Аюбхон Мустаев Абу-Дабида яна чемпион бўлди
Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида BJJ — Бразилия жиу-житсуси бўйича нуфузли “Grand Slam” турнири бўлиб ўтди. Мазкур мусобақада ўзбекистонлик спортчи Аюбхон Мустаев ёрқин натижа қайд этиб, юртимиз спорт мухлисларига яна бир қувончли хабар тақдим этди.
“TKA ММА FIT” зали аъзоси ҳисобланган ҳамюртимиз 69 кг вазн тоифасида гиламга чиқди ва мусобақа давомида барча рақибларини мағлуб этиб, якунда чемпионликни қўлга киритди. Бу ғалаба унинг юқори тайёргарлиги, техник маҳорати ва ҳал қилувчи паллалардаги совуққонлигини яна бир бор намойиш қилди.
Абу-Дабидаги “Grand Slam” турнири BJJ оламида катта нуфузга эга мусобақалардан бири ҳисобланади. Бундай даражадаги беллашувларда ғалаба қозониш учун фақат жисмоний куч етарли эмас. Спортчидан тактик фикрлаш, сабр, техника, рақиб ҳаракатини олдиндан ўқиш ва ҳар бир сонияда тўғри қарор қабул қилиш талаб этилади.
Аюбхон Мустаев айнан шу жиҳатларни гиламда тўлиқ кўрсата олди. У қаршисида турган рақибларни бирин-кетин енгиб, финалгача ишончли йўл босди. Ҳал қилувчи беллашувда ҳам спортчимиз ўзини йўқотмади ва чемпионликка муносиб эканини амалда исботлади.
Мустаевнинг бу ғалабаси тасодифий эмас. Маълумот учун, у ўтган йили ҳам айнан шу мусобақанинг 69 кг вазн тоифасида олтин медалга сазовор бўлган эди. Демак, Аюбхон нафақат чемпион бўла олади, балки ўз даражасини сақлаб қолишни ҳам уддаламоқда. Спортда энг қийини ҳам шу: бир марта ютинг — ҳамма қувонади, иккинчи марта такрорланса — бу аллақачон даража.
Икки йил кетма-кет “Grand Slam” турнирида олтин медалга эга чиқиш ҳар қандай спортчи учун катта натижа. Бу Мустаевнинг вазн тоифасида барқарор, тайёр ва рақобатга чидамли спортчи эканини кўрсатади. Бундай муваффақиятлар унинг халқаро майдондаги обрўсини янада оширади.
Бразилия жиу-житсуси сўнгги йилларда Ўзбекистонда ҳам оммалашиб бормоқда. ММА, грэпплинг ва ердаги кураш техникасига қизиқиш ортиши билан BJJ спортчилари ҳам халқаро майдонларда кўпроқ кўрина бошлади. Аюбхон Мустаев каби атлетларнинг ғалабалари эса ёш спортчилар учун кучли мотивация бўлади.
Абу-Дабидаги натижа яна бир нарсани исботлади: ўзбекистонлик спортчилар фақат анъанавий кураш ёки боксда эмас, балки BJJ каби техник ва интеллектуал яккакураш турларида ҳам юқори даражада рақобат қила олади. Бу эса мамлакатимиз спорт географияси кенгайиб бораётганидан дарак беради.
Мустаевнинг муваффақияти ортида, албатта, машғулотлар, интизом, жамоа меҳнати ва мураббийлар кўмаги турибди. Катта турнирларда медал олиш залдаги минглаб соатлик меҳнат, оғир тайёргарлик ва ўзини чеклашлар натижаси ҳисобланади. Гиламдаги бир неча дақиқалик ғалаба ортида йиллар давомидаги машаққат яширин бўлади.
Эндиликда Аюбхон Мустаевдан келгуси мусобақаларда ҳам юқори натижалар кутилади. Чунки чемпионликни қўлга киритиш масъулиятни камайтирмайди, аксинча, янада оширади. Рақиблар энди уни алоҳида ўрганади, ҳар бир беллашувда унга қарши икки ҳисса тайёргарлик билан чиқади.
Бироқ Абу-Дабидаги навбатдаги олтин медал шуни кўрсатдики, Аюбхон Мустаев бундай босимга тайёр. У ўз вазнида кучли рақиблар орасида яна бир бор пешқадам эканини исботлади ва Ўзбекистон байроғини халқаро майдонда баланд кўтарди.
Юртимиз спорт мухлислари учун бу ғалаба жуда ёқимли хабар бўлди. Аюбхон Мустаев Абу-Дабида яна чемпион бўлди, BJJ гиламида Ўзбекистон номи яна янгради. Энди эса асосий мақсад — шу йўлда давом этиш ва янада каттароқ марраларни забт этиш.
…