Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқда

·19·Дунё
Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқда
Қисқача

Германияда ҳарбий тайёргарликдан ўтаётган айрим украиналик хизматчилар ўқув марказларини ўзбошимчалик билан тарк этиб, ўз бўлинмаларига қайтмаган. Дие Зеит маълумотларига кўра, фақат Саксония-Анхалт федерал ерининг ўзида бундай ҳолатлар 80 га яқин бўлган, Германия бўйича эса уларнинг сони юзлаб бўлиши мумкин.

Германияда ҳарбий тайёргарликдан ўтаётган айрим украиналик хизматчилар ўзбошимчалик билан ўқув марказларини тарк этиб, ўз бўлинмаларига қайтмаган. Бу ҳақда Die Zeit нашри хабар берди.

Маълумотларга кўра, бундай ҳолатлар сони Германия расмийлари тасдиқлаганидан кўра кенгроқ бўлиши мумкин.

Саксония-Анхалтда 80 га яқин ҳолат

Die Zeit маълумотларига кўра, фақат Саксония-Анхалт федерал ерининг ўзида 80 га яқин украиналик ҳарбий хизматчи ўқув жойини ўзбошимчалик билан тарк этган.

Нашр бутун Германия бўйича бундай ҳолатларга дуч келган ҳарбийлар сони юзлаб бўлиши мумкинлигини ёзмоқда.

Германияда 29 мингга яқин украиналик ҳарбий тайёргарликдан ўтган

2022 йилдан буён Германия ҳудудида украиналик ҳарбий хизматчилар учун кенг кўламли тайёргарлик дастурлари амалга оширилмоқда.

Кўрсаткич

Маълумот

Тайёргарликдан ўтган ҳарбийлар

29 мингга яқин

Ўқув объектлари

60 га яқин

Қайд этилган ҳолатлар

Германия бўйича юзлаб бўлиши мумкин

Саксония-Анхалтда

80 га яқин

Германия Мудофаа вазирлиги ҳарбийларнинг ўқув жойларини рухсатсиз тарк этиш ҳолатлари мавжудлигини тасдиқлаган. Бироқ мамлакат миқёсида уларнинг ягона статистикаси юритилмаётгани айтилган.

Айрим ҳарбийлар Германияда қолиши мумкин

Die Zeit таъкидлашича, ўқув жойини тарк этган айрим украиналик ҳарбийлар Германияда қолишга ҳаракат қилиши мумкин.

Жумладан, улар бошпана сўраш имкониятини кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас. Аммо Германияда ҳимоя мақомига эга бўлиш учун ариза берувчи ватанига қайтган тақдирда таъқиб ёки жиддий таҳдидга дуч келишини асослаши керак.

Ҳолат Украина учун ҳам жиддий масала

Украиналик ҳарбийларнинг Германиядаги тайёргарлик жараёнини ўзбошимчалик билан тарк этиши нафақат Германиядаги ўқув дастурлари, балки Украина армияси учун ҳам муаммо туғдириши мумкин.

Айниқса, Германияда ҳарбий мутахассислар тайёрлашга катта ресурс сарфланаётган бир шароитда, ўқув жараёнини якунламасдан бўлинмага қайтмаслик ҳолатлари дастур самарадорлиги ҳақида саволларни юзага келтирмоқда.

ГерманияУкраинаДи Цайт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олди«Уруш қимматлашди, энг катта муаммо — пул»: Зеленский мудофаадаги танқисликни тан олдиКеча, 23:50Зеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиЗеленский иттифоқчилардан Patriot ракеталарини сўради ва Россияга таҳдид қилдиКеча, 23:20Мария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиМария Захарова Ғарбнинг геосиёсий мақсадлари ҳақида баёнот бердиКеча, 23:12Банк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувБанк ходимининг ишдан бўшатилиши талаби ва Киевдаги янги коррупцион шов-шувКеча, 23:05Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Украина учун энг катта муаммо: баллистик ракета таҳдиди кучаймоқда...Кеча, 22:56Метро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиМетро ичида челакдан ўнлаб илонсимон балиқлар сочилиб кетдиКеча, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди