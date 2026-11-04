Оқ уйнинг ядровий қарори: Трамп “Бомбалар онаси” ва Эрон билан янги битим шартларини очиқлади

·84·Дунё
Оқ уйнинг ядровий қарори: Трамп “Бомбалар онаси” ва Эрон билан янги битим шартларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп Вашингтоннинг Эронга қарши ядровий қурол қўллаш нияти йўқлигини ва мавжуд анъанавий ҳарбий кучлар стратегик мақсадлар учун етарли эканини маълум қилди.
  • У «Бомбаларнинг онаси»
  • (МОАБ) ядровий қурол эмаслигини таъкидлаб, Теҳрон ҳеч қачон ядровий каллакка эга бўлмаслиги кераклигини қатъий талаб қилди.

Яқин Шарқдаги кескин геосиёсий ва ҳарбий таранглик кучайиб бораётган бир паллада АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда оммавий ахборот воситалари, жумладан Newsmax телеканали вакиллари учун кутилмаган ва муҳим баёнот билан чиқди. АҚШ раҳбари Вашингтоннинг Эронга қарши ядровий қурол қўллаш эҳтимоли, нияти ва эҳтиёжи мутлақо йўқлигини қатъий маълум қилди.

Журналистларнинг Эроннинг ядровий иншоотларига қарши эҳтимолий оммавий қирғин қуроли ҳақидаги саволига Трамп ўз услубида аниқ жавоб қайтарди: «Бунга менинг эҳтиёжим йўқ. Биз уларни аллақачон 90 фоизга яксон қилдик. Шунинг учун бундай қуролга ҳожат йўқ».

Анъанавий қуроллар етарли: «Бомбаларнинг онаси» (MOAB) ядровий эмас

Трамп АҚШ армиясининг мавжуд оддий жанговар салоҳияти исталган стратегик мақсадга эришиш учун тўлиқ етарли эканини тушунтирди:

  • Анъанавий кучлар устунлиги: Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, АҚШ ўз олдига қўйган ҳарбий мақсадларни ҳал қилиш учун фақат оддий (конвенционал) ҳарбий кучлардан фойдаланади ва ядровий зарба беришга ҳеч қандай сабаб ёки зарурат кўрмаяпти;

  • MOAB ҳақидаги миш-мишларга ойдинлик: Халқаро нашрларда АҚШ Эроннинг ер остида жойлашган чуқур ядровий бункерларига қарши «Бомбаларнинг онаси» деб аталувчи ўта қудратли қуролни ишга солиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга изоҳ берар экан, Трамп ушбу қурол ядровий эмаслигини уқтирди: «Бу шунчаки жуда улкан ва кучли анъанавий бомба, лекин у ядровий сирасига кирмайди».

Ядровий қуроллардан воз кечиш ва Вашингтоннинг бош шарти

Дональд Трамп ядровий қуроллар масаласида ўз қарашларини яна бир бор баён этар экан, умумий глобал хавфсизлик бўйича муҳим жиҳатларни тилга олди:

  • Глобал таҳдид: АҚШ президенти ядровий қуроллар бутун инсоният учун энг даҳшатли хавф эканини, дунё давлатлари улардан фойдаланмаслиги ва босқичма-босқич бундай қуроллардан воз кечиши шартлигини таъкидлади;

  • Ўзгармас «қизил чизиқ»: Қурол ишлатилмаслиги билдирилган бўлса-да, Оқ уйнинг Эрон бўйича бош талаби қатъий бўлиб қолади — Теҳрон ҳеч қачон ядровий каллакка эга бўлмаслиги керак;

  • Дипломатик мулоқот имконияти: Трамп Эрон ҳукумати билан уларнинг ядровий амбицияларидан бутунлай воз кечишини кўзда тутувчи янги, қатъий ва узоқ муддатли тинчлик битими тузиш бўйича тўғридан-тўғри дипломатик музокаралар столига ўтиришга тайёрлигини билдирди.

АҚШ президентининг ушбу баёноти Яқин Шарқдаги эҳтимолий ядровий эскалация хавотирларини сезиларли даражада пасайтириб, Вашингтон вазиятни анъанавий босим ва музокаралар йўли билан назорат қилиш ниятида эканини кўрсатди.

Дональд ТрампЭронЯдровий қуролАҚШ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио ва Дональд Трамп Украина бўйича қарама-қарши баёнотлар бердиМарко Рубио ва Дональд Трамп Украина бўйича қарама-қарши баёнотлар берди1 ноябр 08:38Трамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтдиТрамп Эрон билан можаро тугаса, нефт нархи кескин тушишини айтди9 сентябр 07:19АҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйганАҚШ Эронга қарши барча бомбаларнинг “онаси”ни қўллаш режасини тайёрлаб қўйган16 октябр 19:19Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босим21 август 08:14Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтди20 август 07:42«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди19 август 08:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди