Интернетда кўпчиликнинг қалбини ларзага солган қизалоқ ва отасига уй совға қилинди
Отаси чиқинди йиғиш хизматида ишлаб, қизини ёлғиз вояга етказаётган қизалоқнинг ҳикояси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Кичкинтой балерина бўлишни орзу қилади. Эндиликда эса у ва отаси учун янги ҳаёт бошланмоқда: уларга уй совға қилинди.
Маълум қилинишича, қизалоқнинг онаси уни ҳали 40 кунлик чақалоқлигида ташлаб кетган. Шундан буён ота фарзандини ёлғиз тарбиялаб, ҳалол меҳнати билан рўзғорини тебратиб келмоқда. У чиқинди йиғиш хизматида ишлашига қарамай, қизининг орзулари рўёбга чиқиши учун ҳаракат қилмоқда.
Қизалоқнинг балерина бўлиш истаги ва отасининг унга бўлган меҳр-муҳаббати акс этган воқеа интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Кўпчилик уларнинг ҳаётига бефарқ қолмай, қўллаб-қувватлаш истагини билдирди.
Ушбу воқеадан сўнг ота ва қизга янги уй берилгани маълум қилинди. Эндиликда улар ўз бошпанасига эга бўлиб, ҳаётини янги шароитда давом эттириш имкониятига эга бўлди.
Изоҳлар 0
…