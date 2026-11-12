Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи янги босқичга чиқмоқда: Евро-5 бензини ишлаб чиқарилади

2 дақиқа ўқиш0
Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи янги босқичга чиқмоқда: Евро-5 бензини ишлаб чиқарилади

Президент Шавкат Мирзиёев 12 ноябрь куни Бухоро нефтни қайта ишлаш заводининг (БНҚИЗ) жорий фаолияти ҳамда унинг ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва модернизация қилиш бўйича режалар юзасидан тақдимот билан танишди. Мазкур стратегик муҳим лойиҳалар мамлакатимиз ёқилғи-энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва экологик талабларни яхшилашда катта қадам ҳисобланади.

Корхонанинг жорий фаолияти ва молиявий кўрсаткичлари

1997 йилда фойдаланишга топширилган мазкур завод йилига 2,5 миллион тонна нефть ва газ конденсатини қайта ишлаш лойиҳавий қувватига эга бўлиб, ҳозирда бу ерда 3,2 мингдан зиёд киши меҳнат қилмоқда. Заводда автобензин, дизель ёнилғиси, авиакеросин ва бошқа муҳим нефть маҳсулотлари ишлаб чиқарилади.

Тақдимотда берилган маълумотларга кўра, жорий йилнинг тўққиз ойида 1,5 миллион тоннадан ортиқ хомашё қайта ишланиб, қарийб 1,5 миллион тонна нефть маҳсулотлари олинган, соф фойда эса 2,2 триллион сўмни ташкил этган. Йил якунига қадар хомашёни қайта ишлаш ҳажмини 2,17 миллион тоннага етказиш режалаштирилган.

Завод фаолияти ва режалар

Кўрсаткичлар / Тафсилотлар

Ишга туширилган йили

1997 йил

Лойиҳавий қуввати

Йилига 2,5 млн тонна нефть ва газ конденсати

Жорий соф фойда (9 ойда)

2,2 триллион сўм

Евро-5 лойиҳаси қиймати

328 миллион доллар (2029 йилнинг II чорагида ишга туширилади)

Истиқболли лойиҳа қиймати

1,8 миллиард доллар (қурилиш 2028 йилда бошланади)

Евро-5 стандартидаги бензин ишлаб чиқариш лойиҳаси

Корхонани ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларидан бири юқори сифатли ва экологик тоза ёқилғи турларини ўзлаштириш ҳисобланади. Шу мақсадда заводда Евро-5 экологик стандартига жавоб берадиган АИ-92 ва АИ-95 русумли автобензинларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш бўйича қиймати 328 миллион долларлик лойиҳа ишлаб чиқилди.

  • Йилига 1,1 миллион тонна Евро-5 стандартидаги автобензин ишлаб чиқариш имконияти яратилади.

  • Импорт қилинадиган ёқилғи қўшимчалари харажатларидан йилига 150 миллион долларгача маблағ тежалади.

  • 200 та янги иш ўрни ташкил этилиб, лойиҳани 2029 йилнинг иккинчи чорагида ишга тушириш мўлжалланган.

1,8 миллиард долларлик истиқболли нефть-кимё лойиҳаси ва халқаро ҳамкорлик

Тақдимот чоғида заводнинг ишлаб чиқариш қувватларини янада кескин кенгайтиришга қаратилган яна бир йирик — қиймати 1,8 миллиард долларлик истиқболли лойиҳа ҳам кўриб чиқилди.

Ушбу лойиҳа доирасида нефтни замонавий қайта ишлаш ва нефть-кимё технологияларни жорий этиш, янги технологик қурилмаларни барпо қилиш режалаштирилган. Натижада:

  • Ишлаб чиқариладиган нефть маҳсулотларининг умумий йиллик ҳажми 4,6 миллион тоннага етказилади (ҳозирги 2,1 млн тонна ўрнига).

  • Автобензин ишлаб чиқариш 2,7 миллион тоннага, дизель ёнилғиси 1,24 миллион тоннага, авиакеросин эса 500 минг тоннага етказилади.

  • Бензол ва бошқа юқори қўшилган қийматли нефть-кимё маҳсулотларини ўзлаштириш имкониятлари кенгаяди.

Мазкур йирик лойиҳани амалга оширишда Хитой, Франция, АҚШ ва Озарбойжоннинг етакчи технологик компаниялари билан ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган бўлиб, қурилиш ишларини 2028 йилда бошлаш режалаштирилган. Давлат раҳбари тақдимот давомида лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини таъминлаш, замонавий технологияларни кенг жалб этиш ҳамда аҳолини сифатли нефть маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш юзасидан тегишли кўрсатмалар берди.

Сизнингча, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводининг модернизация қилиниши ички бозордаги ёқилғи нархи ва сифатига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Иқтисодиёт янгиликлари