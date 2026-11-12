Мағлубият сабаблари: Фабио Каннаварои матбуот анжуманида нималарни очиқлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Россия терма жамоасидан учралган 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида жамоавий масъулият ҳақида гапирди.
- Мураббий россиялик футболчи Алексей Батраковнинг юқори салоҳиятини эътироф этиб, Абдуқодир Ҳусановнинг йўқлиги мағлубиятга асосий сабаб бўлмаганини таъкидлади.
Россия терма жамоасига қарши кечган ва ақл бовар қилмайдиган драматик тарзда 2:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунланган ўртоқлик учрашувидан сўнг, Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида иштирок этди. Таниқли мутахассис журналистларнинг саволларига жавоб берар экан, Батраковнинг ўйини, Абдуқодир Ҳусанов ҳақидаги фикрлари ҳамда йўл қўйилган хатоларга алоҳида тўхталиб ўтди.
Батраковнинг салоҳияти ва Ҳусанов ҳақидаги савол
Матбуот анжумани чоғида россиялик футболчи Алексей Батраковнинг ҳаракатлари ҳақида сўралганда, Каннаваро унинг юқори салоҳиятини эътироф этди:
«Шубҳасиз, яхши футболчи. Айниқса, вазиятларни ҳис қилиш, қисқа ва узун пасларда яхши ҳаракат қилади. Унинг келажаги порлоқ ўйинчи деб биламан», — деди бош мураббий.
Шунингдек, журналистларнинг «Абдуқодир Ҳусанов бўлганида 2:0 ҳисобини сақлаб қолган бўлармидик?» деган саволига мураббий кескин муносабат билдирди:
«Очиғи, бундай турдаги саволларни ёқтирмайман. Ҳусанов яхши футболчи. Аммо у бўлган вақтида ҳам мағлубиятга учраганмиз. Бугун майдонда ҳаракат қилган бошқа ёш ўйинчиларимиз ҳам яхши ўйин намойиш этишди. Ҳусанов топ ўйинчи. Шунга қарамай, мен майдондаги ўйинчиларимга тўлиқ ишонаман».
Матбуот анжуманининг асосий бандлари
Мураббийнинг фикрлари
Батраковга баҳо
Қисқа ва узун пасларда кучли, келажаги порлоқ футболчи
Абдуқодир Ҳусанов
Топ ўйинчи, аммо мағлубиятда муайян бир футболчи эмас, бутун жамоа айбдор
Ўйин режаси
Юқори прессинг ва рақибга босим ўтказиш ўзгармади
Захира ва руҳият
Захирадан тушганларнинг руҳий ҳолати ва жамоавий масъулият
«Захирадан тушганлар айбдор эмас, бутун жамоа ютқазди»
Ўйин давомидаги тактик режалар ва захирадан майдонга тушган футболчиларнинг ҳаракатлари ҳақида гапираркан, италиялик мутахассис ҳисоб 2:0 бўлиб турган вақтда футболда энг хавфли вазият юзага келишини таъкидлади.
«Захирадан ўйинчи туширишда асосий муаммо уларнинг руҳий ҳолатида эди. Бу йигитлар ҳисоб 2:0 бўлиб турган вақтида ўйинга қўшилишди. Мағлубиятимизда Диёр ёки захирадан тушганлар айбдор эмас. Бутун жамоа ютқазди. Бироз ачиндим, сабаби захирадан тушганлар жонини беришди, кўп югуришди. Бироқ футбол ҳар доим ҳам адолатли якунланмайди», — деди Каннаваро.
Шунингдек, мураббий бу баҳс ёш футболчилар учун катта тажриба бўлгани ва хатолар устида ишлашда давом этишини қўшимча қилди.
Сизнингча, Фабио Каннаваро жамоадаги қайси камчиликларни биринчи навбатда бартараф этиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…