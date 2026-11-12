2:0 ҳисоби қандай бой берилди? Аббос Файзуллаев мағлубият сабабларини очиқлади

1 дақиқа ўқиш71
2:0 ҳисоби қандай бой берилди? Аббос Файзуллаев мағлубият сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия миллий жамоасига қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида Ўзбекистон вакиллари 2:0 ҳисобидаги устунликни бой бериб, мағлубиятга учради.
  • Ярим ҳимоячи Аббос Файзуллаевнинг сўзларига кўра, 70-дақиқадан кейин ўйинда кузатилган ўзгаришлар ва ҳимояга ҳаддан ташқари эътибор қаратилиши рақибга имконият яратиб берган.

Тошкентдаги «Пахтакор» стадионида Россия миллий жамоасига қарши кечган ва 2:0 ҳисобидаги устунликнинг бой берилиши билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг, вакилларимиз ярим ҳимоячиси Аббос Файзуллаев журналистларнинг саволларига жавоб қайтарди. У жамоанинг йўл қўйган хатолари ва мағлубият сабабларини очиқ тан олди.

«70-дақиқадан кейинги ўзгариш бизга панд берди»

Файзуллаевнинг таъкидлашича, ўйин мухлисларга қизиқарли ва шиддатли кўринган бўлса-да, учрашувнинг сўнгги паллаларидаги хатолар якуний натижага салбий таъсир кўрсатган.

«Қизиқарли ўйин бўлди. Фикримча, мухлисларга ҳам маъқул келди. Аммо 70-дақиқадан кейин ўйинимизда ўзгариш бўлди ва бу бизга панд берди. Миллий жамоа йиғинига кўплаб янги ўйинчилар қўшилган. Ўртоқлик баҳсида натижа муҳим эмас. Бундай баҳслар орқали бир-биримизни тушуниб борамиз. Ҳали ўз устимизда ишлашимиз керак бўлган жиҳатлар кўп», — деди ярим ҳимоячи.

Футболчининг изоҳлари

Асосий фикрлар ва хулосалар

Бурилиш нуқтаси

70-дақиқадан кейин ўйинда кузатилган ўзгаришлар

Ҳимоя ва тактика

Ҳимояга кўпроқ эътибор қаратилгани рақибга имконият яратиб берди

Жамоавий жавобгарлик

Мағлубиятда бир кишини айбдор қилиб бўлмайди, бу жамоавий мағлубият

Ўртоқлик ўйинининг фойдаси

Янги ўйинчиларнинг қўшилиши ва бир-бирини тушуниб бориш учун муҳим тажриба

«Ҳимояга кўпроқ эътибор қаратганимиздан рақиб фойдаланди»

Ҳужумкор ўйин бошланганида меҳмонларда имконият бўлмагани, аммо кейинчалик ҳимояга ўтиб кетиш хато бўлганини ярим ҳимоячи алоҳида эътироф этди.

  • «Ўйлашимча, ҳимояга кўпроқ эътибор қаратганимиздан рақиб фойдаланди. Биринчи ва иккинчи бўлим бошида ҳужумларни кўпайтирдик. Бундай ҳолатда меҳмонларда гол уриш учун вазият юзага келмаганди. Нима бўлганда ҳам ўзимизнинг хатоларимиз сабаб ютқаздик. Мағлубиятда бир кишини айбдор қила олмаймиз. Жамоавий бўлиб ҳимояландик. Мағлубиятдан етарлича хулоса қилишимиз мумкин», — дея қўшимча қилди Аббос Файзуллаев.

Сизнингча, Аббос Файзуллаев таъкидлаганидек, бу каби ўртоқлик ўйинларидаги хатолар келажакдаги расмий баҳсларда ижобий натижа кўрсатиш учун қандай ёрдам беради? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари