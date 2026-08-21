Францияда эвтаназия расман қонунийлаштирилди

·17·Дунё
Францияда эвтаназия расман қонунийлаштирилди

Францияда тузалмас ва оғир касалликларга чалинган вояга етган беморларга ҳаётдан кўз юмишда тиббий ёрдам олиш ҳуқуқини берувчи қонун расман кучга кирди. 14 август куни Конституциявий кенгаш ҳужжатни мамлакат Асосий қонунига мувофиқ деб топди.

Янги тартиб чидаб бўлмас азоб-уқубатларга сабаб бўлаётган оғир, тузалмас хасталикка чалинган Франция фуқаролари ва доимий яшовчиларга татбиқ этилади. Беморнинг ҳолати махсус комиссия томонидан баҳоланади ва якуний қарор шифокор хулосаси асосида қабул қилинади.

Ижобий қарордан сўнг бемор камида икки кун кутиши ва муолажа куни ўз қарорини яна бир бор тасдиқлаши керак. У исталган босқичда ундан воз кечиши мумкин. Одатда ўлимга олиб келувчи препаратни беморнинг ўзи қабул қилади, бироқ жисмоний ҳолати бунга имкон бермаса, дори тиббиёт ходими томонидан юборилиши мумкин.

Аввал Францияда фаол эвтаназияга рухсат берилмаган, фақат ҳаётни сунъий равишда ушлаб турувчи даволанишни тўхтатиш ва ўлим олдидан чуқур тинчлантиришга йўл қўйилган. Эндиликда мамлакат эвтаназия ёки тиббий ёрдам орқали ўлимга рухсат берувчи давлатлар қаторига қўшилди.

Президент Эммануэль Макрон қонунни узоқ давом этган демократик муҳокамаларнинг натижаси деб атади. Бироқ айрим тиббиёт ва диний ташкилотлар ҳужжатни танқид қилиб, ундаги кафолатлар заиф беморларни етарлича ҳимоя қилмаслиги мумкинлигини билдирди.

Конституциявий кенгаш қонунни кучда қолдирган, бироқ айрим нормаларга аниқлик киритган. Жумладан, виждонан рад этиш ҳуқуқи шифокор ва ҳамширалардан ташқари фармацевтлар ҳамда айрим хусусий ва диний тиббиёт муассасаларига ҳам берилди.

ФранцияЭммануэль МакронКонституциявий кенгаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Қизил гиламчада барчанинг эътиборини тортган Chanel коллекциясидан “оёқ кийимсиз” пойабзал!Бугун, 16:24Айиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиАйиқ сайёҳлар палаткасига бостириб кириб, аёлни олиб кетдиБугун, 16:18“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамадаБугун, 16:18Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Одамларга деярли кўринмайди: Марказий Осиё мушуги Эронда тасвирга тушди!Бугун, 16:12TikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиTikTok юлдузининг куйдирилган жасади узумзордан топилди: икки гумондор ушландиБугун, 15:51Туркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиТуркияда 54 ёшли ўзбекистонликнинг жасади топилдиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди