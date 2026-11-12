2:0 ҳисоби қандай бой берилди? Аббос Файзуллаев мағлубият сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия миллий жамоасига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон вакиллари 2:0 ҳисобидаги устунликни бой бериб, мағлубиятга учради.
- Ярим ҳимоячи Аббос Файзуллаевнинг сўзларига кўра, 70-дақиқадан кейин ўйинда кузатилган ўзгаришлар ва ҳимояга ҳаддан ташқари эътибор қаратилиши рақибга имконият яратиб берган.
Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия миллий жамоасига қарши кечган ва 2:0 ҳисобидаги устунликнинг бой берилиши билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг, вакилларимиз ярим ҳимоячиси Аббос Файзуллаев журналистларнинг саволларига жавоб қайтарди. У жамоанинг йўл қўйган хатолари ва мағлубият сабабларини очиқ тан олди.
«70-дақиқадан кейинги ўзгариш бизга панд берди»
Файзуллаевнинг таъкидлашича, ўйин мухлисларга қизиқарли ва шиддатли кўринган бўлса-да, учрашувнинг сўнгги паллаларидаги хатолар якуний натижага салбий таъсир кўрсатган.
«Қизиқарли ўйин бўлди. Фикримча, мухлисларга ҳам маъқул келди. Аммо 70-дақиқадан кейин ўйинимизда ўзгариш бўлди ва бу бизга панд берди. Миллий жамоа йиғинига кўплаб янги ўйинчилар қўшилган. Ўртоқлик баҳсида натижа муҳим эмас. Бундай баҳслар орқали бир-биримизни тушуниб борамиз. Ҳали ўз устимизда ишлашимиз керак бўлган жиҳатлар кўп», — деди ярим ҳимоячи.
Футболчининг изоҳлари
Асосий фикрлар ва хулосалар
Бурилиш нуқтаси
70-дақиқадан кейин ўйинда кузатилган ўзгаришлар
Ҳимоя ва тактика
Ҳимояга кўпроқ эътибор қаратилгани рақибга имконият яратиб берди
Жамоавий жавобгарлик
Мағлубиятда бир кишини айбдор қилиб бўлмайди, бу жамоавий мағлубият
Ўртоқлик ўйинининг фойдаси
Янги ўйинчиларнинг қўшилиши ва бир-бирини тушуниб бориш учун муҳим тажриба
«Ҳимояга кўпроқ эътибор қаратганимиздан рақиб фойдаланди»
Ҳужумкор ўйин бошланганида меҳмонларда имконият бўлмагани, аммо кейинчалик ҳимояга ўтиб кетиш хато бўлганини ярим ҳимоячи алоҳида эътироф этди.
«Ўйлашимча, ҳимояга кўпроқ эътибор қаратганимиздан рақиб фойдаланди. Биринчи ва иккинчи бўлим бошида ҳужумларни кўпайтирдик. Бундай ҳолатда меҳмонларда гол уриш учун вазият юзага келмаганди. Нима бўлганда ҳам ўзимизнинг хатоларимиз сабаб ютқаздик. Мағлубиятда бир кишини айбдор қила олмаймиз. Жамоавий бўлиб ҳимояландик. Мағлубиятдан етарлича хулоса қилишимиз мумкин», — дея қўшимча қилди Аббос Файзуллаев.
Сизнингча, Аббос Файзуллаев таъкидлаганидек, бу каби ўртоқлик ўйинларидаги хатолар келажакдаги расмий баҳсларда ижобий натижа кўрсатиш учун қандай ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…