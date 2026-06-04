Аюбхон Мустаев Абу-Дабида яна чемпион бўлди

·25·Спорт
Аюбхон Мустаев Абу-Дабида яна чемпион бўлди
Аудио версияси

Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида BJJ — Бразилия жиу-житсуси бўйича нуфузли “Grand Slam” турнири бўлиб ўтди. Мазкур мусобақада ўзбекистонлик спортчи Аюбхон Мустаев ёрқин натижа қайд этиб, юртимиз спорт мухлисларига яна бир қувончли хабар тақдим этди.

“TKA ММА FIT” зали аъзоси ҳисобланган ҳамюртимиз 69 кг вазн тоифасида гиламга чиқди ва мусобақа давомида барча рақибларини мағлуб этиб, якунда чемпионликни қўлга киритди. Бу ғалаба унинг юқори тайёргарлиги, техник маҳорати ва ҳал қилувчи паллалардаги совуққонлигини яна бир бор намойиш қилди.

Абу-Дабидаги “Grand Slam” турнири BJJ оламида катта нуфузга эга мусобақалардан бири ҳисобланади. Бундай даражадаги беллашувларда ғалаба қозониш учун фақат жисмоний куч етарли эмас. Спортчидан тактик фикрлаш, сабр, техника, рақиб ҳаракатини олдиндан ўқиш ва ҳар бир сонияда тўғри қарор қабул қилиш талаб этилади.

Аюбхон Мустаев айнан шу жиҳатларни гиламда тўлиқ кўрсата олди. У қаршисида турган рақибларни бирин-кетин енгиб, финалгача ишончли йўл босди. Ҳал қилувчи беллашувда ҳам спортчимиз ўзини йўқотмади ва чемпионликка муносиб эканини амалда исботлади.

Мустаевнинг бу ғалабаси тасодифий эмас. Маълумот учун, у ўтган йили ҳам айнан шу мусобақанинг 69 кг вазн тоифасида олтин медалга сазовор бўлган эди. Демак, Аюбхон нафақат чемпион бўла олади, балки ўз даражасини сақлаб қолишни ҳам уддаламоқда. Спортда энг қийини ҳам шу: бир марта ютинг — ҳамма қувонади, иккинчи марта такрорланса — бу аллақачон даража.

Икки йил кетма-кет “Grand Slam” турнирида олтин медалга эга чиқиш ҳар қандай спортчи учун катта натижа. Бу Мустаевнинг вазн тоифасида барқарор, тайёр ва рақобатга чидамли спортчи эканини кўрсатади. Бундай муваффақиятлар унинг халқаро майдондаги обрўсини янада оширади.

Бразилия жиу-житсуси сўнгги йилларда Ўзбекистонда ҳам оммалашиб бормоқда. ММА, грэпплинг ва ердаги кураш техникасига қизиқиш ортиши билан BJJ спортчилари ҳам халқаро майдонларда кўпроқ кўрина бошлади. Аюбхон Мустаев каби атлетларнинг ғалабалари эса ёш спортчилар учун кучли мотивация бўлади.

Абу-Дабидаги натижа яна бир нарсани исботлади: ўзбекистонлик спортчилар фақат анъанавий кураш ёки боксда эмас, балки BJJ каби техник ва интеллектуал яккакураш турларида ҳам юқори даражада рақобат қила олади. Бу эса мамлакатимиз спорт географияси кенгайиб бораётганидан дарак беради.

Мустаевнинг муваффақияти ортида, албатта, машғулотлар, интизом, жамоа меҳнати ва мураббийлар кўмаги турибди. Катта турнирларда медал олиш залдаги минглаб соатлик меҳнат, оғир тайёргарлик ва ўзини чеклашлар натижаси ҳисобланади. Гиламдаги бир неча дақиқалик ғалаба ортида йиллар давомидаги машаққат яширин бўлади.

Эндиликда Аюбхон Мустаевдан келгуси мусобақаларда ҳам юқори натижалар кутилади. Чунки чемпионликни қўлга киритиш масъулиятни камайтирмайди, аксинча, янада оширади. Рақиблар энди уни алоҳида ўрганади, ҳар бир беллашувда унга қарши икки ҳисса тайёргарлик билан чиқади.

Бироқ Абу-Дабидаги навбатдаги олтин медал шуни кўрсатдики, Аюбхон Мустаев бундай босимга тайёр. У ўз вазнида кучли рақиблар орасида яна бир бор пешқадам эканини исботлади ва Ўзбекистон байроғини халқаро майдонда баланд кўтарди.

Юртимиз спорт мухлислари учун бу ғалаба жуда ёқимли хабар бўлди. Аюбхон Мустаев Абу-Дабида яна чемпион бўлди, BJJ гиламида Ўзбекистон номи яна янгради. Энди эса асосий мақсад — шу йўлда давом этиш ва янада каттароқ марраларни забт этиш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Аюбхон Мустаев Абу-Дабида яна чемпион бўлди – Zamin.uz, 04.06.2026