Европа парламентида Трампнинг олтиндан яланғоч ҳайкали намойиш этилди

·59·Дунё
Европа парламентида Трампнинг олтиндан яланғоч ҳайкали намойиш этилди

Франциянинг Страсбург шаҳридаги Европа парламенти биносида АҚШ президенти Дональд Трамп тасвирланган ғайриоддий ҳайкал намойишга қўйилди. Сатирик асар яланғоч ҳолдаги Трампни бошқа бир инсоннинг елкасида ўтирган тарзда тасвирлайди.

«Orange Plague» — «Тўқ сариқ ўлат» деб номланган мазкур асар даниялик ҳайкалтарош Йенс Галсхиёт томонидан яратилган. У «Адолатсизлик қироли» номи билан ҳам танилган.

Қарийб 2,5 метр баландликдаги ҳайкал 23 каратли олтин билан қоплангани айтилмоқда. Унда Трамп қўлида узун гольф таёғи билан тасвирланган. Асар Европа парламентининг икки биносини боғловчи гавжум ҳудудлардан бирида намойиш этилмоқда.

Ҳайкални Европа парламентида намойиш қилиш ташаббуси даниялик евродепутат Пер Клаусен томонидан илгари сурилган. Кўргазма 8 октябргача давом этиши режалаштирилган.

Муаллифнинг таъкидлашича, асар сиёсий сатира бўлиб, Трампнинг сиёсати ва иқлим ўзгаришига муносабатига танқидий ишора қилади. Галсхиёт Трампни иқлим инқирозига қарши курашдаги тўсиқлардан бири сифатида кўришини билдирган.

Ҳозирча Дональд Трампнинг ўзи ушбу ҳайкалга муносабат билдирмаган. Асар аввалроқ бошқа халқаро тадбирларда, жумладан, Бразилиядаги БМТ иқлим конференциясида ҳам намойиш этилган.

Дональд ТрампЙенс ГалсхиётЕвропа парламентыИқлим ўзгариши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!1 август 16:198 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябр 09:19«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди13 сентябр 00:47Россиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашдиРоссиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашди1 август 16:04Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиДепутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилди5 июл 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?