Оилани емирувчи хато: Эридан устун бўлишга уринган аёлларни кутаётган 3 та катта хавф
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аёлларнинг эридан устун бўлишга интилиши оилада ҳурмат ва эътиборнинг йўқолишига, муносабатларга учинчи шахсларнинг кириб келишига ва фарзандлар руҳиятининг бузилишига олиб келиши мумкин.
- Эркаклар оилада тан олинишни ва қадрланишни исташади, акс ҳолда улар турмуш ўртоғига нисбатан ҳурматини йўқотади.
Оила мустаҳкамлиги эру хотин ўртасидаги ўзаро тенглик, ҳурмат ва мувозанатга таянади. Бироқ баъзи ҳолларда турмуш ўртоғидан ўзини устун қўйиш, оилада доминант бўлишга интилиш сезилмас тарзда никоҳ пойдеворига дарз кетказиши мумкин. Психологлар ва оилавий мутахассислар бундай нотўғри ёндашув олиб келиши мумкин бўлган 3 та жиддий оқибатдан огоҳлантиради.
Оиладаги мақом учун кураш кўпинча кутилмаган фожиалар ва совуқчилик билан якун топади.
1. Ҳурмат ва эътиборнинг батамом йўқолиши
Эркак киши учун оилада тан олиниш ва қадрланиш энг муҳим руҳий эҳтиёжлардан биридир.
Агар у доимий равишда ўзига паст назар билан қаралаётганини, фикрлари қабул қилинмаётганини ҳис қилса, узоқ вақт бундай муҳитда самимий бўлиб қола олмайди.
Натижада эркак аста-секин турмуш ўртоғига нисбатан ҳурматини ҳам, аввалги эътибор ва меҳрини ҳам йўқота бошлайди.
2. Муносабатларга учинчи шахсларнинг кириб келиши
Ўз уйида назорати ва мавқеини йўқотган, ўзини ожиз сезган эркакда чуқур руҳий бўшлиқ юзага келади:
Ўзини ҳақиқий эркак ва ҳимоячи сифатида ҳис қилиш эҳтиёжи уни ташқаридан далда, меҳр ва бўйсунувчан муҳит қидиришга ундаши мумкин.
Бу эса кўпинча эр-хотин ўртасида учинчи шахсларнинг пайдо бўлишига ва оиланинг парчаланишига сабаб бўлади.
3. Фарзандлар руҳияти ва келажагининг бузилиши
Мутахассисларнинг фикрича, энг аянчли зарба барибир фарзандларнинг руҳий тарбиясига тегади:
Ўғил болалар: Она доминантлик қилган оилада катта бўлган ўғил болаларда қатъиятсизлик, мустақил қарор чиқара олмаслик ва ўзига ишончсизлик шаклланади.
Қиз фарзандлар: Отасини ҳурмат қилмаган она тарбиясини олган қизлар эркак зотини қадрламайдиган ва келажакда ўз оиласини барпо этишда қийналадиган шахс бўлиб улғаяди.
Оилавий бахт ким кучли ёки устун эканини исботлашда эмас, балки аёлнинг нафосати, меҳри ҳамда эркакнинг масъулияти ва етакчилиги бирлашган уйғунликдадир.
Изоҳлар 0
…