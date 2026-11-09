Эркакларни ўғирлаб, урушга жўнатишган: Екатеринбургда яширин жиноий тармоқ фош бўлди

·61·Дунё
Эркакларни ўғирлаб, урушга жўнатишган: Екатеринбургда яширин жиноий тармоқ фош бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Екатеринбургда ҳимоясиз эркакларни алдаб, куч ишлатиш йўли билан Украинадаги ҳарбий ҳаракатларга жўнатган жиноий гуруҳ фош этилди.
  • Етти нафар айбланувчидан иборат ушбу уюшган тармоқ жабрланувчиларнинг ҳарбий тўловлари ҳамда ҳалок бўлганлик учун бериладиган компенсацияларни ўзлаштириш мақсадида 12 та одам ўғирлаш ва товламачилик ҳолатини содир этган.

Россиянинг Екатеринбург шаҳрида одамларни алдаб, ўғирлаб ва куч ишлатиб Украинадаги ҳарбий ҳаракатларга юбориш билан шуғулланган жиноий гуруҳ фош этилди. Мазкур тармоқ аъзолари Россия Мудофаа вазирлиги томонидан ҳарбийларга ажратиладиган бир марталик тўловлар ва ҳалок бўлганлик учун бериладиган миллионлаб рубллик компенсацияларни қўлга киритишни ўзларига «даромад манбаи» қилиб олган.

Ҳозирда Россия Ички ишлар вазирлиги ҳамда ФСБ ҳамкорлигида қўлга олинган етти нафар айбланувчи устидан суд жараёни расман бошланди.

Қурбонлар қандай танланган ва уларга қандай тузоқ қўйилган?

Жиноятчилар ўз қурбонларини танлашда ўта пухта ва шафқатсиз стратегияга суянган:

  • Ҳимоясиз қатлам нишонда: Гуруҳ асосан молиявий қийинчиликка дуч келган, доимий иш жойи ва даромади йўқ, шунингдек, уйсиз ёки ичкиликка қарам бўлган, яқинлари изламайдиган ҳимоясиз эркакларни топган;

  • Вақтинчалик бошпана алдови: Уларга дастлаб ёрдам кўрсатиш, бепул турар жой ва иссиқ овқат бериш ваъда қилинган;

  • Калтаклаш ва мажбурий шартнома: Қурбонлар тузоққа тушганидан сўнг уларга нисбатан жисмоний куч, калтаклаш ва руҳий таҳдидлар қўлланилган. Натижада эркаклар Россия Мудофаа вазирлиги билан контракт тузишга мажбурланган.

Миллионлаб рубль ва сохта никоҳлар схемаси

Жиноий уюшманинг асосий мақсади давлат томонидан фронтга йўл олаётган аскарларга бериладиган катта миқдордаги маблағларни тўлиқ ўзлаштириш бўлган:

  • Банк ҳисобларига кириш: Гуруҳ аъзолари жабрланувчилар номига банк карталари очтириб, ҳисобларни бошқариш учун нотариал ишончномалар расмийлаштирган. Шу орқали барча кўчирмалар ва ойлик маошлар бевосита жиноятчиларнинг чўнтагига тушган;

  • Компенсация учун фиктив никоҳ: Гуруҳ таркибидаги аёллар жангчи жароҳат олган ёки фронтда ҳалок бўлган тақдирда бериладиган катта кўламдаги суғурта ва компенсация пулларини (тўлиқ қонуний меросхўр сифатида) олиш учун жабрланувчилар билан сохта никоҳлар ҳам тузган.

Жиноий тармоқ фаолияти рақамларда

Кўрсаткич / Йўналиш

Тафсилотлар

Аҳамияти / Оқибати

Жиноий гуруҳ таркиби

7 нафар аъзо (эркаклар ва аёллар)

Уюшган тармоқ сифатида ҳаракат қилган

Айблов эпизодлари

12 та одам ўғирлаш ва товламачилик ҳолати

Кўп сонли жабрланувчилар мавжудлиги тасдиқланди

Мусодара қилинган далиллар

Ўнлаб телефонлар, СИМ-карталар, бегона банк карталари

Ҳисобларни бошқариш далиллари ашёвий далил сифатида олинди

Ҳибсга олган идоралар

Россия ИИВ ва ФСБ

Махсус амалиёт билан зарарсизлантирилди

Суд ва жазо муқаррарлиги

Тинтувлар давомида олинган ҳужжатлар, банк карталари ва жабрланувчиларнинг кўрсатмалари асосида суд иши очилган. Уюшган гуруҳ аъзоларига нисбатан одам ўғирлаш, эркинликдан маҳрум қилиш ва ўта йирик миқдордаги товламачилик моддалари бўйича айблов эълон қилинган бўлиб, уларни узоқ йиллик қамоқ жазоси кутмоқда.

ЕкатеринбургРоссия Мудофаа вазирлигиФСБУкраина уруши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қувват олаётган телефон 46 ёшли аёлнинг ўлимига сабаб бўлдиҚувват олаётган телефон 46 ёшли аёлнинг ўлимига сабаб бўлдиБугун 19:53Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиРоссияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетди26 октябр 13:08Дмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилиндиДмитрий Бивол ва Каллум Смит тўқнашуви расман эълон қилинди13 октябр 06:57WBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқдаWBO камари хавф остидами? Россиялик жаҳон чемпиони Дмитрий Бивол рингга қайтмоқда8 октябр 22:01Головиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этдиГоловиндан дубль: Россия Эронни ишончли ҳисобда мағлуб этди30 сентябр 07:46Москвада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқдаМосквада Британия элчихонасини қўриқлаган жосус ушланди: У элчига суиқасдда айбланмоқда10 сентябр 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда