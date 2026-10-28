Қозоғистонда бойлар кўпроқ солиқ тўлайдими? Тўқаев прогрессив солиқ тизимини илгари сурди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон президенти Қасим-Жўмарт Тўқаев мамлакатда бойлар ва юқори даромадли фуқаролар учун прогрессив солиқ тизимини жорий этиш ташаббусини илгари сурди.
- Ушбу ислоҳот жамиятдаги мулкий табақаланишни камайтириш ҳамда давлат буджетига тушумларни адолатли тақсимлаш мақсадида амалга оширилмоқда.
- Йирик капитал соҳибларига оширилган солиқ ставкаларини белгилаш орқали таълим, соғлиқни сақлаш ва инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш кўзда тутилган.
Қозоғистонда ижтимоий ва иқтисодий адолатни таъминлаш йўлида муҳим сиёсий қадам ташланмоқда. Мамлакат президенти Қасим-Жўмарт Тўқаев халққа йўллаган навбатдаги мурожаатида давлатда бойлар ва катта даромад топувчи фуқаролар оширилган солиқ ставкалари бўйича солиқ тўлаши лозимлигини таъкидлади.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, жамиятдаги мулкий табақаланишни камайтириш ва давлат бюджетига тушумларни одилона тақсимлаш учун даромад миқдорига қараб солиқ солишнинг янги, прогрессив босқичига ўтиш вақти етиб келди.
«Гап адолат ҳақида бормоқда»: Тўқаевнинг асосий позицияси
Қозоғистон етакчиси ўз нутқида солиқ тизимидаги кутилаётган ислоҳотларнинг туб моҳиятига алоҳида урғу берди:
Ҳалол ва мутаносиб ҳисса: «Гап ҳар бир фуқаронинг мамлакатимиз ривожига мутаносиб ва ҳалол ҳисса қўшиши ҳақида бормоқда. Гап адолат ҳақида бормоқда», — дея давлат раҳбари ўз фикрини очиқ баён этди;
Йирик даромад эгаларига оширилган ставка: Таклиф этилаётган механизмга кўра, даромади юқори бўлган шахслар ва йирик капитал соҳиблари учун солиқ фоизлари одатий фуқароларникига қараганда юқорироқ белгиланиши кўзда тутилмоқда;
Давлатнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегияси: Мазкур солиқ сиёсати Қозоғистонни яқин истиқболда ривожлантириш ва аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилган кенг кўламли миллий дастурнинг узвий қисми ҳисобланади.
Ислоҳот Қозоғистон иқтисодиётига нима беради?
Мутахассисларнинг фикрича, бойлар учун солиқ ставкаларининг оширилиши бир қатор ижобий ўзгаришларга туртки беради:
Ижтимоий тенгсизликни юмшатиш: Кам таъминланган ва ўрта қатламга тушадиган солиқ юкини енгиллаштириб, бой қатлам даромадининг бир қисмини жамият эҳтиёжларига йўналтириш имкони яратилади;
Бюджет тушумларини ошириш: Қўшимча йиғилган маблағлар таълим, соғлиқни сақлаш ва инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришга қаратилади;
Адолатли жамият сари: Иқтисодий ривожланиш мевалари фақат тор доирадаги элита қўлида тўпланиб қолмай, бутун халқ манфаатларига хизмат қилиши таъминланади.
Қасим-Жўмарт Тўқаев томонидан илгари сурилган ушбу дадил ислоҳот қўшни давлатлар орасида прогрессив солиқ тизимига ўтиш борасидаги энг муҳим ташаббуслардан бири бўлиб, унинг қонунчилик асослари тез орада ишлаб чиқилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…