Россия терма жамоаси бош мураббийи Ўзбекистонга қарши ўйиндан кейин нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда ўтган ўртоқлик учрашувида Россия терма жамоаси Ўзбекистон устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
- Россия бош мураббийи Валерий Карпин жамоасининг биринчи бўлимдаги ўйинидан қониқмаганини ва йўл қўйилган хатоларни танқид қилди.
- Мураббий танаффусдан кейин футболчилар ўйинга шиддат ва энергия қўшгани эвазига вазият ўзгарганини таъкидлади.
Тошкент шаҳрида Ўзбекистон ва Россия миллий жамоалари ўртасида кечган шиддатли ва муросасиз ўртоқлик учрашуви меҳмонларнинг иродали ғалабаси — 3:2 ҳисоби билан якунланди. Дастлабки бўлимда икки тўп фарқи билан ортда қолган россияликлар танаффусдан кейин ҳисобни ўз фойдаларига ўзгартиришга муваффақ бўлишди. Учрашувдан сўнг Россия терма жамоаси бош мураббийи Валерий Карпин Okko эфирида ўйин ҳақидаги ўз фикрларини очиқ баён этди.
«Биринчи бўлимда кўрганларимиз умуман кутганимизга тўғри келмади»
Карпин жамоасининг умумий ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаганини, айниқса биринчи бўлимдаги ҳаракатлар уни ранжитганини яшириб ўтирмади.
«Ўта мамнунман, деб айта олмайман. Эҳтимол, иккинчи бўлимдан қониққандирман, лекин бутун ўйин бўйича эмас. Шахсан менда ижобий ҳислардан кўра салбий томонлари кўпроқ. Биринчи бўлимда кўрганларимиз умуман кутганимизга тўғри келмади. Танаффусда суҳбатлашиб олдик, шундан сўнг ўйинга шиддат ва энергия қўшдик – шундагина ҳаммаси ўз ўрнига тушди», — деди Карпин.
Матбуот учун изоҳлар ва асосий жиҳатлар
Мураббийнинг баҳоси ва фикрлари
Биринчи таймдан норозилик
Кўрилган ўйин кутилмаларга умуман тўғри келмаган, салбий ҳислар кўп
Бурилиш палласи
Танаффусдаги суҳбат ва иккинчи бўлимга қўшилган шиддат ҳамда энергия
Йўл қўйилган хатолар
Голлар деярли ўз дарвозасига уриб юборилган («ўзимизга ўзимиз урдик»)
Келgusи режалар
Навбатдаги ўртоқлик ўйини 17 ноябрь куни Краснодарда Венесуэлага қарши ўтказилади
«Икки голни деярли ўзимизга ўзимиз урдик»
Шунингдек, мураббий жамоаси ўтказиб юборган голларга тўхталиб, йўл қўйилган қўпол хатоларни тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдонда ўзларига қийинчилик туғдириб қўйишган.
«Лекин икки голни деярли ўзимизга ўзимиз урдик, биттасини эмас. Биринчи бўлимда деярли ҳеч нарса ёқмади. Шунга қарамай, ўйлайманки, шу тўрт йил ичида Россия терма жамоаси кучайди. Бу менинг шахсий фикрим, хоҳ қўшилинг, хоҳ йўқ. Бу ерда натижа эмас, умуман ўйин сифати ҳақида гап кетяпти», — дея қўшимча қилди Россия терма жамоаси устози.
Эслатиб ўтамиз, Россия терма жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашуви 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Венесуэла миллий жамоасига қарши бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади.
Сизнингча, Валерий Карпиннинг бундай танқидий фикрлари жамоанинг кейинги ўйинларда янада кучайишига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…