503,17 км/соат: BYD тарихда илк бор “сеҳрли чегара”ни забт этиб, жаҳон рекордини ўрнатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- BYD консернининг Янгванг U9 Хтреме гиперкари Абу-Дабидаги синовларда 503,17 км/соат тезликни қайд этиб, 500 км/соатлик тўсиқни енгиб ўтган илк серияли автомобилга айланди.
- Халқаро автомобил федерацияси томонидан тасдиқланган ушбу натижа Гиннеснинг рекордлар китобига серияли автомобиллар ва электрокарлар ўртасидаги мутлақ жаҳон рекорди сифатида киритилди.
Хитойнинг BYD консерни автосаноат тарихида янги саҳифа очди. Компаниянинг флагман брендига тегишли Yangwang U9 Xtreme гиперкари Абу-Дабидаги расмий синовлар чоғида 503,17 км/соат тезлик қайд этиб, 500 км/соатлик афсонавий тўсиқни енгиб ўтган ер юзидаги илк серияли автомобилга айланди.
Халқаро автомобиль федерацияси (FIA) ушбу натижани расман тасдиқлади ҳамда мазкур кўрсаткич бир йўналишли ҳаракатда серияли автомобиллар ва серияли электрокарлар орасидаги мутлақ жаҳон рекорди сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди.
Трасса, вақт ва рулдаги афсона: Рекорд тафсилотлари
Тарихий синов жараёни энг юқори хавфсизлик ва халқаро стандартлар асосида ташкил этилди:
Рекорд майдони: Синовлар 2026 йил 1 ноябрь куни БААнинг Абу-Даби амирлиги Ал-Дафра ҳудудидан ўтган Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11) халқаро автомагистралининг тўлиқ ёпилган 10 километрлик махсус тўғри қисмида ўтказилди;
Рул бошқарувида тажрибали пилот: Ушбу рекорд тезликда экстремал гиперкарни германиялик таниқли пойгачи Марк Бассенг маҳорат билан бошқариб, маррага етказди.
3000 от кучи ва муҳандислик мўъжизаси
Yangwang U9 Xtreme шунчаки тезюрар машина эмас, балки электромобиллар муҳандислигининг чўққиси сифатида баҳоланмоқда:
Тўртта мустақил электромотор: Автомобил 4 та мустақил юқори унумли двигатель билан таъминланган бўлиб, уларнинг умумий қуввати 3000 от кучидан ошади (2978 bhp);
1200 вольтли архитектура: Электр қувватини бир зумда максимал самара билан етказиб берувчи илғор 1200V платформаси ўрнатилган;
Экстремал шиналар: 500 км/соатдан юқори улкан босим ва ҳароратга чидаш учун Giti компанияси билан ҳамкорликда махсус юқори чидамли шиналар ишлаб чиқилган;
Элита ва чекланган нусха: Ушбу модел расман серияли ишлаб чиқариш мақомига эга бўлишига қарамай, бутун дунё бўйича бор-йўғи 30 дона чекланган тиражда сотувга чиқарилади.
Автосаноатдаги янги давр: Bugatti ва Koenigsegg эрасига чақириқ
Мазкур муваффақият жаҳон суперкар бозорида кучлар мувозанатини тубдан ўзгартирди. Узоқ йиллар давомида ички ёнув двигателларига эга бўлган Bugatti ва Koenigsegg каби анъанавий брендлар етакчилик қилиб келган тезлик пойгасида Хитой саноати ва BYD консерни электротехнологияларнинг сўзсиз устунлигини бутун дунёга намойиш этди.
Изоҳлар 0
…