Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи янги босқичга чиқмоқда: Евро-5 бензини ишлаб чиқарилади
Президент Шавкат Мирзиёев 12 ноябрь куни Бухоро нефтни қайта ишлаш заводининг (БНҚИЗ) жорий фаолияти ҳамда унинг ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва модернизация қилиш бўйича режалар юзасидан тақдимот билан танишди. Мазкур стратегик муҳим лойиҳалар мамлакатимиз ёқилғи-энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва экологик талабларни яхшилашда катта қадам ҳисобланади.
Корхонанинг жорий фаолияти ва молиявий кўрсаткичлари
1997 йилда фойдаланишга топширилган мазкур завод йилига 2,5 миллион тонна нефть ва газ конденсатини қайта ишлаш лойиҳавий қувватига эга бўлиб, ҳозирда бу ерда 3,2 мингдан зиёд киши меҳнат қилмоқда. Заводда автобензин, дизель ёнилғиси, авиакеросин ва бошқа муҳим нефть маҳсулотлари ишлаб чиқарилади.
Тақдимотда берилган маълумотларга кўра, жорий йилнинг тўққиз ойида 1,5 миллион тоннадан ортиқ хомашё қайта ишланиб, қарийб 1,5 миллион тонна нефть маҳсулотлари олинган, соф фойда эса 2,2 триллион сўмни ташкил этган. Йил якунига қадар хомашёни қайта ишлаш ҳажмини 2,17 миллион тоннага етказиш режалаштирилган.
Завод фаолияти ва режалар
Кўрсаткичлар / Тафсилотлар
Ишга туширилган йили
1997 йил
Лойиҳавий қуввати
Йилига 2,5 млн тонна нефть ва газ конденсати
Жорий соф фойда (9 ойда)
2,2 триллион сўм
Евро-5 лойиҳаси қиймати
328 миллион доллар (2029 йилнинг II чорагида ишга туширилади)
Истиқболли лойиҳа қиймати
1,8 миллиард доллар (қурилиш 2028 йилда бошланади)
Евро-5 стандартидаги бензин ишлаб чиқариш лойиҳаси
Корхонани ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларидан бири юқори сифатли ва экологик тоза ёқилғи турларини ўзлаштириш ҳисобланади. Шу мақсадда заводда Евро-5 экологик стандартига жавоб берадиган АИ-92 ва АИ-95 русумли автобензинларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш бўйича қиймати 328 миллион долларлик лойиҳа ишлаб чиқилди.
Йилига 1,1 миллион тонна Евро-5 стандартидаги автобензин ишлаб чиқариш имконияти яратилади.
Импорт қилинадиган ёқилғи қўшимчалари харажатларидан йилига 150 миллион долларгача маблағ тежалади.
200 та янги иш ўрни ташкил этилиб, лойиҳани 2029 йилнинг иккинчи чорагида ишга тушириш мўлжалланган.
1,8 миллиард долларлик истиқболли нефть-кимё лойиҳаси ва халқаро ҳамкорлик
Тақдимот чоғида заводнинг ишлаб чиқариш қувватларини янада кескин кенгайтиришга қаратилган яна бир йирик — қиймати 1,8 миллиард долларлик истиқболли лойиҳа ҳам кўриб чиқилди.
Ушбу лойиҳа доирасида нефтни замонавий қайта ишлаш ва нефть-кимё технологияларни жорий этиш, янги технологик қурилмаларни барпо қилиш режалаштирилган. Натижада:
Ишлаб чиқариладиган нефть маҳсулотларининг умумий йиллик ҳажми 4,6 миллион тоннага етказилади (ҳозирги 2,1 млн тонна ўрнига).
Автобензин ишлаб чиқариш 2,7 миллион тоннага, дизель ёнилғиси 1,24 миллион тоннага, авиакеросин эса 500 минг тоннага етказилади.
Бензол ва бошқа юқори қўшилган қийматли нефть-кимё маҳсулотларини ўзлаштириш имкониятлари кенгаяди.
Мазкур йирик лойиҳани амалга оширишда Хитой, Франция, АҚШ ва Озарбойжоннинг етакчи технологик компаниялари билан ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган бўлиб, қурилиш ишларини 2028 йилда бошлаш режалаштирилган. Давлат раҳбари тақдимот давомида лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини таъминлаш, замонавий технологияларни кенг жалб этиш ҳамда аҳолини сифатли нефть маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш юзасидан тегишли кўрсатмалар берди.
Сизнингча, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводининг модернизация қилиниши ички бозордаги ёқилғи нархи ва сифатига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…