Узоқ умр кўриш сири: Путиннинг сафдоши 7000 та маймун ёрдамида тадқиқот олиб бормоқда

1 дақиқа ўқиш51
Узоқ умр кўриш сири: Путиннинг сафдоши 7000 та маймун ёрдамида тадқиқот олиб бормоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Курчатов институти раҳбари Михаил Ковалчук инсон умрини узайтириш мақсадида 7 000 дан ортиқ приматлар иштирокида кенг кўламли илмий тадқиқот олиб бормоқда.
  • Bloomberg нашри хабарига кўра, олимлар қариш жараёнини тушуниш учун кекса маймунларнинг мияси, қон томирлари ва биокимёвий кўрсаткичларини чуқур ўрганмоқдалар.

Россия раҳбариятининг узоқ умр кўриш ва инсон салоҳиятини кенгайтиришга бўлган қизиқиши яна жаҳон медиасининг диққат марказига тушди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, Владимир Путиннинг яқин сафдошларидан бири ва норасмий илмий маслаҳатчиси, Курчатов институти раҳбари Михаил Ковалчук приматлар ёрдамида қариш жараёнини ўрганиш бўйича улкан тадқиқотлар олиб бормоқда.

7 мингдан ортиқ маймунлар иштирокидаги йирик тадқиқот

Маълумотларга кўра, ушбу илмий лойиҳа доирасида жами 7 000 га яқин маймунлардан фойдаланилмоқда. Олимлар асосан 20 ёшдан 30 ёшдан ошган кекса приматларга эътибор қаратмоқдалар.

Тадқиқотларнинг асосий мақсади — инсоннинг соғлом умрини сезиларли даражада узайтириш йўлларини топишдир. Бунинг учун мутахассислар ҳайвонларнинг мияси ва қон томирлари ҳолатини, турли биокимёвий кўрсаткичларни ҳамда ёшга боғлиқ бошқа физиологик ўзгаришларни чуқур ўрганмоқдалар.

Илмий лойиҳанинг асосий параметрлари

Тафсилотлар ва маълумотлар

Асосий ташаббускор/раҳбар

Михаил Ковалчук (Курчатов институти раҳбари)

Тадқиқот объекти

7 000 дан ортиқ приматлар (маълум ёшдаги кекса маймунлар)

Ўрганилаётган йўналишлар

Мия, қон томирлари ҳолати ва биокимёвий ўзгаришлар

Ахборот манбаси

Bloomberg нашри

«Кремлнинг узоқ умр кўриш ва биологик чегараларни енгиб ўтишга бўлган қизиқиши биринчи марта эмас, бу глобал миқёсда катта қизиқиш уйғотмоқда».

Сиёсий доиралар ва оилавий иштирок

Маълум қилинишича, Кремль раҳбариятининг узоқ умр кўриш ва соғлом ҳаётни сақлаб қолиш масалаларига эътибори ортиб бормоқда. Хусусан, бундан олдинроқ юқори даражадаги мулоқотларда ҳам ушбу мавзуга доир баъзи баёнотлар ва суҳбатлар жамоатчилик эътиборини тортган эди. Шунингдек, ушбу йўналишдаги илмий тадқиқотларда оилавий иштирок ҳам мавжуд бўлиб, президентнинг тўнғич қизи Мария Воронсова ҳам узоқ умр кўришга оид илмий-тадқиқот жараёнларига алоқадорлиги айтилмоқда.

Сизнингча, замонавий илм-фан ва биотехнологиялар инсон умрини сезиларли даражада узайтириб, келгусида янги рекорд кўрсаткичларга эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари