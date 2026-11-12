Элдор Шомуродов Алексей Батраковнинг Туркиядаги фаолияти ҳақида нима деди?

1 дақиқа ўқиш75
Элдор Шомуродов Алексей Батраковнинг Туркиядаги фаолияти ҳақида нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов «Галатасарой» яримҳимоячиси Алексей Батраковнинг Туркия чемпионатидаги муваффақиятли ўйинини юқори баҳолади.
  • Авгус ойида Москванинг «Локомотив» клубидан трансфер қилинган 21 ёшли футболчи янги жамоаси сафида 13 та учрашувда 6 та гол ва 3 та ассист қайд этди.
  • Шомуродов ёш ўйинчи келажакда Россия футболининг катта юлдузига айланишига ишонч билдирди.

«Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси ва Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов «РИА Новости» нашрига берган интервьюсида «Галатасарой» яримҳимоячиси Алексей Батраковнинг фаолияти ва унинг истиқболи ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У ёш футболчининг Туркия чемпионатидаги муваффақиятли ўйинини алоҳида эътироф этди.

Батраковнинг ютуқлари ва Шомуродовнинг баҳоси

Маълум қилинишича, 21 ёшли истеъдодли яримҳимоячи Алексей Батраков шу йилнинг август ойида Москванинг «Локомотив» клубидан Туркиянинг гранд жамоаси — «Галатасарой»га кўчиб ўтган эди. У янги жамоа сафида қисқа вақт ичида ўз маҳоратини кўрсатиб, жами 13 та учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 6 та гол ҳамда 3 та ассист ёздириб қўйди.

«Ўйлашимча, Алексей ҳозир Туркияда ўзини жуда яхши кўрсатмоқда. Ҳаммаси, аввало, унинг ўзига боғлиқ. Назаримда, у Россия футболи учун катта юлдузга айланади», — деди Элдор Шомуродов ўз интервьюсида.

Алексей Батраковнинг кўрсаткичлари

Маълумотлар ва тафсилотлар

Жорий клуби

«Галатасарой» (Туркия)

Аввалги клуби

«Локомотив» Москва (Россия)

Ўтказилган ўйинлар сони

13 та учрашув

Голлар ва ассистлар

6 та гол ва 3 та ассист муаллифи

Баҳолаган спортчи

Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшеҳир» / Ўзбекистон МТЖ)

Бугун Тошкентда муҳим ўртоқлик учрашуви бўлиб ўтади

Эслатиб ўтамиз, бугун, 12 ноябрь куни Тошкент шаҳрида футбол бўйича Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида навбатдаги нуфузли ўртоқлик учрашуви старт олади. Шундан сўнг, Россия миллий жамоаси 17 ноябрь куни Венесуэла терма жамоасини қабул қилади. Бош мураббий Валерий Карпин йилнинг сўнгги ўйинлари учун жами 28 нафар футболчини асосий таркибга жалб этган.

Сизнингча, ёш яримҳимоячи Алексей Батраков «Галатасарой»даги юқори натижаларини давом эттириб, европалик топ-клублар эътиборини янада кўпроқ торта оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари