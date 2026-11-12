Фарғонада ҳоким ёрдамчиси кредит эвазига iPhone 17 Pro Max олаётганда қўлга олинди
Мамлакатимизда коррупция ва порахўрликка қарши курашиш борасида амалга оширилаётган кескин чора-тадбирларга қарамай, ҳамон ўз мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳолатлари учраб турибди. Навбатдаги шундай қонунбузарлик Фарғона вилоятида қайд этилди.
Тезкор тадбир ва жиноятнинг фош этилиши
Маълум қилинишича, Бешариқ туманидаги «Қўрғонча» маҳалласида ҳоким ёрдамчиси лавозимида ишлаб келган шахс фуқаронинг ишончига кириб, унинг номига тижорат банки орқали 150 миллион сўм миқдорида имтиёзли кредит маблағини ажратиб беришни ваъда қилган.
Бунинг эвазига у хизмат ҳақи сифатида қимматбаҳо — энг сўнгги русумдаги iPhone 17 Pro Max телефонини олишни талаб қилган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида мазкур шахс пора тариқасида талаб қилинган қимматбаҳо гаджетни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Ҳодиса тафсилотлари
Маълумотлар
Ҳудуд
Фарғона вилояти, Бешариқ тумани
Лавозим
«Қўрғонча» маҳалласи ҳоким ёрдамчиси
Ажратилиши керак бўлган кредит
150 миллион сўм тижорат банки кредити
Талаб қилинган пора
iPhone 17 Pro Max русумли телефон
Аниқланган ҳолат
Тезкор тадбир чоғида ашёвий далиллар билан ушланиш
Қонуний чоралар
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Қонунбузар ходимга нисбатан қонуний чоралар кўрилиши таъминланади.
Сизнингча, коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш ва бу каби қонунбузарликларнинг кескин камайишига эришиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…