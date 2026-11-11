Путин Лукашенкони уйига кечки овқатга таклиф қилди: Учрашувнинг асосий тафсилотлари
Россия Президенти Владимир Путин ва Беларусь раҳбари Александр Лукашенко ўртасида Москвада расмий бўлмаган мулоқот бўлиб ўтди. Музокаралардан сўнг Владимир Путин белорус ҳамкасбини ўз уйида кечки овқат устида суҳбатни давом эттиришга шахсан таклиф қилди.
Гуманитар ҳамкорлик ва хавфсизлик масалалари
Икки давлат раҳбарларининг учрашувида хавфсизлик соҳасидаги икки томонлама ҳамкорлик ҳамда Украина можароси билан боғлиқ гуманитар масалалар муҳокама қилинди. Владимир Путин Александр Лукашенкога Украина йўналишидаги гуманитар алмашинувларни ташкил этишда кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдириб, Москва бу ишларни юқори баҳолашини таъкидлади.
Ўз навбатида, Александр Лукашенко Россия президентига республика хавфсизлигини таъминлаш бўйича эришилган келишувлар ўз вақтида бажарилаётгани учун миннатдорлик билдирди. Беларусь етакчиси мамлакат замонавий қурол-яроғ турларини тўлиқ ўзлаштирганини ва украин можароси тажрибасини ҳисобга олган ҳолда ҳарбий тайёргарликни кучайтирганини маълум қилди.
«Беларусь энг замонавий қуролларни ўзлаштирди. Бизда кўнгиллилар отрядидан тортиб мунтазам армиягача бўлган тўлақонли жанговар бўлинмалар шакллантирилган», — деди Александр Лукашенко.
Учрашув ва ҳамкорлик параметрлари
Расмий маълумотлар ва тафсилотлар
Учрашув санаси ва формати
2026 йил 10 ноябрь, расмий бўлмаган мулоқот ва уйдаги кечки овқат
Муҳокама қилинган асосий мавзулар
Хавфсизлик, гуманитар алмашинувлар ва иқтисодий алоқалар
Ҳарбий соҳадаги янгиликлар
Беларусь энг замонавий қуролларни ўзлаштириб, тўлақонли жанговар бўлинмалар тузди
Иқтисодий кўрсаткич
Икки мамлакат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 21 фоизга ўсди
Кечки овқат таклифи
Владимир Путин Лукашенкога расмий суҳбатдан сўнг уйида меҳмон бўлишни таклиф қилди
«Сиёсий ва ҳарбий соҳадаги мустаҳкам ҳамкорлик фонида Россия ва Беларусь ўртасидаги иқтисодий кўрсаткичлар ҳам сезиларли даражада ошиб бормоқда».
Товар айирбошлаш ҳажмининг 21 фоизлик ўсиши
Мулоқот чоғида нафақат ҳарбий-сиёсий, балки иқтисодий масалаларга ҳам эътибор қаратилди. Александр Лукашенконинг сўзларига кўра, жорий даврда Россия ва Беларусь ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 21 фоизга ошган. Бу қардош мамлакатлар ўртасидаги интеграция ва савдо-иқтисодий алоқалар юқори суръатда ривожланаётганини кўрсатади.
Учрашувнинг расмий бўлмаган руҳда давом этгани ва раҳбарларнинг уй шароитидаги кечки овқатда муҳим минтақавий масалаларни муҳокама қилиши икки мамлакат ўртасидаги иттифоқчилик муносабатларининг нақадар яқин эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Россия ва Беларусь ўртасидаги ҳарбий-сиёсий ва иқтисодий интеграциянинг кучайиши минтақадаги умумий хавфсизликка қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…