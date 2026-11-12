Элдор Шомуродов Алексей Батраковнинг Туркиядаги фаолияти ҳақида нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов «Галатасарой» яримҳимоячиси Алексей Батраковнинг Туркия чемпионатидаги муваффақиятли ўйинини юқори баҳолади.
- Авгус ойида Москванинг «Локомотив» клубидан трансфер қилинган 21 ёшли футболчи янги жамоаси сафида 13 та учрашувда 6 та гол ва 3 та ассист қайд этди.
- Шомуродов ёш ўйинчи келажакда Россия футболининг катта юлдузига айланишига ишонч билдирди.
«Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси ва Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов «РИА Новости» нашрига берган интервьюсида «Галатасарой» яримҳимоячиси Алексей Батраковнинг фаолияти ва унинг истиқболи ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У ёш футболчининг Туркия чемпионатидаги муваффақиятли ўйинини алоҳида эътироф этди.
Батраковнинг ютуқлари ва Шомуродовнинг баҳоси
Маълум қилинишича, 21 ёшли истеъдодли яримҳимоячи Алексей Батраков шу йилнинг август ойида Москванинг «Локомотив» клубидан Туркиянинг гранд жамоаси — «Галатасарой»га кўчиб ўтган эди. У янги жамоа сафида қисқа вақт ичида ўз маҳоратини кўрсатиб, жами 13 та учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 6 та гол ҳамда 3 та ассист ёздириб қўйди.
«Ўйлашимча, Алексей ҳозир Туркияда ўзини жуда яхши кўрсатмоқда. Ҳаммаси, аввало, унинг ўзига боғлиқ. Назаримда, у Россия футболи учун катта юлдузга айланади», — деди Элдор Шомуродов ўз интервьюсида.
Алексей Батраковнинг кўрсаткичлари
Маълумотлар ва тафсилотлар
Жорий клуби
«Галатасарой» (Туркия)
Аввалги клуби
«Локомотив» Москва (Россия)
Ўтказилган ўйинлар сони
13 та учрашув
Голлар ва ассистлар
6 та гол ва 3 та ассист муаллифи
Баҳолаган спортчи
Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшеҳир» / Ўзбекистон МТЖ)
Бугун Тошкентда муҳим ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади
Эслатиб ўтамиз, бугун, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида навбатдаги нуфузли ўртоқлик учрашуви старт олади. Шундан сўнг, Россия миллий жамоаси 17 ноябрь куни Венесуэла терма жамоасини қабул қилади. Бош мураббий Валерий Карпин йилнинг сўнгги ўйинлари учун жами 28 нафар футболчини асосий таркибга жалб этган.
Сизнингча, ёш яримҳимоячи Алексей Батраков «Галатасарой»даги юқори натижаларини давом эттириб, европалик топ-клублар эътиборини янада кўпроқ торта оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…