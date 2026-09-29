Ҳиндистонда маймунлар одамлардан буюмлар учун овқат талаб қилмоқда

·8·Дунё
Ҳиндистонда маймунлар одамлардан буюмлар учун овқат талаб қилмоқда

Ҳиндистоннинг айрим ҳудудларида маймунларнинг ғайриоддий хатти-ҳаракатлари сайёҳлар эътиборини тортмоқда. Приматлар одамларнинг телефон, кўзойнак ва бошқа шахсий буюмларини тортиб олиб, уларни овқат эвазига қайтаришни одат қилган.

Қизиғи, маймунлар ҳар қандай буюм учун бир хил «тўлов» талаб қилмайди. Кузатувларга кўра, улар қимматроқ ёки ўзлари учун қизиқроқ кўринган буюмларни олиб қўйиб, эвазига кўпроқ озиқ-овқат кутиши мумкин. Айрим сайёҳлик масканларида бундай ҳолатлар бир гуруҳ маймунлар орасида тез-тез учрайди.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай хулқ-атвор тасодифий эмас. Маймунлар одамлар билан узоқ вақт давомида яқин муносабатда бўлиб, буюмларни олиб қўйиш орқали овқат олиш мумкинлигини ўрганган бўлиши мумкин.

Шу тариқа, айрим маймунлар ўзича «савдо тизими»ни йўлга қўйган — аввал буюмни олади, кейин эса эгасидан «тўлов» кутади.

Ҳиндистон маймунлариСайёҳликда маймунларТасвирланган маймунларТасвирланган савдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25Қозоғистонда пенсионер аёл қўшниси ҳақида миш-миш тарқатгани учун жарима тўладиҚозоғистонда пенсионер аёл қўшниси ҳақида миш-миш тарқатгани учун жарима тўладиБугун 15:38Мушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмадиМушук тўрт ўғрини 45 дақиқа уйга киритмадиБугун 14:43Мақтов ёрлиқ камлик қилади: Хитой мактабларида аъло ўқиган ўқувчиларга гўшт берилмоқдаМақтов ёрлиқ камлик қилади: Хитой мактабларида аъло ўқиган ўқувчиларга гўшт берилмоқдаБугун 11:57Саудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини бердиСаудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини бердиБугун 11:57Непалда улкан кўчки тоғнинг бир қисмини дарёга ағдариб юборди (видео)Непалда улкан кўчки тоғнинг бир қисмини дарёга ағдариб юборди (видео)Бугун 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота