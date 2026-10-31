АҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилди

·67·Дунё
АҚШлик юрист ўзи таҳсил олган университетга 31,4 миллион доллар хайрия қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Юрист Морган Чу рафиқаси Ҳелен Чу билан биргаликда Ҳарвард ҳуқуқ мактабига 31,4 миллион доллар миқдорида хайрия қилди.
  • Мазкур маблағ таълим муассасаси тарихидаги энг йирик бир марталик хайрия бўлиб, олтита янги профессорлик лавозимини молиялаштиришга сарфланади.
  • 1976 йилда ушбу университетни битирган Морган Чу бу орқали ўзига сифатли таълим берган даргоҳга миннатдорчилик билдиришни мақсад қилган.

Америкалик юрист Morgan Chu рафиқаси Helen Chu билан биргаликда ўзи таҳсил олган Harvard ҳуқуқ мактабига 31,4 миллион доллар хайрия қилди. Бу маблағ таълим муассасаси тарихидаги энг йирик бир марталик хайрия бўлди. Бу ҳақда Harvard ҳуқуқ мактабининг расмий сайти хабар берди.

Қайд этилишича, ажратилган маблағ олтита янги профессорлик лавозимини молиялаштиришга сарфланади. Бу эса университетдаги илмий тадқиқотлар ва таълим жараёнини қўллаб-қувватлашга хизмат қилади.

Morgan Chu 1976 йилда Harvard ҳуқуқ мактабини имтиёзли даражада тамомлаган. 2026 йилда унинг университетни битирганига роппа-роса 50 йил тўлди. У интеллектуал мулк ҳуқуқи бўйича ихтисослашган юрист бўлиб, Лос-Анжелесдаги Irell & Manella юридик фирмасининг суд ишлари бўйича гуруҳига раҳбарлик қилади.

Chu ва унинг рафиқаси университетга аввал ҳам бир неча бор хайрия қилган. Уларнинг аввалги маблағлари профессорлик лавозимлари, стипендиялар, талабаларнинг таълим харажатлари ва бошқа академик лойиҳаларни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган.

Harvard ҳуқуқ мактаби маълумотига кўра, 2026 молия йили ушбу таълим муассасаси учун хайрия маблағларини жалб қилиш борасида рекорд натижа билан якунланган. Бу даврда мактабга 135 миллион доллардан ортиқ маблағ келиб тушган. Бу аввалги рекорд кўрсаткичдан қарийб 30 миллион долларга кўп.

Эътиборлиси, Morgan Chu ўз хайрияси ҳақида гапирар экан, рафиқаси билан биргаликда унга жаҳон даражасидаги таълим берган университетга миннатдорчилик билдиришни истаганини таъкидлаган.

Сиз ўзингиз таҳсил олган мактаб ёки университетдан миннатдормисиз? Агар имкониятингиз бўлса, уларга қанча миқдорда хайрия қилган бўлардингиз?

Гарвард ҳуқуқ мактабиМорган ЧуХайрияIrell & Manella
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)Телебошловчи Аҳрор Қўшматовнинг кўз ёшлари тармоқларда мухлисларини ҳавотирга солди ( видео)26 октябр 15:1519 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда19 ёшли йигит крипто ва фирибгарликда гумонланмоқда29 сентябр 10:06Ўйин ишлаб чиқарувчилар фонди уч кунда 100 минг доллар йиғдиЎйин ишлаб чиқарувчилар фонди уч кунда 100 минг доллар йиғди5 август 17:21Лионель Месси Мадрид вилоятидаги ёнғинлар оқибатини бартараф этишга ёрдам бердиЛионель Месси Мадрид вилоятидаги ёнғинлар оқибатини бартараф этишга ёрдам берди5 август 12:00Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?Сунъий интеллект ортидан келаётган бойликлар: Дунёда маблағларни қайта тақсимлаш вақти келдими?18 июл 10:00Yandex фойдаланувчилари хайрия учун 1,6 млрд рублдан ортиқ маблағ йиғишдиYandex фойдаланувчилари хайрия учун 1,6 млрд рублдан ортиқ маблағ йиғишди26 май 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда