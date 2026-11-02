Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилди

·67·Дунё
Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳурмуз бўғозида иккита йирик нефт танкери сувости денгиз миналарига урилиб, портлаб кетди.
  • Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси маълумотига кўра, кемалар АҚШ кўмагида радарлардан яшириниб, ноқонуний маршрут бўйлаб ҳаракатланган.
  • Портлашлар оқибатида супертанкерлардан бирида кучли ёнғин содир бўлди ва кемалар ҳаракати тўхтатилди.
  • Ҳозирча жабрланганлар ва танкерларнинг қайси давлатга тегишли экани ҳақида расмий маълумот берилмади.

Жаҳон нефть савдоси ва глобал денгиз транзитининг асосий қон томири ҳисобланган стратегик Ҳурмуз бўғозида ниҳоятда хавфли ва жиддий ҳодиса юз берди. Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) иккита йирик нефть танкери сувости денгиз миналарига бориб урилиб, портлаб кетганини расман эълон қилди.

Эроннинг давлат расмий ахборот агентлиги IRNA тақдим этган маълумотларга кўра, кучли портлаш оқибатида сув усти кемаларидан бири — улкан супертанкерда жиддий ёнғин содир бўлган.

«Рухсатсиз маршрут ва АҚШ кўмаги»: Кемалар қандай қилиб хавфли ҳудудга кирди?

Эрон томони эълон қилган баёнотда мазкур кемаларнинг ҳаракати ва транзит шароитларига оид бир қатор шов-шувли айбловлар илгари сурилган:

  • Радарлардан яширинишга уриниш: КСИР маълумотларига кўра, иккала танкер сунъий йўлдош ва радиосигналлар орқали кеманинг аниқ координаталарини узатувчи Автоматик идентификация тизими (АИС) транспондерларини қасддан ўчириб қўйган;

  • «Америка кўмагида яширин ўтиш»: Танкерлар АҚШ ҳарбий кучлари кўмаги остида ва уларнинг ҳимоясида бўғоздан сезилмасдан, яширинча ўтиб олишга ҳаракат қилиб, «рухсат этилмаган ноқонуний маршрут» бўйлаб ҳаракатланган;

  • Миналарга урилиш ва ҳаракатнинг тўхташи: Қоидаларни четлаб ўтишга бўлган уриниш ҳалокат билан якунланган. Кучли портлашлардан сўнг кемалар ўз ҳаракатини бутунлай тўхтатишга мажбур бўлган, супертанкерлардан бирида эса аланга кўтарилган.

Қурбонлар ва танкерлар номи ҳозирча сир сақланмоқда

Эрон ҳарбий идораси баёнотида портлаган ва ёнғин ичида қолган сув усти кемаларининг номлари, уларнинг қайси давлатга тегишли экани ёки қайси байроқ остида сузаётгани ҳозирча очиқланмаган:

  • Инсоний талафотлар: Кема экипажи орасида жароҳатланганлар ёки ҳалок бўлганлар бор-йўқлиги ҳақида ҳам расмий ахборот тақдим этилмаган;

  • Нефть нархлари ва хавфсизлик: Мазкур портлашлар дунёнинг кунлик нефть таъминотининг қарийб бешдан бир қисми ўтадиган Ҳурмуз бўғозида кемалар қатнови хавфсизлигини янада жиддий таҳдид остига қўймоқда ва халқаро бозорларда ёқилғи нархларининг кескин кўтарилишига олиб келиши мумкин.

Ҳурмуз бўғозиЭрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпусинефть танкерлариIRNA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирди9 сентябр 12:42Ҳурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеосиҲурмузда чўккан кема ортидан: Соҳил бўйида қоп-қоп iPhone йиғаётган одамлар видеоси19 октябр 18:23Ҳурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учрадиҲурмуз бўғозида 2 миллион баррель нефть ортилган иккинчи танкер денгиз минасига учради17 октябр 23:28Дунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилдиДунё нефти хавф остида: Эрон Ҳурмуз бўғозини очишнинг ягона шартини маълум қилди16 октябр 19:12Ҳурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалдиҲурмузда кема чўкиб кетди: Сувда сузиб юрган минглаб iPhone ва атирлар тасвири тарқалди15 октябр 23:01Эрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба бердиЭрон Қатар қирғоқлари яқинида нефть танкерига зарба берди8 октябр 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда