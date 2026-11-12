Европадаги янги мудофаа стратегияси: НАТО ҳарбий ресурсларини қаерга сафарбар этмоқда?

1 дақиқа ўқиш5
Европадаги янги мудофаа стратегияси: НАТО ҳарбий ресурсларини қаерга сафарбар этмоқда?

Шимолий Атлантика алянси (НАТО) сўнгги йигирма йил ичидаги энг кенг кўламли ва туб ҳарбий режалаштириш ислоҳотини бошлаб юборди. Politico нашрининг алянсдаги ишончли манбаларга таяниб хабар беришича, янги тизим ва стратегия тўлиқ равишда Европада Россия томонидан юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай тажовузни бевосита тийиб туриш ҳамда қатъий қайтаришга қаратилган.

Эски концепциядан воз кечиш ва янги мудофаа йўналиши

Маълум қилишича, алянс узоқ йиллар давомида амал қилиб келган аввалги концепциясидан расман воз кечмоқда. Ўша эски концепция дунёнинг турли минтақаларида юзага келиши мумкин бўлган маҳаллий инқирозларни ҳал этиш миссиялари учун ҳарбий кучларни бир вақтнинг ўзида дунёнинг турли нуқталарига жойлаштиришни назарда тутар эди.

Эндиликда эса бундай ёндашув ўзгартирилиб, барча мавжуд ҳарбий ресурслар, илғор техник воситалар ва стратегик режалаштириш ишлари тўғридан-тўғри Европа қитъасини ҳимоя қилиш мақсадига сафарбар этилмоқда.

НАТОнинг янги ҳарбий ислоҳоти параметрлари

Асосий тафсилотлар ва ўзгаришлар

Маълумот манбаси

Politico нашри (алянсдаги манбаларга таяниб)

Ислоҳотнинг асосий мақсади

Европада Россия томонидан юзага келиши мумкин бўлган тажовузни тийиб туриш

Аввалги ёндашув

Турли минтақалардаги маҳаллий инқирозлар миссиялари учун кучларни тақсимлаш

Янги стратегик ёндашув

Барча ҳарбий ресурслар ва техникаларни тўлиқ Европа қитъасини ҳимоя қилишга сафарбар этиш

«Сўнгги ўн йилликлардаги энг йирик ҳарбий-сиёсий ўзгаришлар фонида алянс ўз кучларини бир марказга — Европадаги хавфсизликни таъминлашга йўналтирмоқда».

Глобал хавфсизлик архитектурасидаги янги босқич

Экспертларнинг фикрича, НАТОнинг бундай кескин қадам қўйиши ва ҳарбий салоҳиятни ягона сценарий — Европа ҳудудидаги йирик қарама-қаршиликка мослаштириши халқаро майдондаги кучлар мувозанати ва геосиёсий жараёнларга жиддий таъсир кўрсатади. Барча штаблар ва ҳарбий бўлинмалар айнан шу янги талаблар асосида қайта жиҳозланиб, юқори тайёргарлик ҳолатига келтирилмоқда.

Сизнингча, НАТО томонидан барча ҳарбий ресурсларнинг Европа мудофаасига сафарбар этилиши минтақадаги хавфсизлик ва глобал барқарорликка қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари