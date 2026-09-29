Ҳиндистонда маймунлар одамлардан буюмлар учун овқат талаб қилмоқда
Ҳиндистоннинг айрим ҳудудларида маймунларнинг ғайриоддий хатти-ҳаракатлари сайёҳлар эътиборини тортмоқда. Приматлар одамларнинг телефон, кўзойнак ва бошқа шахсий буюмларини тортиб олиб, уларни овқат эвазига қайтаришни одат қилган.
Қизиғи, маймунлар ҳар қандай буюм учун бир хил «тўлов» талаб қилмайди. Кузатувларга кўра, улар қимматроқ ёки ўзлари учун қизиқроқ кўринган буюмларни олиб қўйиб, эвазига кўпроқ озиқ-овқат кутиши мумкин. Айрим сайёҳлик масканларида бундай ҳолатлар бир гуруҳ маймунлар орасида тез-тез учрайди.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай хулқ-атвор тасодифий эмас. Маймунлар одамлар билан узоқ вақт давомида яқин муносабатда бўлиб, буюмларни олиб қўйиш орқали овқат олиш мумкинлигини ўрганган бўлиши мумкин.
Шу тариқа, айрим маймунлар ўзича «савдо тизими»ни йўлга қўйган — аввал буюмни олади, кейин эса эгасидан «тўлов» кутади.
Изоҳлар 0
…