigsegg эрасига чақириқ

Мазкур муваффақият жаҳон суперкар бозорида кучлар мувозанатини тубдан ўзгартирди. Узоқ йиллар давомида ички ёнув двигателларига эга бўлган Bugatti ва Koenigsegg каби анъанавий брендлар етакчилик қилиб келган тезлик пойгасида Хитой саноати ва BYD консерни электротехнологияларнинг сўзсиз устунлигини бутун дунёга намойиш этди.

BYDYangwang U9 XtremeГиннеснинг рекордлар китобиFIA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик нафақахўр бир йилда 1 207 та фильм томоша қилиб, Гиннес рекордини ўрнатдиАмерикалик нафақахўр бир йилда 1 207 та фильм томоша қилиб, Гиннес рекордини ўрнатди4 ноябр 06:5324 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами24 нафар Капур, Гиннес рекордлари ва Болливуднинг сирли олами25 октябр 12:48Бўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатдиБўйи 2 метрдан ошган аёл Гиннес рекордини ўрнатди21 август 10:0238 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади21 август 09:28498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!19 август 14:28Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!Камёб ҳодиса: Эрлинг Холанд бирданига 4 та Гиннесс рекордини ўрнатди!14 август 09:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)