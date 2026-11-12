Фарғонада ҳоким ёрдамчиси кредит эвазига iPhone 17 Pro Max олаётганда қўлга олинди

1 дақиқа ўқиш0
Фарғонада ҳоким ёрдамчиси кредит эвазига iPhone 17 Pro Max олаётганда қўлга олинди

Мамлакатимизда коррупция ва порахўрликка қарши курашиш борасида амалга оширилаётган кескин чора-тадбирларга қарамай, ҳамон ўз мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳолатлари учраб турибди. Навбатдаги шундай қонунбузарлик Фарғона вилоятида қайд этилди.

Тезкор тадбир ва жиноятнинг фош этилиши

Маълум қилинишича, Бешариқ туманидаги «Қўрғонча» маҳалласида ҳоким ёрдамчиси лавозимида ишлаб келган шахс фуқаронинг ишончига кириб, унинг номига тижорат банки орқали 150 миллион сўм миқдорида имтиёзли кредит маблағини ажратиб беришни ваъда қилган.

Бунинг эвазига у хизмат ҳақи сифатида қимматбаҳо — энг сўнгги русумдаги iPhone 17 Pro Max телефонини олишни талаб қилган. Ўтказилган тезкор тадбир давомида мазкур шахс пора тариқасида талаб қилинган қимматбаҳо гаджетни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Ҳодиса тафсилотлари

Маълумотлар

Ҳудуд

Фарғона вилояти, Бешариқ тумани

Лавозим

«Қўрғонча» маҳалласи ҳоким ёрдамчиси

Ажратилиши керак бўлган кредит

150 миллион сўм тижорат банки кредити

Талаб қилинган пора

iPhone 17 Pro Max русумли телефон

Аниқланган ҳолат

Тезкор тадбир чоғида ашёвий далиллар билан ушланиш

Қонуний чоралар

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан суриштирув ва тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Қонунбузар ходимга нисбатан қонуний чоралар кўрилиши таъминланади.

Сизнингча, коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш ва бу каби қонунбузарликларнинг кескин камайишига эришиш учун яна қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари