«2 литрлик кола олиб берди»: курьернинг яхшилиги ортидан унга 40 минг доллардан ортиқ пул йиғилди

·5·Дунё
«2 литрлик кола олиб берди»: курьернинг яхшилиги ортидан унга 40 минг доллардан ортиқ пул йиғилди

АҚШнинг Айдахо штати Бойсе шаҳрида 68 ёшли Дэн Симпсон «Domino’s»да курьер бўлиб ишлаб, мижоз учун қилган кичик яхшилиги ортидан катта миқдорда хайрия пули йиғилишига сабаб бўлди.

Маълум бўлишича, 27 март куни Симпсон мижознинг буюртмасини етказаётганида ресторанда унинг буюртмасига киритилган икки литрлик Diet Coke қолмаганини пайқаган. Курьер мижозга қўнғироқ қилиб, бошқа ичимлик таклиф қилмоқчи бўлган, бироқ қўнғироққа жавоб бўлмаган.

Шундан сўнг Симпсон буюртмани ўзгартириб юбориш ўрнига, яқин атрофдаги дўконга кириб, ичимликни ўз пулига сотиб олган ва мижозга етказиб берган.

Курьернинг бу ҳаракати мижоз Брайан Уилсоннинг уйидаги видеокузатув камерасига тушган. Уилсон кейинчалик видеони TikTok’ка жойлаган. У ва рафиқасининг кўришида муаммо борлиги, шу сабабли дўконга чиқиб, етишмаётган маҳсулотни ўзлари олиб келиш улар учун осон эмаслигини маълум қилган.

Видео ижтимоий тармоқларда тарқалгач, Уилсон Дэн Симпсон учун GoFundMe хайрия йиғимини ташкил қилган. Дастлабки саккиз кун ичида курьер учун 40 минг доллардан ортиқ маблағ йиғилган. Кейинчалик хайрия миқдори янада ошиб, 100 минг доллардан ҳам юқорига кўтарилган.

Шу тариқа, оддийгина бир ичимликни мижозга етказиб бериш учун қилинган яхшилик 68 ёшли курьер Дэн Симпсон учун кутилмаган молиявий кўмакка айланган. Симпсон ўша пайтда яқин орада нафақага чиқишни режалаштираётган эди.

Дэн СимпсонБойсеGoFundMeTikTok
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!1 август 16:19Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Бугун 14:36Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Ҳурмузда кескинлик: Эрон икки кунда 19 та кемани тўхтатиб қолди (видео)Бугун 11:36120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)120 долларлик қасос: Дўконга ўт қўйган ҳисобчи 2,7 млн. доллар зарар келтирди (видео)Бугун 11:28Эрдўғон ва Адлия вазири билан сунъий интеллектда сурат яратган эркак қамоққа олиндиЭрдўғон ва Адлия вазири билан сунъий интеллектда сурат яратган эркак қамоққа олиндиБугун 11:13Туркияда 6 840 литр ловия пиширилиб, рекорд ўрнатилдиТуркияда 6 840 литр ловия пиширилиб, рекорд ўрнатилдиБугун 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота