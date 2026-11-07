Уолл-стритда саросима: Дунё биржаларида сунъий интеллект ва чиплар бозори "қулади"

·7·Дунё
Уолл-стритда саросима: Дунё биржаларида сунъий интеллект ва чиплар бозори "қулади"

АҚШ фонд бозорида сўнгги йиллардаги энг даҳшатли қулаш қайд этилди. Юқори технологияларга асосланган Nasdaq индекси бирданига 5,52% га қулади, саноат гигантларини бирлаштирган Dow Jones эса 1800 пунктдан ортиқ (-3,44%) йўқотди.

Reuters ва CNBC таҳлилчилари томонидан «фонд бозоридаги ёнғин» деб баҳоланган ушбу молиявий саросима оқибатида биржалардан бир неча соат ичида қарийб 2 триллион долларлик бозор капитализацияси ғойиб бўлди.

СИ ва микрочип ишлаб чиқарувчиларнинг «қирғини»

Савдо сессиясидаги ваҳимали сотувларнинг асосий эпицентри сунъий интеллект (СИ) ва яримўтказгичлар саноати бўлди. Филадельфия яримўтказгичлар индекси (SOX) 12,25% га қулаб, кузатувлар тарихидаги иккинчи энг ёмон натижани қайд этди:

  • Nvidia: СИ инқилобининг мутлақ етакчиси бўлган компания акциялари 9,26% га арзонлашиб, бир кунда 374 миллиард доллар йўқотди;

  • Micron, AMD ва Marvell: Ушбу чип ишлаб чиқарувчиларнинг ҳар бирининг қимматли қоғозлари 17% га арзонлашди;

  • SanDisk: Бир савдо кунида рекорд даражада — 22,26% га қулади;

  • «Ажойиб еттилик» йўқотиши: АҚШнинг 7 та энг йирик IT-гиганти бир неча соатлик савдолар давомида жами қарийб 900 миллиард доллар капитализациясини бой берди.

Уолл-стритдаги қўрқув индекси (VIX) сўнгги икки йил ичидаги энг юқори суръатда — нақд 65% дан кўпроққа сакради.

Нима сабабдан инвесторлар қочишни бошлади?

Мазкур инқироз АҚШдаги оралиқ сайловлар натижалари эълон қилиниши фонида юзага келди:

  • Губернаторлик пойгаси ва янги тўсиқлар: Муҳим штатларда Демократик партия вакилларининг ғалабаси инвесторларда экологик чекловлар борасида хавотир уйғотди. Жумладан, сунъий интеллект учун зарур бўлган улкан энергия сарфловчи маълумотлар марказлари (дата-центрлар) қурилишига қаттиқ чекловлар қўйилиши кутилмоқда;

  • Спекулятив кутилмалар инқирози: Молиячилар сунъий интеллект технологияларининг кескин кенгайиши секинлашиши мумкинлигини англаб, хатарларни шошилинч равишда қайта баҳолашга киришди. Кўпчилик экспертлар буни сунъий равишда шиширилган «СИ пуфаги»нинг ёрилиши деб атамоқда.

Оқибатлар Осиё бозорларига ҳам етиб борди: Қочиш ва янги хавф

Нью-Йоркдаги саросима бир зумда Осиё-Тинч океани минтақасига тарқалди:

  • Япония: Юқори технологияли экспортёрлар зарар кўриши ортидан Nikkei 225 индекси бирданига 4,01% га қулади;

  • Тайвань: Дунёдаги энг йирик чип пудратчиси бўлган TSMC акциялари кескин арзонлашиб, TWII индексини 2,36% га пастга тортди;

  • Жанубий Корея: Samsung Electronics ва SK Hynix котировкаларининг тушиши ҳисобига Kospi индекси 1,32% йўқотди.

Инвесторлар хавфсиз паноҳ қидирмоқда:

Акциялар бозоридан чиқиб кетган капитал зудлик билан ҳимояланган активларга йўналтирилди. Натижада жаҳон бозорида хомашё нархлари кўтарилди — хом нефть нархи 3–4% га ошди, олтин ва кумуш эса ёз фаслининг охиридан буён кузатилмаган энг кучли ҳафталик ўсиш суръатини кўрсатмоқда.

АҚШ фонд бозориNvidiaСунъий интеллектNasdaq
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтдиNVIDIA раҳбари уй манзили ва телефон рақамини ёддан билмаслигини айтди29 сентябр 03:14Nvidia назоратдан чиққан AI-агентларни тўхтатиш тизимини яратдиNvidia назоратдан чиққан AI-агентларни тўхтатиш тизимини яратди28 сентябр 21:01Ҳиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқарадиҲиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқаради28 сентябр 14:26Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчи19 сентябр 11:51Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этади17 сентябр 19:22DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқда5 сентябр 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди