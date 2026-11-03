Эверестда мудҳиш ҳалокат: 4 200 метр баландликда икки вертолёт тўқнашиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Непалнинг Пхериче қишлоғидаги вертолёт майдончасида Фиштаил Air ва Дйнастй Air компанияларига тегишли икки вертолётнинг тўқнашуви оқибатида бир киши ҳалок бўлди ва уч киши жароҳат олди.
- Дастлабки суриштирувларга кўра, 4 200–4 371 метр баландликда юз берган фожияга учувчилар ўртасидаги нотўғри мулоқот ва ўзаро тушунмовчилик сабаб бўлган.
Непалда, дунёнинг энг баланд чўққиси бўлмиш Эверест этакларида инсон ўлими билан якунланган оғир авиаҳалокат содир бўлди. Денгиз сатҳидан қарийб 4 200–4 371 метр баландликда, Эверест базавий лагеридан бир оз пастроқда жойлашган Пхериче (Pheriche) қишлоғидаги вертолёт майдончасида иккита тижорий ҳаво кемаси қўниш чоғида ўзаро тўқнашиб кетди.
Мазкур фожиа оқибатида бир сайёҳ ҳалок бўлди, яна уч киши оғир жароҳатлар олди.
Ҳалокат қандай юз берди: Парракларнинг ҳаводаги тўқнашуви
Видеотасвирларда икки вертолётнинг майдончага яқинлашиш ва ерга қўниш лаҳзалари ҳамда ундан сўнг юз берган ҳалокат аниқ акс этган:
Учувчилар ўртасидаги тушунмовчилик: Дастлабки суриштирувларга кўра, тўқнашувга учувчилар ўртасидаги нотўғри мулоқот ва ўзаро тушунмовчилик сабаб бўлган. Мазкур баландликдаги майдонча Лукла аэропорти диспетчерлик минораси назорат ҳудудидан ташқарида бўлгани боис, экипажлар очиқ радиоалоқа орқали мустақил ҳаракат қилишлари лозим эди;
Парраклар тўқнашуви ва қулаш: Бир вертолёт қорли майдонга қўнаётган пайтда иккинчиси унга ҳаддан ташқари яқинлашган ва айланаётган парраклар бир-бирига тегиб кетган. Оқибатда ҳаво кемалари қаттиқ силкиниб, қор қоплаган ерга қулаб тушган ва бўлакларга бўлиниб кетган;
Иштирок этган компаниялар: Ҳалокатга Непалнинг хусусий Fishtail Air ва Dynasty Air авиакомпанияларига тегишли вертолётлар учраган. Уларнинг бири тоғдан эвакуация қилинаётган сайёҳларни ташиётган бўлса, иккинчиси экспедиция юклари билан банд бўлган.
Қурбонлар, жароҳатланганлар ва мавсумий тиғизлик
Ҳодиса ортидан қутқарув ва тиббий ёрдам кўрсатиш ишлари зудлик билан ташкил этилди:
Бир сайёҳ қурбон бўлди: Fishtail Air вертолёти бортида бўлган 47 ёшли Ҳиндистон фуқароси олган тан жароҳатлари туфайли воқеа жойида вафот этди;
Жароҳатланганлар Катмандуга юборилди: Шу кемадаги яна бир сайёҳ — Янги Зеландия фуқароси ҳамда иккала вертолётнинг учувчилари турли даражадаги оғир жароҳатлар билан мамлакат пойтахти Катмандудаги марказий шифохонага эвакуация қилинди;
Мавсум авжидаги босим: Айни пайтда Ҳимолой тоғларида кузги треккинг мавсуми авжида. Яқинда ёққан кучли қордан сўнг об-ҳаво очилиши биланоқ минглаб альпинистлар ва сайёҳларнинг тоққа оқиб келиши Пхериче ва Лукла атрофидаги вертолёт рейслари қатновини бир неча баробарга ошириб юборган.
Айни пайтда Непал фуқаро авиацияси бошқармаси томонидан парвоз хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши юзасидан расмий текширув комиссияси тузилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Изоҳлар 0
…