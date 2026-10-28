Қозоғистонда бойлар кўпроқ солиқ тўлайдими? Тўқаев прогрессив солиқ тизимини илгари сурди

·65·Дунё
Қозоғистонда бойлар кўпроқ солиқ тўлайдими? Тўқаев прогрессив солиқ тизимини илгари сурди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон президенти Қасим-Жўмарт Тўқаев мамлакатда бойлар ва юқори даромадли фуқаролар учун прогрессив солиқ тизимини жорий этиш ташаббусини илгари сурди.
  • Ушбу ислоҳот жамиятдаги мулкий табақаланишни камайтириш ҳамда давлат буджетига тушумларни адолатли тақсимлаш мақсадида амалга оширилмоқда.
  • Йирик капитал соҳибларига оширилган солиқ ставкаларини белгилаш орқали таълим, соғлиқни сақлаш ва инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш кўзда тутилган.

Қозоғистонда ижтимоий ва иқтисодий адолатни таъминлаш йўлида муҳим сиёсий қадам ташланмоқда. Мамлакат президенти Қасим-Жўмарт Тўқаев халққа йўллаган навбатдаги мурожаатида давлатда бойлар ва катта даромад топувчи фуқаролар оширилган солиқ ставкалари бўйича солиқ тўлаши лозимлигини таъкидлади.

Давлат раҳбарининг таъкидлашича, жамиятдаги мулкий табақаланишни камайтириш ва давлат бюджетига тушумларни одилона тақсимлаш учун даромад миқдорига қараб солиқ солишнинг янги, прогрессив босқичига ўтиш вақти етиб келди.

«Гап адолат ҳақида бормоқда»: Тўқаевнинг асосий позицияси

Қозоғистон етакчиси ўз нутқида солиқ тизимидаги кутилаётган ислоҳотларнинг туб моҳиятига алоҳида урғу берди:

  • Ҳалол ва мутаносиб ҳисса: «Гап ҳар бир фуқаронинг мамлакатимиз ривожига мутаносиб ва ҳалол ҳисса қўшиши ҳақида бормоқда. Гап адолат ҳақида бормоқда», — дея давлат раҳбари ўз фикрини очиқ баён этди;

  • Йирик даромад эгаларига оширилган ставка: Таклиф этилаётган механизмга кўра, даромади юқори бўлган шахслар ва йирик капитал соҳиблари учун солиқ фоизлари одатий фуқароларникига қараганда юқорироқ белгиланиши кўзда тутилмоқда;

  • Давлатнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегияси: Мазкур солиқ сиёсати Қозоғистонни яқин истиқболда ривожлантириш ва аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилган кенг кўламли миллий дастурнинг узвий қисми ҳисобланади.

Ислоҳот Қозоғистон иқтисодиётига нима беради?

Мутахассисларнинг фикрича, бойлар учун солиқ ставкаларининг оширилиши бир қатор ижобий ўзгаришларга туртки беради:

  • Ижтимоий тенгсизликни юмшатиш: Кам таъминланган ва ўрта қатламга тушадиган солиқ юкини енгиллаштириб, бой қатлам даромадининг бир қисмини жамият эҳтиёжларига йўналтириш имкони яратилади;

  • Бюджет тушумларини ошириш: Қўшимча йиғилган маблағлар таълим, соғлиқни сақлаш ва инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришга қаратилади;

  • Адолатли жамият сари: Иқтисодий ривожланиш мевалари фақат тор доирадаги элита қўлида тўпланиб қолмай, бутун халқ манфаатларига хизмат қилиши таъминланади.

Қасим-Жўмарт Тўқаев томонидан илгари сурилган ушбу дадил ислоҳот қўшни давлатлар орасида прогрессив солиқ тизимига ўтиш борасидаги энг муҳим ташаббуслардан бири бўлиб, унинг қонунчилик асослари тез орада ишлаб чиқилиши кутилмоқда.

ҚозоғистонҚасим-Жўмарт Тўқаевсолиқ ислоҳотипрогрессив солиқ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррарТўқаевдан кескин танқид: Армия ўтган асрда қолиб кетган, генералларга жазо муқаррар28 сентябр 07:53"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди"БМТ ўз кучини йўқотмоқда": Тўқаев Хавфсизлик Кенгашини тубдан ислоҳ қилишга чақирди13 сентябр 18:02БРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан бордиБРИКС саммитидан тўғри Сеулга: Тўқаев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан борди14 сентябр 13:30Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқда1 июл 00:42«Урушни музлатиш ва Истанбул 2.0»: Тўқаев Путинга шундай таклиф берди«Урушни музлатиш ва Истанбул 2.0»: Тўқаев Путинга шундай таклиф берди26 июл 05:52Қозоғистон президенти Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб ёки ўпиб кўришишини танқид қилдиҚозоғистон президенти Тўқаев эркакларнинг қучоқлашиб ёки ўпиб кўришишини танқид қилди25 август 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда