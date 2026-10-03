Оилани емирувчи хато: Эридан устун бўлишга уринган аёлларни кутаётган 3 та катта хавф

·2·Фойдали
Оилани емирувчи хато: Эридан устун бўлишга уринган аёлларни кутаётган 3 та катта хавф
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аёлларнинг эридан устун бўлишга интилиши оилада ҳурмат ва эътиборнинг йўқолишига, муносабатларга учинчи шахсларнинг кириб келишига ва фарзандлар руҳиятининг бузилишига олиб келиши мумкин.
  • Эркаклар оилада тан олинишни ва қадрланишни исташади, акс ҳолда улар турмуш ўртоғига нисбатан ҳурматини йўқотади.

Оила мустаҳкамлиги эру хотин ўртасидаги ўзаро тенглик, ҳурмат ва мувозанатга таянади. Бироқ баъзи ҳолларда турмуш ўртоғидан ўзини устун қўйиш, оилада доминант бўлишга интилиш сезилмас тарзда никоҳ пойдеворига дарз кетказиши мумкин. Психологлар ва оилавий мутахассислар бундай нотўғри ёндашув олиб келиши мумкин бўлган 3 та жиддий оқибатдан огоҳлантиради.

Оиладаги мақом учун кураш кўпинча кутилмаган фожиалар ва совуқчилик билан якун топади.

1. Ҳурмат ва эътиборнинг батамом йўқолиши

Эркак киши учун оилада тан олиниш ва қадрланиш энг муҳим руҳий эҳтиёжлардан биридир.

  • Агар у доимий равишда ўзига паст назар билан қаралаётганини, фикрлари қабул қилинмаётганини ҳис қилса, узоқ вақт бундай муҳитда самимий бўлиб қола олмайди.

  • Натижада эркак аста-секин турмуш ўртоғига нисбатан ҳурматини ҳам, аввалги эътибор ва меҳрини ҳам йўқота бошлайди.

2. Муносабатларга учинчи шахсларнинг кириб келиши

Ўз уйида назорати ва мавқеини йўқотган, ўзини ожиз сезган эркакда чуқур руҳий бўшлиқ юзага келади:

  • Ўзини ҳақиқий эркак ва ҳимоячи сифатида ҳис қилиш эҳтиёжи уни ташқаридан далда, меҳр ва бўйсунувчан муҳит қидиришга ундаши мумкин.

  • Бу эса кўпинча эр-хотин ўртасида учинчи шахсларнинг пайдо бўлишига ва оиланинг парчаланишига сабаб бўлади.

3. Фарзандлар руҳияти ва келажагининг бузилиши

Мутахассисларнинг фикрича, энг аянчли зарба барибир фарзандларнинг руҳий тарбиясига тегади:

  • Ўғил болалар: Она доминантлик қилган оилада катта бўлган ўғил болаларда қатъиятсизлик, мустақил қарор чиқара олмаслик ва ўзига ишончсизлик шаклланади.

  • Қиз фарзандлар: Отасини ҳурмат қилмаган она тарбиясини олган қизлар эркак зотини қадрламайдиган ва келажакда ўз оиласини барпо этишда қийналадиган шахс бўлиб улғаяди.

Оилавий бахт ким кучли ёки устун эканини исботлашда эмас, балки аёлнинг нафосати, меҳри ҳамда эркакнинг масъулияти ва етакчилиги бирлашган уйғунликдадир.

Оилада доминантликПсихологик таъсирНикоҳ пойдевориОиладаги жинс роллари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?“Керак” ва “мажбурман” сўзларини ҳаётингиздан олиб ташласангиз нима бўлади?13 сентябр 17:37Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?Муваффақиятни йўққа чиқарадиган 29 одат: сизда қайси бири бор?5 август 05:58Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқиниҚайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини9 август 20:12Аёллар эркаклардан кўпроқ ухлаши керакми?Аёллар эркаклардан кўпроқ ухлаши керакми?28 сентябр 21:35Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?28 сентябр 21:08Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади28 сентябр 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?