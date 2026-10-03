Токиода ўзбекистонлик етказиб берувчи вояга етмаган қизга тегажоғликда гумонланиб ушланди

·22·Дунё
Токиода ўзбекистонлик етказиб берувчи вояга етмаган қизга тегажоғликда гумонланиб ушланди

Япония пойтахти Токиода Ўзбекистон фуқароси вояга етмаган қизга нисбатан номақбул жинсий характердаги ҳаракатларни содир этганликда гумонланиб ҳибсга олинди. Бу ҳақда япон оммавий ахборот воситалари, жумладан, Jiji Press хабар берди.

Маълум қилинишича, 45 ёшли эркак Токионинг Синагава туманида яшаган. Ҳодиса 5 июль куни шаҳарнинг Сэтагая туманидаги хонадонлардан бирида содир бўлган.

Воқеа қандай юз берган?

Полиция маълумотига кўра, гумонланувчи овқат етказиб бериш учун хонадонга борган. Ўша вақтда уйда вояга етмаган қиз ёлғиз бўлган.

Тергов версиясига кўра, етказиб берувчи қизга нисбатан номақбул жисмоний ҳаракатларни амалга оширган. Ҳодисадан кейин қиз зудлик билан полицияга хабар берган.

Япония полицияси гумонланувчини сентябрь ойида қўлга олган.

Гумонланувчи айбловни тан олган

Jiji Press маълумотига кўра, полиция қўлга олинган эркакнинг айбловни тан олганини билдирган. Ҳодиса юзасидан тергов давом этмоқда.

Айрим япон нашрлари эса гумонланувчи етказиб бериш хизматида рўйхатдан ўтишда бошқа шахсга тегишли исмдан фойдалангани ҳақида хабар берган. Бу маълумот тергов доирасида ўрганилмоқда.

Полицияга қиз хабар берган

Мазкур ишда эътиборли жиҳатлардан бири — воқеадан кейин жабрланган қиз полицияга мустақил равишда хабар берганидир.

Ҳозирда Япония полицияси ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқлаш ва гумонланувчининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш бўйича тергов олиб бормоқда.

Шунингдек, гумонланувчининг айби суд томонидан якуний тасдиқлангунига қадар у қонун нуқтаи назаридан айбсиз ҳисобланиши ҳақидаги умумий ҳуқуқий тамойил амал қилади.

ЯпонияТокиоJiji PressСинагава тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда китоб ўқиладиган ноодатий «rave» тадбири ўтказилди (видео)Японияда китоб ўқиладиган ноодатий «rave» тадбири ўтказилди (видео)29 сентябр 03:45Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиТокиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушади25 август 10:44Японияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирдиЯпонияда кучли ёғингарчилик фавқулодда вазиятни юзага келтирди15 август 07:34Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди Рекорд иссиқлик зоопаркда уч шернинг умрига зомин бўлди 4 август 13:51Японияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилдиЯпонияда эркакларга ишга шортикда келишга рухсат берилди3 август 23:13Япония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайдиЯпония аҳолиси 42 йилда илк бор 120 миллиондан камайди29 июл 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота