Европадаги янги мудофаа стратегияси: НАТО ҳарбий ресурсларини қаерга сафарбар этмоқда?
Шимолий Атлантика алянси (НАТО) сўнгги йигирма йил ичидаги энг кенг кўламли ва туб ҳарбий режалаштириш ислоҳотини бошлаб юборди. Politico нашрининг алянсдаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, янги тизим ва стратегия тўлиқ равишда Европада Россия томонидан юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай тажовузни бевосита тийиб туриш ҳамда қатъий қайтаришга қаратилган.
Эски концепциядан воз кечиш ва янги мудофаа йўналиши
Маълум қилишича, алянс узоқ йиллар давомида амал қилиб келган аввалги концепциясидан расман воз кечмоқда. Ўша эски концепция дунёнинг турли минтақаларида юзага келиши мумкин бўлган маҳаллий инқирозларни ҳал этиш миссиялари учун ҳарбий кучларни бир вақтнинг ўзида дунёнинг турли нуқталарига жойлаштиришни назарда тутар эди.
Эндиликда эса бундай ёндашув ўзгартирилиб, барча мавжуд ҳарбий ресурслар, илғор техник воситалар ва стратегик режалаштириш ишлари тўғридан-тўғри Европа қитъасини ҳимоя қилиш мақсадига сафарбар этилмоқда.
НАТОнинг янги ҳарбий ислоҳоти параметрлари
Асосий тафсилотлар ва ўзгаришлар
Маълумот манбаси
Politico нашри (алянсдаги манбаларга таяниб)
Ислоҳотнинг асосий мақсади
Европада Россия томонидан юзага келиши мумкин бўлган тажовузни тийиб туриш
Аввалги ёндашув
Турли минтақалардаги маҳаллий инқирозлар миссиялари учун кучларни тақсимлаш
Янги стратегик ёндашув
Барча ҳарбий ресурслар ва техникаларни тўлиқ Европа қитъасини ҳимоя қилишга сафарбар этиш
«Сўнгги ўн йилликлардаги энг йирик ҳарбий-сиёсий ўзгаришлар фонида алянс ўз кучларини бир марказга — Европадаги хавфсизликни таъминлашга йўналтирмоқда».
Глобал хавфсизлик архитектурасидаги янги босқич
Экспертларнинг фикрича, НАТОнинг бундай кескин қадам қўйиши ва ҳарбий салоҳиятни ягона сценарий — Европа ҳудудидаги йирик қарама-қаршиликка мослаштириши халқаро майдондаги кучлар мувозанати ва геосиёсий жараёнларга жиддий таъсир кўрсатади. Барча штаблар ва ҳарбий бўлинмалар айнан шу янги талаблар асосида қайта жиҳозланиб, юқори тайёргарлик ҳолатига келтирилмоқда.
Сизнингча, НАТО томонидан барча ҳарбий ресурсларнинг Европа мудофаасига сафарбар этилиши минтақадаги хавфсизлик ва глобал барқарорликка қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…