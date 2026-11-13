Қозоғистонда даҳшатли портлаш: Ақтауда автомобил ёниб, газ баллони ҳавога учди (видео)

1 дақиқа ўқиш61
Қозоғистонда даҳшатли портлаш: Ақтауда автомобил ёниб, газ баллони ҳавога учди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 12 ноябр куни Қозоғистоннинг Ақтау шаҳридаги турар-жой мажмуаси ҳудудида ҳаракатланаётган Hyundai Elantra автомобилида ёнғин чиқиб, 45 литрли газ баллони портлаб кетди.
  • Воқеа жойига етиб келган Фавқулодда вазиятлар департаментининг олти нафар ходими ёнғинни соат 11:58 да тўлиқ бартараф этди.
  • Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган ёки тан жароҳати олмаган.
  • Ҳозирда мутахассислар ёнғин келиб чиқиш сабабларини аниқлаш бўйича текширув ишларини олиб бормоқда.

12 ноябрь куни эрталаб Қозоғистоннинг Ақтау шаҳридаги 27-микрорайонда жойлашган турар-жой мажмуаси ҳудудида даҳшатли фавқулодда ҳодиса юз берди. Ҳаракатланаётган Hyundai Elantra русумли енгил автомобилида кучли ёнғин содир бўлиб, оқибатда унга ўрнатилган газ баллони ҳавога учди.

Ёнғин ва портлаш тафсилотлари

Мангистау вилояти Фавқулодда вазиятлар департаменти берган маълумотларга кўра, воқеа жойидан хабар келиб тушган вақт аниқланди:

Воқеа хронологияси

Вақт ва маълумотлар

Ёнғин ҳақида хабар

Соат 11:46

Автомобил русуми

Hyundai Elantra

Газ ускунаси ҳажми

45 литр

Портлаш содир бўлган вақт

Ўт ўчирувчилар етиб келгунига қадар

Ёнғин бартараф этилган вақт

Соат 11:58

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоёзувларда аланга ичида қолган автомобил ва кучли портлаш акс этган. Гувоҳларнинг айтишича, портлаш овози яқин атрофдаги уйларда ҳам эшитилган.

Қозоғистонда даҳшатли портлаш: Ақтауда автомобил ёниб, газ баллони ҳавога учди (видео)

Қутқарув амалиёти ва жабрланганлар

Воқеа жойига дарҳол Фавқулодда вазиятлар департаменти ходимлари етиб келишди. Давлат ёнғинга қарши хизматнинг олти нафар шахсий таркиби ва бир техникаси иштирокида олиб борилган тезкор ҳаракатлар натижасида ёнғин қисқа фурсатда тўлиқ бартараф этилди.

Расмий хабарларга кўра, бахтли ҳодиса туфайли ҳеч ким жабрланмаган ёки тан жароҳати олмаган. Портлаш вақтида автомобиль яқинида одамлар бўлмагани фожианинг олдини олди.

Айни пайтда мутахассислар ёнғиннинг келиб чиқиш сабабларини ўрганмоқда. Газ ускунасининг носозлиги ёки бошқа омиллар текширув давомида аниқланади.

Ҳурматли ҳайдовчилар! Агар автомобилингиз газ баллони билан жиҳозланган бўлса, унинг созлигини ўз вақтида текширтиринг ва хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилинг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари