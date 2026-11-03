Эверестда мудҳиш ҳалокат: 4 200 метр баландликда икки вертолёт тўқнашиб кетди (видео)

·71·Дунё
Эверестда мудҳиш ҳалокат: 4 200 метр баландликда икки вертолёт тўқнашиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Непалнинг Пхериче қишлоғидаги вертолёт майдончасида Фиштаил Air ва Дйнастй Air компанияларига тегишли икки вертолётнинг тўқнашуви оқибатида бир киши ҳалок бўлди ва уч киши жароҳат олди.
  • Дастлабки суриштирувларга кўра, 4 200–4 371 метр баландликда юз берган фожияга учувчилар ўртасидаги нотўғри мулоқот ва ўзаро тушунмовчилик сабаб бўлган.

Непалда, дунёнинг энг баланд чўққиси бўлмиш Эверест этакларида инсон ўлими билан якунланган оғир авиаҳалокат содир бўлди. Денгиз сатҳидан қарийб 4 200–4 371 метр баландликда, Эверест базавий лагеридан бир оз пастроқда жойлашган Пхериче (Pheriche) қишлоғидаги вертолёт майдончасида иккита тижорий ҳаво кемаси қўниш чоғида ўзаро тўқнашиб кетди.

Мазкур фожиа оқибатида бир сайёҳ ҳалок бўлди, яна уч киши оғир жароҳатлар олди.

Ҳалокат қандай юз берди: Парракларнинг ҳаводаги тўқнашуви

Видеотасвирларда икки вертолётнинг майдончага яқинлашиш ва ерга қўниш лаҳзалари ҳамда ундан сўнг юз берган ҳалокат аниқ акс этган:

  • Учувчилар ўртасидаги тушунмовчилик: Дастлабки суриштирувларга кўра, тўқнашувга учувчилар ўртасидаги нотўғри мулоқот ва ўзаро тушунмовчилик сабаб бўлган. Мазкур баландликдаги майдонча Лукла аэропорти диспетчерлик минораси назорат ҳудудидан ташқарида бўлгани боис, экипажлар очиқ радиоалоқа орқали мустақил ҳаракат қилишлари лозим эди;

  • Парраклар тўқнашуви ва қулаш: Бир вертолёт қорли майдонга қўнаётган пайтда иккинчиси унга ҳаддан ташқари яқинлашган ва айланаётган парраклар бир-бирига тегиб кетган. Оқибатда ҳаво кемалари қаттиқ силкиниб, қор қоплаган ерга қулаб тушган ва бўлакларга бўлиниб кетган;

  • Иштирок этган компаниялар: Ҳалокатга Непалнинг хусусий Fishtail Air ва Dynasty Air авиакомпанияларига тегишли вертолётлар учраган. Уларнинг бири тоғдан эвакуация қилинаётган сайёҳларни ташиётган бўлса, иккинчиси экспедиция юклари билан банд бўлган.

Қурбонлар, жароҳатланганлар ва мавсумий тиғизлик

Ҳодиса ортидан қутқарув ва тиббий ёрдам кўрсатиш ишлари зудлик билан ташкил этилди:

  • Бир сайёҳ қурбон бўлди: Fishtail Air вертолёти бортида бўлган 47 ёшли Ҳиндистон фуқароси олган тан жароҳатлари туфайли воқеа жойида вафот этди;

  • Жароҳатланганлар Катмандуга юборилди: Шу кемадаги яна бир сайёҳ — Янги Зеландия фуқароси ҳамда иккала вертолётнинг учувчилари турли даражадаги оғир жароҳатлар билан мамлакат пойтахти Катмандудаги марказий шифохонага эвакуация қилинди;

  • Мавсум авжидаги босим: Айни пайтда Ҳимолой тоғларида кузги треккинг мавсуми авжида. Яқинда ёққан кучли қордан сўнг об-ҳаво очилиши биланоқ минглаб альпинистлар ва сайёҳларнинг тоққа оқиб келиши Пхериче ва Лукла атрофидаги вертолёт рейслари қатновини бир неча баробарга ошириб юборган.

Айни пайтда Непал фуқаро авиацияси бошқармаси томонидан парвоз хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши юзасидан расмий текширув комиссияси тузилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

НепалЭверестFishtail AirDynasty Air
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиЭверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилди4 июн 22:51Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараЭверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзара13 сентябр 23:32Непалда улкан кўчки тоғнинг бир қисмини дарёга ағдариб юборди (видео)Непалда улкан кўчки тоғнинг бир қисмини дарёга ағдариб юборди (видео)29 сентябр 11:43Олимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқладиОлимлар Непал ва Тибетдаги даҳшатли фожианинг асл сабабини очиқлади18 сентябр 16:25Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолди31 август 11:59Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?12 июл 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди