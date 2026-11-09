Эркакларни ўғирлаб, урушга жўнатишган: Екатеринбургда яширин жиноий тармоқ фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Екатеринбургда ҳимоясиз эркакларни алдаб, куч ишлатиш йўли билан Украинадаги ҳарбий ҳаракатларга жўнатган жиноий гуруҳ фош этилди.
- Етти нафар айбланувчидан иборат ушбу уюшган тармоқ жабрланувчиларнинг ҳарбий тўловлари ҳамда ҳалок бўлганлик учун бериладиган компенсацияларни ўзлаштириш мақсадида 12 та одам ўғирлаш ва товламачилик ҳолатини содир этган.
Россиянинг Екатеринбург шаҳрида одамларни алдаб, ўғирлаб ва куч ишлатиб Украинадаги ҳарбий ҳаракатларга юбориш билан шуғулланган жиноий гуруҳ фош этилди. Мазкур тармоқ аъзолари Россия Мудофаа вазирлиги томонидан ҳарбийларга ажратиладиган бир марталик тўловлар ва ҳалок бўлганлик учун бериладиган миллионлаб рубллик компенсацияларни қўлга киритишни ўзларига «даромад манбаи» қилиб олган.
Ҳозирда Россия Ички ишлар вазирлиги ҳамда ФСБ ҳамкорлигида қўлга олинган етти нафар айбланувчи устидан суд жараёни расман бошланди.
Қурбонлар қандай танланган ва уларга қандай тузоқ қўйилган?
Жиноятчилар ўз қурбонларини танлашда ўта пухта ва шафқатсиз стратегияга суянган:
Ҳимоясиз қатлам нишонда: Гуруҳ асосан молиявий қийинчиликка дуч келган, доимий иш жойи ва даромади йўқ, шунингдек, уйсиз ёки ичкиликка қарам бўлган, яқинлари изламайдиган ҳимоясиз эркакларни топган;
Вақтинчалик бошпана алдови: Уларга дастлаб ёрдам кўрсатиш, бепул турар жой ва иссиқ овқат бериш ваъда қилинган;
Калтаклаш ва мажбурий шартнома: Қурбонлар тузоққа тушганидан сўнг уларга нисбатан жисмоний куч, калтаклаш ва руҳий таҳдидлар қўлланилган. Натижада эркаклар Россия Мудофаа вазирлиги билан контракт тузишга мажбурланган.
Миллионлаб рубль ва сохта никоҳлар схемаси
Жиноий уюшманинг асосий мақсади давлат томонидан фронтга йўл олаётган аскарларга бериладиган катта миқдордаги маблағларни тўлиқ ўзлаштириш бўлган:
Банк ҳисобларига кириш: Гуруҳ аъзолари жабрланувчилар номига банк карталари очтириб, ҳисобларни бошқариш учун нотариал ишончномалар расмийлаштирган. Шу орқали барча кўчирмалар ва ойлик маошлар бевосита жиноятчиларнинг чўнтагига тушган;
Компенсация учун фиктив никоҳ: Гуруҳ таркибидаги аёллар жангчи жароҳат олган ёки фронтда ҳалок бўлган тақдирда бериладиган катта кўламдаги суғурта ва компенсация пулларини (тўлиқ қонуний меросхўр сифатида) олиш учун жабрланувчилар билан сохта никоҳлар ҳам тузган.
Жиноий тармоқ фаолияти рақамларда
Кўрсаткич / Йўналиш
Тафсилотлар
Аҳамияти / Оқибати
Жиноий гуруҳ таркиби
7 нафар аъзо (эркаклар ва аёллар)
Уюшган тармоқ сифатида ҳаракат қилган
Айблов эпизодлари
12 та одам ўғирлаш ва товламачилик ҳолати
Кўп сонли жабрланувчилар мавжудлиги тасдиқланди
Мусодара қилинган далиллар
Ўнлаб телефонлар, СИМ-карталар, бегона банк карталари
Ҳисобларни бошқариш далиллари ашёвий далил сифатида олинди
Ҳибсга олган идоралар
Россия ИИВ ва ФСБ
Махсус амалиёт билан зарарсизлантирилди
Суд ва жазо муқаррарлиги
Тинтувлар давомида олинган ҳужжатлар, банк карталари ва жабрланувчиларнинг кўрсатмалари асосида суд иши очилган. Уюшган гуруҳ аъзоларига нисбатан одам ўғирлаш, эркинликдан маҳрум қилиш ва ўта йирик миқдордаги товламачилик моддалари бўйича айблов эълон қилинган бўлиб, уларни узоқ йиллик қамоқ жазоси кутмоқда.
Изоҳлар 0
…