Германияда украиналик ҳарбийлар ўқув жойларини тарк этмоқда
Германияда ҳарбий тайёргарликдан ўтаётган айрим украиналик хизматчилар ўқув марказларини ўзбошимчалик билан тарк этиб, ўз бўлинмаларига қайтмаган. Дие Зеит маълумотларига кўра, фақат Саксония-Анхалт федерал ерининг ўзида бундай ҳолатлар 80 га яқин бўлган, Германия бўйича эса уларнинг сони юзлаб бўлиши мумкин.
Германияда ҳарбий тайёргарликдан ўтаётган айрим украиналик хизматчилар ўзбошимчалик билан ўқув марказларини тарк этиб, ўз бўлинмаларига қайтмаган. Бу ҳақда Die Zeit нашри хабар берди.
Маълумотларга кўра, бундай ҳолатлар сони Германия расмийлари тасдиқлаганидан кўра кенгроқ бўлиши мумкин.
Саксония-Анхалтда 80 га яқин ҳолат
Die Zeit маълумотларига кўра, фақат Саксония-Анхалт федерал ерининг ўзида 80 га яқин украиналик ҳарбий хизматчи ўқув жойини ўзбошимчалик билан тарк этган.
Нашр бутун Германия бўйича бундай ҳолатларга дуч келган ҳарбийлар сони юзлаб бўлиши мумкинлигини ёзмоқда.
Германияда 29 мингга яқин украиналик ҳарбий тайёргарликдан ўтган
2022 йилдан буён Германия ҳудудида украиналик ҳарбий хизматчилар учун кенг кўламли тайёргарлик дастурлари амалга оширилмоқда.
Кўрсаткич
Маълумот
Тайёргарликдан ўтган ҳарбийлар
29 мингга яқин
Ўқув объектлари
60 га яқин
Қайд этилган ҳолатлар
Германия бўйича юзлаб бўлиши мумкин
Саксония-Анхалтда
80 га яқин
Германия Мудофаа вазирлиги ҳарбийларнинг ўқув жойларини рухсатсиз тарк этиш ҳолатлари мавжудлигини тасдиқлаган. Бироқ мамлакат миқёсида уларнинг ягона статистикаси юритилмаётгани айтилган.
Айрим ҳарбийлар Германияда қолиши мумкин
Die Zeit таъкидлашича, ўқув жойини тарк этган айрим украиналик ҳарбийлар Германияда қолишга ҳаракат қилиши мумкин.
Жумладан, улар бошпана сўраш имкониятини кўриб чиқиши эҳтимолдан холи эмас. Аммо Германияда ҳимоя мақомига эга бўлиш учун ариза берувчи ватанига қайтган тақдирда таъқиб ёки жиддий таҳдидга дуч келишини асослаши керак.
Ҳолат Украина учун ҳам жиддий масала
Украиналик ҳарбийларнинг Германиядаги тайёргарлик жараёнини ўзбошимчалик билан тарк этиши нафақат Германиядаги ўқув дастурлари, балки Украина армияси учун ҳам муаммо туғдириши мумкин.
Айниқса, Германияда ҳарбий мутахассислар тайёрлашга катта ресурс сарфланаётган бир шароитда, ўқув жараёнини якунламасдан бўлинмага қайтмаслик ҳолатлари дастур самарадорлиги ҳақида саволларни юзага келтирмоқда.
…