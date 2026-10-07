Европа парламентида Трампнинг олтиндан яланғоч ҳайкали намойиш этилди
Франциянинг Страсбург шаҳридаги Европа парламенти биносида АҚШ президенти Дональд Трамп тасвирланган ғайриоддий ҳайкал намойишга қўйилди. Сатирик асар яланғоч ҳолдаги Трампни бошқа бир инсоннинг елкасида ўтирган тарзда тасвирлайди.
«Orange Plague» — «Тўқ сариқ ўлат» деб номланган мазкур асар даниялик ҳайкалтарош Йенс Галсхиёт томонидан яратилган. У «Адолатсизлик қироли» номи билан ҳам танилган.
Қарийб 2,5 метр баландликдаги ҳайкал 23 каратли олтин билан қоплангани айтилмоқда. Унда Трамп қўлида узун гольф таёғи билан тасвирланган. Асар Европа парламентининг икки биносини боғловчи гавжум ҳудудлардан бирида намойиш этилмоқда.
Ҳайкални Европа парламентида намойиш қилиш ташаббуси даниялик евродепутат Пер Клаусен томонидан илгари сурилган. Кўргазма 8 октябргача давом этиши режалаштирилган.
Муаллифнинг таъкидлашича, асар сиёсий сатира бўлиб, Трампнинг сиёсати ва иқлим ўзгаришига муносабатига танқидий ишора қилади. Галсхиёт Трампни иқлим инқирозига қарши курашдаги тўсиқлардан бири сифатида кўришини билдирган.
Ҳозирча Дональд Трампнинг ўзи ушбу ҳайкалга муносабат билдирмаган. Асар аввалроқ бошқа халқаро тадбирларда, жумладан, Бразилиядаги БМТ иқлим конференциясида ҳам намойиш этилган.
Изоҳлар 0
…