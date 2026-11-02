Ҳурмуз бўғозида портлашлар: Иккита танкер денгиз миналарига урилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳурмуз бўғозида иккита йирик нефт танкери сувости денгиз миналарига урилиб, портлаб кетди.
- Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси маълумотига кўра, кемалар АҚШ кўмагида радарлардан яшириниб, ноқонуний маршрут бўйлаб ҳаракатланган.
- Портлашлар оқибатида супертанкерлардан бирида кучли ёнғин содир бўлди ва кемалар ҳаракати тўхтатилди.
- Ҳозирча жабрланганлар ва танкерларнинг қайси давлатга тегишли экани ҳақида расмий маълумот берилмади.
Жаҳон нефть савдоси ва глобал денгиз транзитининг асосий қон томири ҳисобланган стратегик Ҳурмуз бўғозида ниҳоятда хавфли ва жиддий ҳодиса юз берди. Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) иккита йирик нефть танкери сувости денгиз миналарига бориб урилиб, портлаб кетганини расман эълон қилди.
Эроннинг давлат расмий ахборот агентлиги IRNA тақдим этган маълумотларга кўра, кучли портлаш оқибатида сув усти кемаларидан бири — улкан супертанкерда жиддий ёнғин содир бўлган.
«Рухсатсиз маршрут ва АҚШ кўмаги»: Кемалар қандай қилиб хавфли ҳудудга кирди?
Эрон томони эълон қилган баёнотда мазкур кемаларнинг ҳаракати ва транзит шароитларига оид бир қатор шов-шувли айбловлар илгари сурилган:
Радарлардан яширинишга уриниш: КСИР маълумотларига кўра, иккала танкер сунъий йўлдош ва радиосигналлар орқали кеманинг аниқ координаталарини узатувчи Автоматик идентификация тизими (АИС) транспондерларини қасддан ўчириб қўйган;
«Америка кўмагида яширин ўтиш»: Танкерлар АҚШ ҳарбий кучлари кўмаги остида ва уларнинг ҳимоясида бўғоздан сезилмасдан, яширинча ўтиб олишга ҳаракат қилиб, «рухсат этилмаган ноқонуний маршрут» бўйлаб ҳаракатланган;
Миналарга урилиш ва ҳаракатнинг тўхташи: Қоидаларни четлаб ўтишга бўлган уриниш ҳалокат билан якунланган. Кучли портлашлардан сўнг кемалар ўз ҳаракатини бутунлай тўхтатишга мажбур бўлган, супертанкерлардан бирида эса аланга кўтарилган.
Қурбонлар ва танкерлар номи ҳозирча сир сақланмоқда
Эрон ҳарбий идораси баёнотида портлаган ва ёнғин ичида қолган сув усти кемаларининг номлари, уларнинг қайси давлатга тегишли экани ёки қайси байроқ остида сузаётгани ҳозирча очиқланмаган:
Инсоний талафотлар: Кема экипажи орасида жароҳатланганлар ёки ҳалок бўлганлар бор-йўқлиги ҳақида ҳам расмий ахборот тақдим этилмаган;
Нефть нархлари ва хавфсизлик: Мазкур портлашлар дунёнинг кунлик нефть таъминотининг қарийб бешдан бир қисми ўтадиган Ҳурмуз бўғозида кемалар қатнови хавфсизлигини янада жиддий таҳдид остига қўймоқда ва халқаро бозорларда ёқилғи нархларининг кескин кўтарилишига олиб келиши мумкин.
Изоҳлар 0
…