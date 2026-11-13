Қозоғистонда даҳшатли портлаш: Ақтауда автомобил ёниб, газ баллони ҳавога учди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 12 ноябр куни Қозоғистоннинг Ақтау шаҳридаги турар-жой мажмуаси ҳудудида ҳаракатланаётган Hyundai Elantra автомобилида ёнғин чиқиб, 45 литрли газ баллони портлаб кетди.
- Воқеа жойига етиб келган Фавқулодда вазиятлар департаментининг олти нафар ходими ёнғинни соат 11:58 да тўлиқ бартараф этди.
- Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган ёки тан жароҳати олмаган.
- Ҳозирда мутахассислар ёнғин келиб чиқиш сабабларини аниқлаш бўйича текширув ишларини олиб бормоқда.
12 ноябрь куни эрталаб Қозоғистоннинг Ақтау шаҳридаги 27-микрорайонда жойлашган турар-жой мажмуаси ҳудудида даҳшатли фавқулодда ҳодиса юз берди. Ҳаракатланаётган Hyundai Elantra русумли енгил автомобилида кучли ёнғин содир бўлиб, оқибатда унга ўрнатилган газ баллони ҳавога учди.
Ёнғин ва портлаш тафсилотлари
Мангистау вилояти Фавқулодда вазиятлар департаменти берган маълумотларга кўра, воқеа жойидан хабар келиб тушган вақт аниқланди:
Воқеа хронологияси
Вақт ва маълумотлар
Ёнғин ҳақида хабар
Соат 11:46
Автомобил русуми
Hyundai Elantra
Газ ускунаси ҳажми
45 литр
Портлаш содир бўлган вақт
Ўт ўчирувчилар етиб келгунига қадар
Ёнғин бартараф этилган вақт
Соат 11:58
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоёзувларда аланга ичида қолган автомобил ва кучли портлаш акс этган. Гувоҳларнинг айтишича, портлаш овози яқин атрофдаги уйларда ҳам эшитилган.
Қутқарув амалиёти ва жабрланганлар
Воқеа жойига дарҳол Фавқулодда вазиятлар департаменти ходимлари етиб келишди. Давлат ёнғинга қарши хизматнинг олти нафар шахсий таркиби ва бир техникаси иштирокида олиб борилган тезкор ҳаракатлар натижасида ёнғин қисқа фурсатда тўлиқ бартараф этилди.
Расмий хабарларга кўра, бахтли ҳодиса туфайли ҳеч ким жабрланмаган ёки тан жароҳати олмаган. Портлаш вақтида автомобиль яқинида одамлар бўлмагани фожианинг олдини олди.
Айни пайтда мутахассислар ёнғиннинг келиб чиқиш сабабларини ўрганмоқда. Газ ускунасининг носозлиги ёки бошқа омиллар текширув давомида аниқланади.
Ҳурматли ҳайдовчилар! Агар автомобилингиз газ баллони билан жиҳозланган бўлса, унинг созлигини ўз вақтида текширтиринг ва хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…