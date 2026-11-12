Узоқ умр кўриш сири: Путиннинг сафдоши 7000 та маймун ёрдамида тадқиқот олиб бормоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Курчатов институти раҳбари Михаил Ковалчук инсон умрини узайтириш мақсадида 7 000 дан ортиқ приматлар иштирокида кенг кўламли илмий тадқиқот олиб бормоқда.
- Bloomberg нашри хабарига кўра, олимлар қариш жараёнини тушуниш учун кекса маймунларнинг мияси, қон томирлари ва биокимёвий кўрсаткичларини чуқур ўрганмоқдалар.
Россия раҳбариятининг узоқ умр кўриш ва инсон салоҳиятини кенгайтиришга бўлган қизиқиши яна жаҳон медиасининг диққат марказига тушди. Bloomberg нашрининг хабар беришича, Владимир Путиннинг яқин сафдошларидан бири ва норасмий илмий маслаҳатчиси, Курчатов институти раҳбари Михаил Ковалчук приматлар ёрдамида қариш жараёнини ўрганиш бўйича улкан тадқиқотлар олиб бормоқда.
7 мингдан ортиқ маймунлар иштирокидаги йирик тадқиқот
Маълумотларга кўра, ушбу илмий лойиҳа доирасида жами 7 000 га яқин маймунлардан фойдаланилмоқда. Олимлар асосан 20 ёшдан 30 ёшдан ошган кекса приматларга эътибор қаратмоқдалар.
Тадқиқотларнинг асосий мақсади — инсоннинг соғлом умрини сезиларли даражада узайтириш йўлларини топишдир. Бунинг учун мутахассислар ҳайвонларнинг мияси ва қон томирлари ҳолатини, турли биокимёвий кўрсаткичларни ҳамда ёшга боғлиқ бошқа физиологик ўзгаришларни чуқур ўрганмоқдалар.
Илмий лойиҳанинг асосий параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Асосий ташаббускор/раҳбар
Михаил Ковалчук (Курчатов институти раҳбари)
Тадқиқот объекти
7 000 дан ортиқ приматлар (маълум ёшдаги кекса маймунлар)
Ўрганилаётган йўналишлар
Мия, қон томирлари ҳолати ва биокимёвий ўзгаришлар
Ахборот манбаси
Bloomberg нашри
«Кремлнинг узоқ умр кўриш ва биологик чегараларни енгиб ўтишга бўлган қизиқиши биринчи марта эмас, бу глобал миқёсда катта қизиқиш уйғотмоқда».
Сиёсий доиралар ва оилавий иштирок
Маълум қилинишича, Кремль раҳбариятининг узоқ умр кўриш ва соғлом ҳаётни сақлаб қолиш масалаларига эътибори ортиб бормоқда. Хусусан, бундан олдинроқ юқори даражадаги мулоқотларда ҳам ушбу мавзуга доир баъзи баёнотлар ва суҳбатлар жамоатчилик эътиборини тортган эди. Шунингдек, ушбу йўналишдаги илмий тадқиқотларда оилавий иштирок ҳам мавжуд бўлиб, президентнинг тўнғич қизи Мария Воронсова ҳам узоқ умр кўришга оид илмий-тадқиқот жараёнларига алоқадорлиги айтилмоқда.
Сизнингча, замонавий илм-фан ва биотехнологиялар инсон умрини сезиларли даражада узайтириб, келгусида янги рекорд кўрсаткичларга эриша оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…