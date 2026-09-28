«2 литрлик кола олиб берди»: курьернинг яхшилиги ортидан унга 40 минг доллардан ортиқ пул йиғилди
АҚШнинг Айдахо штати Бойсе шаҳрида 68 ёшли Дэн Симпсон «Domino’s»да курьер бўлиб ишлаб, мижоз учун қилган кичик яхшилиги ортидан катта миқдорда хайрия пули йиғилишига сабаб бўлди.
Маълум бўлишича, 27 март куни Симпсон мижознинг буюртмасини етказаётганида ресторанда унинг буюртмасига киритилган икки литрлик Diet Coke қолмаганини пайқаган. Курьер мижозга қўнғироқ қилиб, бошқа ичимлик таклиф қилмоқчи бўлган, бироқ қўнғироққа жавоб бўлмаган.
Шундан сўнг Симпсон буюртмани ўзгартириб юбориш ўрнига, яқин атрофдаги дўконга кириб, ичимликни ўз пулига сотиб олган ва мижозга етказиб берган.
Курьернинг бу ҳаракати мижоз Брайан Уилсоннинг уйидаги видеокузатув камерасига тушган. Уилсон кейинчалик видеони TikTok’ка жойлаган. У ва рафиқасининг кўришида муаммо борлиги, шу сабабли дўконга чиқиб, етишмаётган маҳсулотни ўзлари олиб келиш улар учун осон эмаслигини маълум қилган.
Видео ижтимоий тармоқларда тарқалгач, Уилсон Дэн Симпсон учун GoFundMe хайрия йиғимини ташкил қилган. Дастлабки саккиз кун ичида курьер учун 40 минг доллардан ортиқ маблағ йиғилган. Кейинчалик хайрия миқдори янада ошиб, 100 минг доллардан ҳам юқорига кўтарилган.
Шу тариқа, оддийгина бир ичимликни мижозга етказиб бериш учун қилинган яхшилик 68 ёшли курьер Дэн Симпсон учун кутилмаган молиявий кўмакка айланган. Симпсон ўша пайтда яқин орада нафақага чиқишни режалаштираётган эди.
Изоҳлар 0
…